L’oroscopo di domani, lunedì 29 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

L'oroscopo di domani, lunedì 29 aprile 2024, vede per l'ultimo giorno il pianeta dell'amore, Venere, nel focoso Ariete, da martedì passa in Toro. Non devono preoccuparsi però i segni di fuoco, perché a surriscaldarli nel vero senso della parola arriva prestissimo Marte. Oggi la Luna in Capricorno rende segno fortunato proprio il Toro, in attesa dell'amore, mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

Ariete

Amore: ti concedi nei ritagli di tempo.

Lavoro: determinato ad avere sempre ragione.

Fortuna: non è più un calcolo matematico.

Il consiglio del giorno: prenota le vacanze estive che è già tardi.

Voto: 6 – facilmente irritabile.

Toro

Amore: una vera certezza in materia.

Lavoro: l’impegno è sempre ben ponderato.

Fortuna: ti fa i grattini come un cucciolone pronto alle coccole.

Il consiglio del giorno: dolci abbracci a tutti i componenti della tua famiglia.

Voto 7 e mezzo buonissimo.

Gemelli

Amore: troppo occupati.

Lavoro: le polemiche sono il tuo forte.

Fortuna: le tue decisioni sono definitive, peccato.

Il consiglio del giorno: ricordati che esiste sempre una zona grigia.

Voto 5 e mezzo brontoloni.

Cancro

Amore: dichiarazioni d’amore.

Lavoro: spendi e spandi.

Fortuna: ti mette sempre un cinquantino nel borsellino.

Il consiglio del giorno: meglio un giorno da leone che cento da pecora, ne sei proprio sicuro?

Voto 7 a tutta ripresa.

Leone

Amore: in perfetta sintonia.

Lavoro: infinita voglia di fantasia.

Fortuna: ti permette di tutto e di più.

Il consiglio del giorno: sbizzarisci la tua fantasia giocando a Lego.

Voto 7 + giocoso.

Vergine

Amore: baci appassionati.

Lavoro: non potrai essere contestata.

Fortuna: riporta grande fiducia in te stessa.

Il consiglio del giorno: finalmente si torna felicemente a ragionare .

Voto 7 rinata.

Bilancia

Amore: un vero risveglio.

Lavoro: tutto torna a girare per il verso giusto.

Fortuna: anche lei torna a sorriderti.

Il consiglio del giorno: finalmente sai nuovamente vestirti con grande stile.

Voto 6 e mezzo stilosa.

Scorpione

Amore: il cattivo umore non ti smuove dall’obiettivo.

Lavoro: sempre molto attento e attivo.

Fortuna: sai sempre come uscire dalle situazioni scomode.

Il consiglio del giorno: la determinazione è la tua arma vincente.

Voto 6 e mezzo convintissimo.

Sagittario

Amore: sempre disponibile all’incontro.

Lavoro: hai sempre l’ultima parola.

Fortuna: no ne hai bisogno ma è sempre preziosa.

Il consiglio del giorno: dovresti pensare di metterti in politica.

Voto 6 concretissimo.

Capricorno

Amore: un vero romanticone.

Lavoro: meglio rivedere i testi che invii via email.

Fortuna: torna a darti grande coraggio, anche se non ti è mai mancato.

Il consiglio del giorno: fai un corso per usare tutto il pacchetto Outlook.

Voto 7 convintissimo.

Acquario

Amore: deve essere una relazione proficua.

Lavoro: vai diritto per la tua strada.

Fortuna: non è sempre a tua disposizione, ricordatelo.

Il consiglio del giorno: segui le ultime partite dei campionati di calcio.

Voto 7 tutto ragionato.

Pesci

Amore: sei nuovamente il fidanzatino perfetto.

Lavoro: come un centravanti da sfondamento.

Fortuna: è ormai parte della tua routine.

Il consiglio del giorno: sei un vero attivista.

Voto 8 e cuore grandissimo.