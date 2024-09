video suggerito

L’oroscopo di sabato 28 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 28 settembre 2024, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano gli astri in questa giornata. Il segno fortunato sono i Gemelli, quello sfortunato il Toro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, sabato 28 settembre 2024, con le previsioni per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Nell’oroscopo di sabato 28 settembre, il desiderio di giustizia, armonia ed equilibrio sarà al centro di tutto, con un occhio di riguardo per le relazioni. Il Sole in congiunzione con Mercurio in Bilancia favorisce una comunicazione limpida, relazioni serene e decisioni ben meditate. È la giornata ideale per confrontarsi, risolvere qualche piccolo grattacapo e ristabilire l’armonia dove serve. Il segno fortunato i Gemelli, quello sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: hai nostalgia dei mesi estivi.

Fortuna: la ignori perché ti senti stanco e confuso.

Il consiglio del giorno: affrontare la giornata a muso duro non credo sia la soluzione perfetta, prenditela con calma.

Voto: 5 scarso

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

Toro

Amore: ti senti insicuro come un equilibrista senza rete sotto i piedi.

Fortuna: preferisce non stare nei paraggi.

Il consiglio del giorno: concediti un abbigliamento comodo come l’intramontabile vecchia tuta.

Voto: 4 e mezzo

Gemelli

Amore: puntate molto sulla sintonia mentale.

Fortuna: l’acchiappate al volo.

Il consiglio del giorno: fate dei simpatici e brevi video su YouTube in cui date voce alle vostre perle di saggezza.

Voto: 7 abbondante.

Cancro

Amore: ti vuole bene anche se hai la memoria della pesciolini Dory.

Fortuna: non si ricorda da che parte stare.

Il consiglio del giorno: concentratevi solo sulle cose essenziali , tipo gli orari dei pasti principali.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: sei disposto a concedergli un pochino del tuo tempo.

Fortuna: veglia su di te.

Il consiglio del giorno: discuti con il partner perché, preso dal suo entusiasmo travolgente e dai mille interessi, spesso si dimentica di dedicare del tempo alla vostra relazione. Apriti ad un dialogo costruttivo!

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: così perfetto che quasi ti fa paura.

Fortuna: ti concentri su altro.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa dalla solita routine e dedica del tempo a ciò che ti appassiona di più. Se proprio non riesci a farne a meno, anche una sessione di pulizie approfondite va bene.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: hai bisogno di fare chiarezza.

Fortuna: nella borsa vicino al cellulare.

Il consiglio del giorno: usa parole dolci e gentili per esprimere i tuoi bisogni,

Voto: 6 +

Scorpione

Amore: l’amante perfetto.

Fortuna: cerchi di convincerla a venire dalla tua parte facendole lo sguardo da bello e impossibile.

Il consiglio del giorno: punta sulle piccole gioie quotidiane, come una colazione lenta e gustosa,

Voto: 7

Sagittario

Amore: c’è il giusto equilibrio.

Fortuna: A Giove che ti volta le spalle ti sei abituato , ma hai altri pianeti che ti supportano con tenacia.

Il consiglio del giorno: Approfittane per dedicarti a qualche lavoro di casa! Ripara quella mensola traballante, controlla le guarnizioni dei rubinetti, e magari dai una sistemata alle piante.

Voto: 7 meritato

Capricorno

Amore: un urlatore romanticone.

Fortuna: la tua cerchia stretta e fidata di amici e parenti.

Il consiglio del giorno: concediti una passeggiata tranquilla all'aria aperta o tra i boschi, circondato dalla natura. È un balsamo per il corpo e una ricarica per la mente.

Voto: 6 scarsino

Acquario

Amore: hai altre cose che ti friggono in testa.

Fortuna: risponde puntuale all’appello.

Il consiglio del giorno: di fronte ad un problema che non riesci a risolvere da tempo prendi una breve pausa dove ti imponi di non pensarci.

Voto: 5 –

Pesci

Amore: finché ce n'è, viva il re!

Fortuna: non aspettate che entri in azione, oggi preferite avere voi il comando.

Il consiglio del giorno: questa sera è quasi d’obbligo un tavolo per due nel vostro ristorante preferito.

Voto: 8 +