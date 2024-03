L’oroscopo di domani, giovedì 28 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 28 marzo 2024 riserva grandi sorprese amorose e sentimentali soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), grazie alla Luna in Scorpione e alla Venere in Pesci. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche nell'oroscopo di domani, giovedì 28 marzo 2024, Venere gode del supporto di Urano in sestile: c'è voglia di prendere in mano i sentimenti e le relazioni e viverle a pieno. Vale soprattutto per i segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione! Con la Luna ancora nel segno dello Scorpione, direi che il segno fortunato sia il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato quello dell'Acquario. Ma poco sfortunato!

Ariete

Amore: non ti deve assolutamente interrompere.

Lavoro: sei funzionale come una macchina.

Fortuna: stai cercando la formula per fabbricarla.

Il consiglio del giorno: acquista un’enciclopedia di seconda mano.

Voto: 6 e mezzo secchione.

Toro

Amore: neanche lui di strappa un sorriso.

Lavoro: è totalmente in secondo piano.

Fortuna: forma fisica da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: non stare troppe ore a specchiarti la mattina.

Voto 5 e mezzo un po’ imbronciato.

Gemelli

Amore: niente di nuovo all’orizzonte.

Lavoro: siete più informati di una agenzia stampa.

Fortuna: è un concetto curioso e interessante.

Il consiglio del giorno: studiate su manuali i misteri della tomba di Tutankhamon.

Voto 6 e mezzo curiosissimi.

Cancro

Amore: sei desideratissimo.

Lavoro: tutto sentimenti e niente testa, ma va bene così.

Fortuna: ti sta appiccicata come un trasferello.

Il consiglio del giorno: dichiarazioni d’amore schiette e sincere.

Voto 8 adorabile.

Leone

Amore: le frasi romantiche ti stuccano.

Lavoro: sei già operativo all’alba.

Fortuna: non sanarti troppo se non riesci a quantificarla.

Il consiglio del giorno: ascolta bene tutti i testi delle canzoni di Annalisa.

Voto 5 e mezzo con voglia di discutere.

Vergine

Amore: un filino più fiduciosa.

Lavoro: sei disposta addirittura a collaborare.

Fortuna: senti di poterla quasi sfiorare con un dito.

Il consiglio del giorno: uscita con le amiche storiche nel solito bar.

Voto 6 e mezzo vulnerabile.

Bilancia

Amore: sempre pronta a baci appassionati.

Lavoro: meglio non avere un lavoro indipendente al momento.

Fortuna: ti aiuta a ironizzare.

Il consiglio del giorno: to do list solo con le questioni indispensabili.

Voto 6 buffa.

Scorpione

Amore: da divorare.

Lavoro: la seduzione la sfrutti anche in questo campo.

Fortuna: ti basta poco per farla svenire ai tuoi piedi.

Il consiglio del giorno: pronto a esagerare.

Voto 8 e mezzo ruggente.

Sagittario

Amore: e relegato nel sottoscala.

Lavoro: le tue mosse sono da campione di scacchi.

Fortuna: conosci l’argomento ma non ti interessa.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate della trasmissione ‘Belve’.

Voto 6 e mezzo tutto testa.

Capricorno

Amore: a fior di pelle.

Lavoro: il ruolo di ‘yes man’ ti riesce benissimo.

Fortuna: ti regala sicurezza e un paracadute.

Il consiglio del giorno: invita tutti i tuoi amici più cari per il pranzo di domenica.

Voto 7 + sempre più dolce.

Acquario

Amore: il tuo atteggiamento è: alla prossima.

Lavoro: il tuo cervello funziona meglio di un super computer.

Fortuna: neppure dopo otto ore di sonno vanno via le occhiaie.

Il consiglio del giorno: non ti piace che nessuno ti dia dei consigli.

Voto 6 – infastidito.

Pesci

Amore: super presenti.

Lavoro: volontari in prima linea.

Fortuna: incredibilmente convincenti.

Il consiglio del giorno: donate alcuni vostri pelouche della vostra infanzia

Voto 8 e mezzo cuore d’oro