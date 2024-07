video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 28 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 28 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna fa capolino nel segno del Toro, portando un po’ di emotività ai segni di terra, tutti presi dalla logica di Mercurio in Vergine. Domani il segno fortunato sarà l’Ariete, mentre il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, domenica 28 luglio 2024, vede la Luna in Toro dare una mano ai segni di terra, che sono tutti presi dal ragionamento logico e un po' freddino di Mercurio in Vergine. Nel frattempo, Marte e il Sole rimangono una coppia affiatata e in buona sintonia, donandoci entusiasmo e passione per tutto ciò in cui crediamo. Domani il segno fortunato sarà l’Ariete, mentre il segno sfortunato l’Acquario.

Ariete

Amore: un pò ruggisce e un pò miagola.

Fortuna: arriva da tutte le parti.

Il consiglio del giorno: sfida gli amici ad una gara di nuoto, dandogli almeno 30 secondi di vantaggio.

Voto: 9

Toro

Amore: un pò polemico.

Fortuna: si nasconde sotto il cuscino del gatto.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo peccatuccio di gola.

Voto: 5 e mezzo.

Gemelli

Amore: vi esprimete come le istruzioni dei mobili dell’IKEA.

Fortuna: vi fa l’occhiolino, ma siete distratto.

Il consiglio del giorno: una partita di Beach Volley al tramonto.

Voto: 6 e mezzo.

Cancro

Amore: paroline dolci e pisolini sul divano.

Fortuna: vi prendete un caffè.

Il consiglio del giorno: scrivi una poesia romantica.

Voto: 7

Leone

Amore: meglio concedersi una pausa defaticante.

Fortuna: ti consoli con un maxi cono gelato.

Il consiglio del giorno: serata tranquilla, serie tv e patatine.

Voto: 6

Vergine

Amore: quello vero e puro è solo per un buon romanzo.

Fortuna: cerchi di persuaderla mettendo in mostra la tua verve intellettuale.

Il consiglio del giorno: una cenetta take away con la tua dolce metà.

Voto: 6 e mezzo.

Bilancia

Amore: lussuria e tenerezza.

Fortuna: ti sta abbracciata anche con 40° gradi.

Il consiglio del giorno: pratica la Shakti Activation.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: neanche se ti porta fuori a cena.

Fortuna: la snobbi come si fa con i compiti delle vacanze.

Il consiglio del giorno: stretching facciale contro le rughe.

Voto: 5

Sagittario

Amore: quello per la pizza non delude mai.

Fortuna: fa la smorfiosetta.

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo sul terrazzo di casa.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: una fantasia ad occhi aperti.

Fortuna: è nascosta tra le mail di domani.

Il consiglio del giorno: un film d’essai proiettato all’aperto.

Voto: 6 e mezzo.

Acquario

Amore: attendere prego.

Fortuna: ti sfiora con un dito.

Il consiglio del giorno: una camminata in solitaria per boschi.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: vi abbandonate come il cuscino sul divano.

Fortuna: è già partita per le vacanze.

Il consiglio del giorno: visitate una mostra di un’artista locale.

Voto: 5 e mezzo.