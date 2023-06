L’oroscopo di oggi 28 giugno 2023: Acquario e Scorpione pronti ai cambi di rotta Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, Venere e Marte insieme nel segno del Leone si quadrano ad Urano, il pianeta dei cambiamenti dirompenti. Aspettiamoci quindi grandi dichiarazioni: il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, martedì 28 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Con l'oroscopo di oggi anche Venere insieme a Marte si mette in una posizione di quadratura a Urano. Quindi le dichiarazioni e le azioni saranno direttissime e poco strategiche. Piccole esplosioni (emotive) in arrivo.

La Luna è tra Bilancia e Scorpione e il segno fortunato sarà i Gemelli mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Ti sembra di avere tutti gli occhi puntati su di te, come Chris Martin e Dakota Johnson che passeggiano tranquillamente dopo una cena da Sorbillo sul lungo mare di Napoli. Venere a favore ti garantisce una dose di sex appeal che attrae come una calamita. Tu devi solo pensare agli outfit in cui vuoi essere paparazzato, nulla di più.

Amore: sei sexy com una coniglietta di Playboy.

Lavoro: tu al massimo metti l’apporto estetico e lasci agli altri i contenuti.

Salute: la tua forma fisica è davvero sorprendente.

Il consiglio del giorno: studia online tutti gli outfit che vuoi acquistare ai saldi.

Voto : 7 –

Toro

Ti annoia da morire la banale retorica fatta di luoghi comuni, ora che hai nuovamente Mercurio dalla tua e sei ispirato da ottime intenzioni grazie alla Luna (la mattina). Infatti sono certa che ti sei messo a sbuffare alla notizia che la National Academy of Science ha pubblicato uno studio che afferma che guadagnare di più renda più felici. Tu, tutto quell’impegno l’avresti investito certamente in qualche cosa di più produttivo, vero?

Amore: in tuo aiuto adesso arriva una parlantina che sa convincere anche i più scettici ai sentimenti.

Lavoro: ti lanci in scelte azzardate, ma che hai perfettamente calcolato.

Salute: sfoderi nuovamente la tua grande ironia che sarà un tocca sana per tutti!

Il consiglio del giorno: organizza una gitarella all’isola di Ponza.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Alle critiche ribattete con i riflessi di una partita a ping pong, perché parecchio infastiditi dal solito Saturno, ma con Venere dalla vostra sapete perfettamente come controbattere con una certa classe. Proprio come Ryan Gosling che ironizza sul suo Ken, facendo notare che prima che lo impersonasse lui, la bambola compagna di Barbie quasi nessuno se l’era mai filata più di tanto. Puntate sempre sula diplomazia, mi raccomando.

Amore: fate un po’ i preziosi.

Lavoro: mettete finalmente la velocità crociera e allentate il piede sull’accelleratore.

Salute: siete più esaltati dell’insegnante di step.

Il consiglio del giorno: prendete un caffè shakerato invece di quello normale che fa subito estate a Portofino.

Voto 7 –

Cancro

Tu non hai assolutamente bisogno di spiegazioni o di sottotitoli autogenerati da una AI, ora che hai Mercurio nel tuo segno e la Luna a favore (nel pomeriggio), che ti permettono di decodificare qualsiasi situazione in qualsiasi lingua e cultura. Proprio come l’importanza di dare una mancia equa e ben proporzionata al conto negli USA perché tu, oltre a fare bene i conti, conosci tutto il background culturale ed emotivo autoctono.

Amore: la mattina appena sveglio decanti subito poesie d’amore.

Lavoro: sei pronto ad ingranare una marcia decisa come quando si fugge verso il mare.

Salute: sei dolce e buono come la brioche con il gelato le mattine d’estate.

Il consiglio del giorno: chiama il tuo migliore amico per fargli qualche confidenza o solo per sentire come sta.

Voto 7 +

Leone

Sei gioioso e positivo, come Marco Mazzoli che vince l’Isola dei Famosi. Tu che hai Venere e anche Marte nel tuo segno, sei sempre prontissimo per estreme sfide fisico sportive che sai affrontare con grande determinazione, portando a casa risultati sorprendenti. Tu sai sempre come dosare bene le tue energie come i migliori atleti durante le gare ufficiali.

Amore: tu esageri tutta la notte con il tuo partner.

Lavoro: sei perfetto per le relazioni pubbliche dove conta soprattutto l’aspetto.

Salute: sei più snodato dell’istruttrice di pilates.

Il consiglio del giorno: approfitta delle super riduzioni dei biglietti per andare tutti i giorni al cinema.

Voto:7

Vergine

Sei nuovamente la più saggia e intelligente di tutto lo zodiaco, con Mercurio che torna a ravvivare la tua materia grigia. In più oggi sei particolarmente attenta ai bisogni e alle urgenze, grazie alla Luna nel tuo segno. Infatti, sei pronta a stillare una lista delle emergenze mettendo in cima la questione su come riparare il pilota automatico di Tesla che in soli tre anni ha causato più di settecento incidenti. Appena dopo il caffè ti metti al lavoro.

Amore: torni a comprendere appieno il linguaggio dell’amore.

Lavoro: in mezz’ora ti sei già messa al pari con urgenze e imposti già quello che devi fare nei prossimi mesi. Sei scatenata.

Salute: appena sveglia tu sorridi subito al mondo anche con gli occhi chiusi.

Il consiglio del giorno: sei pronta a inaugurare il tuo blog personale.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Il tuo sex appeal è davvero irrefrenabile con Venere e Marte che ti fanno naturalmente ammiccare anche quando fai la spesa al supermercato, causando rovinosi scontri tra carrelli. Proprio come Sabrina Roll- Cohen, diventata nota perché vittima di ‘hotfobia’ per le sue mise audaci quando va a prendere i bambini a scuola istigando critiche da parte delle mamme. Tu non puoi fare a meno di essere notata.

Amore sei più golosa di un gelato con doppia panna montata.

Lavoro con i tuoi sguardi da sirenetta convinci tutti a fare come vuoi tu.

Salute: puoi presentarti alle selezioni come nuova testimonial del brand ‘Intimissimi’.

Il consiglio del giorno: organizza una serata di balli latino americani.

Voto 8

Scorpione

Ora che hai nuovamente Mercurio a favore, sei pronto per svelare tutti i misteri irrisolvibili meglio di Hercule Poirot. Come la questione del pitone albino di recente abbandonato nelle strade di San Basilio a Roma. Tu oltre a ritrovare il padrone del rettile sai perfettamente come prendertene cura, perché addolcito dalla Luna che ti rende particolarmente comprensivo e collaborativo. Tu sotto quella scorza da intellettuale sei un vero zuccherino.

Amore: ti concedi solo a chi conosce la combinazione per aprire il tuo cuoricino.

Lavoro: metti subito in atto tutte le tue strategie da campione di Risiko.

Salute: gli sforzi eccessivi sono unicamente celebrali.

Il consiglio del giorno: leggi la ‘Trilogia di New York’ di Paul Auster.

Voto 6 +

Sagittario

Vuoi vivere al massimo, perché spinto da Marte verso avventure oltre i confini terrestri. Sono certa che desideri profondamente unirti ai tre italiani sul volo Virgin Galactic pronti ad esplorare lo spazio. La Luna di oggi ti pone di fronte a certi limiti che devi assolutamente affrontare. Dovrai quindi optare per una certa dose di pazienza perché non puoi ottenere tutto e subito, anche se hai già acquistato il casco da astronauta.

Amore: tu vuoi avventure intergalattiche.

Lavoro: hai ritrovato la voglia di fare che ti è mancata per parecchio tempo.

Salute: hai l’energia e l’entusiasmo dell’istruttrice di aerobica.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub ai sali del mar morto.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Lo so che sei demoralizzato da quando Mercurio si è messo di traverso, ma non farti scoraggiare perché tu hai sempre Giove e oggi anche la Luna dalla tua (nel pomeriggio). Puoi auspicare a grandi e duraturi progetti che sfidano il logorio del tempo proprio come la coppia Giulia e Giovanni che stanno insieme da più di settant’anni tanto che hanno chiesto la stanza matrimoniale persino alla casa di riposo. Queste sono il genere di risultati a cui puoi puntare anche senza l’ausilio di troppa logica. Lascia che tutto scorra serenamente.

Amore: sei strutturato per le relazioni a lunga scadenza.

Lavoro: puoi serenamente prenderti una giornata da trascorrere al centro estivo.

Salute: il tuo motto personale è: semplicità.

Il consiglio del giorno: mettiti al sole durante pausa pranzo per ricaricarti come una batteria solare.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ti senti bloccato da Giove e Venere contro come il centro storico della città di Roma con il lancio del film di Tom Cruise Mission Impossible. Appena credi che qualche ingorgo fisico o mentale si possa sbloccare, ti trovi nuovamente al punto di partenza come quando nel gioco dell’oca becchi la casella che ti fa tornare subito al ‘via’.

Amore: sei troppo impegnato a galleggiare per fare coreografie a due.

Lavoro: i grandi azzardi li lasci volentieri a chi sa bluffare.

Salute fai ordine tra i problemi per affrontarli uno alla volta, vedrai che ti sentirai subito meglio.

Il consiglio del giorno: prepara prosciutto e melone che fa subito pranzetto veloce al mare.

Voto 6

Pesci

Siete in grado di fluttuare nelle emozioni anche quando vi sentite in piena tempesta a causa della Luna storta. Siete così aperti soprattutto mentalmente all’amore, grazie a Mercurio, che sono certa siate stati proprio voi a suggerire alla Pixar il primo personaggio non-binario nel film ‘Elementi’. Voi vi declinate in tutte le sfumature di sentimenti e relazioni, sapete perfettamente fluire.

Amore: siete pronti all’amore cosmico.

Lavoro: finalmente tutto diventa limpido come l’acqua nell’arcipelago della Maddalena.

Salute: il benessere è nel vivere in piena armonia con gli elementi.

Il consiglio del giorno: andate al cinema a vedere il film ‘Elements’ ovviamente.

Voto 6