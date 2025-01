video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 28 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 28 gennaio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: come la piantina secca lasciata troppo tempo sul calorifero.

Lavoro: mantenere il controllo è una vera impresa.

Fortuna: non riesce ad arginare i tuoi improvvisi sbalzi di umore.

Il consiglio del giorno: non prendere decisioni categoriche.

Voto: 5 agitatissimo.

Toro

Amore: è un investimento ad alto rendimento.

Lavoro: tutto ciò che tocchi si tramuta in oro.

Fortuna: sempre pronta a darti una mano.

Il consiglio del giorno: ora che hai intrapreso la strada giusta non cambiarla.

Voto 8 e mezzo risparmioso.

Gemelli

Amore: tutto di testa.

Lavoro: vi divertite a fare sgambetti come a una partita a Risiko.

Fortuna: vi basta premere un pulsante per metterla in azione.

Il consiglio del giorno: date il vostro supporto strategico solo se ne vale la pena.

Voto 7 intelligentissimi.

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 27 gennaio 2025

Cancro

Amore: un po’ troppo ‘etico’.

Lavoro: per te l’unione fa la forza.

Fortuna: la sproni per far parte del tuo quotidiano.

Il consiglio del giorno: organizza il momento barzelletta in ufficio per strappare sorrisi.

Voto 5 pronto alla sfida.

Leone

Amore: è così segreto che nemmeno tu te lo ricordi.

Lavoro: sommerso dalle richieste.

Fortuna: al momento è in pausa pranzo.

Il consiglio del giorno: non accettare nuovi impegni.

Voto 6 nel caos.

Vergine

Amore: è un vero enigma.

Lavoro: qui non sbagli un colpo.

Fortuna: ti offre la spintarella al momento giusto.

Il consiglio del giorno: stile sobrio.

Voto 8 perché tutto va bene.

Bilancia

Amore: pronta a ramanzine da preside del liceo.

Lavoro: metti tutti sull’attenti.

Fortuna: prova a stemperare il tuo animo battagliero.

Il consiglio del giorno: aggiungi un ‘bip’’ ogni volta che ti scappa un ‘vaffa’.

Voto 5 dispotica.

Scorpione

Amore: va tutto alla grande.

Lavoro: segui la scia giusta.

Fortuna: ti sostiene sul palmo della mano

Il consiglio del giorno: solo pensieri positivi.

Voto 7 raggiante.

Sagittario

Amore: un vero dilemma.

Lavoro: sei entrato in autostrada ma non te ne sei ancora accorto.

Fortuna: ti mette a dieta per togliere quei centimetri dal girovita.

Il consiglio del giorno: non fare di tutto un dramma.

Voto 6 e mezzo poco convinto.

Capricorno

Amore: fai sempre centro.

Lavoro: non ti lasci intimorire dagli avversari.

Fortuna: ti coccola come un pisolino nell’amaca.

Il consiglio del giorno: scegli il colpo giusto da sferrare con tutte le energie.

Voto 8 talentuoso.

Acquario

Amore: mandi solo messaggi ‘effimeri’.

Lavoro: hai le idee molto chiare.

Fortuna: la comandi a bacchetta.

Il consiglio del giorno: organizza una festa per il tuo compleanno.

Voto 8 ma non ti vanti.

Pesci

Amore: da sogno.

Lavoro: impeccabili per forma e contenuto .

Fortuna: partner solido e affidabile.

Il consiglio del giorno: organizzate una festicciola a casa.

Voto 8 + al top.