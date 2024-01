Oroscopo di domani 28 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 28 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. C’è tanta voglia di fare e mettere in piedi grandi progetti, soprattutto amorosi. Vincono il premio produttività i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno)! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica 28 gennaio 2024, c'è tanta attività per chi ha la testa sulle spalle e vuole fare grandi progetti. Insomma, non si scappa e c'è un elenco di to do che vi attende, soprattutto se siete del Toro, del Capricorno o dei Pesci! Con la Luna in Vergine nel frattempo il segno fortunato è proprio la Vergine stessa e il segno sfortunato il Gemelli.

Ariete

Amore: dovrai scendere a più di un compromesso.

Fortuna: distratto come sei, non la vedresti nemmeno sotto il naso

Il consiglio del giorno: prenditi cura dei tuoi affetti anche se in modo goffo.

Voto: 2

Toro

Amore: Trovi facilmente un motivo per amarci tutti. Noi contraccambiamo.

Fortuna: incontri a sorpresa.

Il consiglio del giorno: Se rimandi un incontro da troppo tempo, oggi è il momento giusto.

Voto: 9

Gemelli

Amore: il set perfetto per un western: una landa desolata.

Fortuna: più che un colpo di fortuna, è più probabile il fantomatico colpo d’aria.

Il consiglio del giorno: cercati una guida saggia e rassicurante.

Voto : 2

Cancro

Amore: in competizione ma non necessariamente competitivo.

Fortuna: dev’essersi persa da qualche parte.

Il consiglio del giorno: trasforma quell’angolo buio in uno spazio luminoso.

Voto: 4/5, per la luna a favore

Leone

Amore: brami delle sorprese, non troppo impegnative.

Fortuna: se fosse un treno, saresti al binario sbagliato.

Il consiglio del giorno: fai fare tutto alla segretaria virtuale. Se ancora non ce l’hai, procuratela.

Voto: 3

Vergine

Amore: sei disposta a tutto e t’impegni alla grande.

Fortuna: impara ad affidarti alle persone giuste.

Il consiglio del giorno: Organizza un picnic romantico in un parco o in un luogo speciale. Porta cibo delizioso e un paio di coperte calde e comode.

Voto: 9

Bilancia

Amore: non riesci a fare progetti.

Fortuna: anche oggi, si tira in porta ma si colpisce la traversa.

Il consiglio del giorno: Sii gentile anche con te stessa. Non ti giudicare troppo severamente, non metterti pressione per sentirti diversa immediatamente.

Voto: 3

Scorpione

Amore: curi l’atmosfera fino all’ultimo caldissimo dettaglio.

Fortuna: ormai, non ci pensi più.

Il consiglio del giorno: Crea una playlist per ricordarti come ti senti oggi nelle giornate più difficili.

Voto: 7

Sagittario

Amore: richieste legittime o capricci?

Fortuna: se fosse una ricetta, avresti dimenticato l’ingrediente chiave.

Il consiglio del giorno: Prenditi cura del tuo bambino interiore: portalo fuori a giocare e a far le capriole, infine, abbraccialo forte.

Voto: 2

Capricorno

Amore: Jeremy Allen White è meno desiderato e desiderabile di te.

Fortuna: ha fondamenta solide e concrete.

Il consiglio del giorno: prenditi un po’ di tempo per stendere o rivedere il piano di sviluppo dei prossimi tre anni. Dove ti vedi?

Voto: 10

Acquario

Amore: senti il bisogno d’espandere la tua rete sociale.

Fortuna: alla lenza abboccano tante scarpe vecchie, non so se è quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: dopo esserti guardato dentro, esplora nuove filosofie.

Voto: 4, tanto lavoro da fare.

Pesci

Amore: per te anche oggi è la giornata degli abbracci, meglio se sotto un piumone soffice.

Fortuna: nonostante la Luna, sai d’aver già vinto

Il consiglio del giorno: Quasi foste dei monaci, dedicatevi davvero solo all’amore, anche quello universale.

Voto: 7, se sai cavalcare le emozioni con sicurezza