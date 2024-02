L’oroscopo di domani 28 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 28 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Saturno è fortissimo, è davvero perfetto per costruire, darsi da fare, mettersi al lavoro. Vale soprattutto per Bilancia, Pesci, Capricorno e Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 28 febbraio 2024, c'è una grande influenza del pianeta Saturno che si trova congiunto contemporaneamente sia al Sole sia a Mercurio, il pianeta del pensiero. Anche la Luna, nel segno della Bilancia, amplifica la forza di questo pianeta, perché la Bilancia è rappresentata da Venere, insieme proprio a Saturno. È il momento giusto per organizzare e definire. Il segno fortunato è la Bilancia stessa mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: sei sempre pronto all’azione.

Lavoro: con la dolcezza riesci pienamente a svincolare situazioni complicate.

Fortuna: ti suggerisce modi da college bon-ton.

Il consiglio del giorno: Fai shopping primaverile ma attento alla taglia giusta.

Voto: 7 compresso.

Toro

Amore: solo se ti senti particolarmente obbligato.

Lavoro: ti applichi su alti e importanti valori.

Fortuna: punta tutto sull’intelletto e la cosa ti piace parecchio.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare il tuo orto che a breve partirai in pompa magna con la semina di grandi leccornie.

Voto 6 e mezzo coltivatore.

Gemelli

Amore: veri maestri in amore.

Lavoro: è proprio difficile farvi cambiare idea.

Fortuna: dà sempre chiare indicazioni come i cartelli sulle piste da sci.

Il consiglio del giorno: acquistate cioccolato da cioccolateria artigianale.

Voto 7 temerari.

Cancro

Amore: è complicato come cubo di Rubik.

Lavoro: Sei pronto a discutere solo di massimi sistemi, le quisquilie ti annoiano.

Fortuna: ti ripropone le foto di coppia come le anteprime sul telefono.

Il consiglio del giorno: guarda i documentari sul canale dei della National Geographic.

Voto 7 – nostalgico

Leone

Amore: Lo vivi come nei romanzi di Jane Austin.

Lavoro: punta tutto sulla diplomazia e sulle relazioni interpersonali.

Fortuna: è una qualità che al momento ti manca.

Il consiglio del giorno: fai una playlist con tutti i successi del momento da ascoltare in macchina.

Voto 5 e mezzo ma tu non demordi.

Vergine

Amore: è un po’ complicato come realizzare una crema pasticciera perfetta.

Lavoro: dovresti credere un pochino di più in te stessa.

Fortuna: anche se non la calcoli è sempre presente e molto attiva.

Il consiglio del giorno: studia i tuoi look la sera prima di andare a dormire così la mattina seguente avrai qualche minuto per poterli rivedere.

Voto 6 eccentrica.

Bilancia

Amore: le relazioni due sono per te fondamentali.

Lavoro: nel business non perdi mai uno slam.

Fortuna: è come la tua amica con cui organizzi una serata goliardica in discoteca.

Il consiglio del giorno: organizza un doppia tennis con la tua amica del cuore.

Voto 7 + fantastica.

Scorpione

Amore: lo pretendi come dici tu

Lavoro: invece di lamentarti inizia ad agire.

Fortuna: pare proprio che non si voglia palesare.

Il consiglio del giorno: ti tocca proprio accontentarti in generale.

Voto 6 e mezzo stizzito.

Sagittario

Amore: sei assolutamente inarrestabile.

Lavoro: forse i conti non quadreranno ma è impossibile farti ragionare.

Fortuna: le procuri tutta l’attrezzatura giusta per farla partecipare alle tue mirabolanti avventure

Il consiglio del giorno: riguarda i film “Pirati dei Caraibi”.

Voto 7 + avventuroso.

Capricorno

Amore: solo se perfettamente allineato a quello che ti piace.

Lavoro: fai le pulci su tutto.

Fortuna: sei così pignolo che le dici esattamente in che cosa deve intervenire.

Il consiglio del giorno: impara a fare il caffè a casa con la cremina come quello del celebre bar Sant’Eustachio a Roma.

Voto 6 – irritante.

Acquario

Amore: ai massimi livelli

Lavoro: sei il più corteggiato dell’azienda.

Fortuna: ormai perdutamente innamorata di te.

Il consiglio del giorno: informati su tutte le nuove tecnologie e i progetti che sta sviluppando e Elon Musk.

Voto 8 certificato

Pesci

Amore: dei veri fantasisti.

Lavoro: siete dei docenti di pensiero laterale.

Fortuna: è come una spruzzatina di brillantini, ravviva tutto quanto.

Il consiglio del giorno: rileggete la Metamorfosi di Ovidio per soddisfare la vostra fame di conoscenza.

Voto 7 – secchioni.