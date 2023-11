Oroscopo, le previsioni di oggi 27 novembre 2023 segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 27 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna piena in Gemelli è difficile mantenere la concentrazione e anche la lingua a posto! Il segno fortunato è l’Acquario e il segno sfortunato i Pesci.

Eccoci all'oroscopo di oggi, lunedì 27 novembre 2023, con una bella Luna Piena in Gemelli. Per chi avesse previsto discorsi importanti oppure giornate con le gambe sotto alla scrivania sarà bene rivedere i piani. Questa sera consiglio digiuno per non sovraccaricare il fisico di tensione.

Ariete: ti stanno arrivando chiari segnali dal destino, e oggi con la Luna piena sarai proprio investito da importanti rivelazioni. Riuscirai a decriptare messaggi che fino a poco tempo fa ti sembravano incomprensibili. Con queste tue innate capacità potresti offrire i tuoi servizi alla Nasa che ha captato un segnale laser che arriva da sedici milioni di chilometri dalla terra. Sei così illuminato che riesci addirittura a riconoscere perfettamente le emozioni più recondite nel tuo cuoricino sempre un po’ affaticato da Venere contro. Amore: aperto a ottimi incontri. Lavoro: nelle crisi avanzi come un vero condottiero. Fortuna: te la trovi in tasca anche senza cercarla. Il consiglio del giorno: ripassa l’alfabeto morse per diletto. Voto: 8 con comprensione universale.

Toro: ora sì che sei in grado di prendere decisioni coraggiose senza avere ricadute drastiche con Marte che finalmente si è tolto di mezzo. Giove ti accompagna come la migliore amica che ti dà ottimi e sinceri consigli prima di uscire il sabato sera. Adesso sei nuovamente in grado di decidere tu senza alcuna remora, anzi quello che stai per intraprendere avrà di certo un risvolto positivo e duraturo. Proprio come Snoop Dog che decide di smettere di fumare Marjuana dopo anni di consumo quotidiano. Apriti a nuove e positive abitudini. Amore: c’è una certa necessità che parte proprio da sotto la cintura. Lavoro: sai essere sempre molto ponderato e ragionevole. Fortuna: è il tuo asso nella manica da sfoggiare contro gli avversari. Il consiglio del giorno: cambia una delle tue abitudini prima di Natale. Voto 7 + in evoluzione.

Gemelli: dovreste fare molta attenzione ai transiti avversi di Marte e di Mercurio contro perché fare i coriacei troppo rigidi non servirà proprio a nulla. Lasciatevi coinvolgere dalle emozioni che Venere e la Luna continuano a fornirvi e ad alimentare il vostro meraviglioso cuoricino. Quindi, mi raccomando, niente vergogna o rabbia se per caso potreste commuorvervi come Robert Federer mentre ascolta Bocelli all’Hallenstadion di Zurigo. La dolcezza è proprio la vostra arma vincente. Amore: siete come una torta alla panna di tre piani. Lavoro: l’impegno al momento pare non essere reperibile. Fortuna: vi si appiccica addosso come l’asciugamano nella sauna. Il consiglio del giorno: ascoltate musica classica a tutto volume. Voto 6 – senza troppe domande.

Cancro: hai certamente bisogno di equilibrio perché troppo sbilanciato da Venere contro. Per iniziare potresti intanto partire dal benessere del corpo e magari optare per una buona alimentazione. Devi sapere che la dieta migliore al mondo, per una vita sana e longeva, proviene dall’isola di Okinawa in Giappone. A questo punto per imparare bene tutti i segreti di questa cucina ti tocca un viaggetto direttamente in loco. Prenota subito un volo per il paese del sol levante. Amore: in questo campo sei proprio a dieta. Lavoro: hai bisogno di nuovi stimoli e forse di qualche avventura. Fortuna: ti accompagna silenziosamente e interviene solo se interpellata. Il consiglio del giorno: cenetta a base di sushi. Voto 6 e mezzo alla ricerca del benessere.

Leone: sei certamente ‘over the top’ e il tuo livello di figaggine non è quantificabile ma di certo questo è un momento che per te può proprio fare la storia. Tutti i pianeti ti appoggiano con grande entusiasmo e in particolare la Luna piena che ti illumina perfettamente, meglio di un ‘O ring’. Puoi raggiungere gli stessi risultati di Paola Cortellesi che con il suo ultimo film oltre a sbancare il botteghino è riuscita a raggiungere lo stesso clamore dei film di Hollywood. Preparati per importanti imprese e grandi riconoscimenti. Amore: a cinque stelle. Lavoro: successo anche senza alzare un dito. Fortuna aggiunge sempre un tocco di magia speciale. Il consiglio del giorno: regalati un abito sartoriale fatto su misura. Voto 8 + in primissimo piano.

Vergine: ricordati oggi di prendere delle pause perché se pensi di poter correre anche solo i cento metri piani a perdifiato ti sbagli di grosso. A Marte e Mercurio contro, si aggiunge anche una potentissima Luna stortissima. Dovresti leggere notizie scritte unicamente dagli orsetti del cuore dove si parla solo di unicorni e arcobaleni. Lascia perdere gli articoli su possibili scenari futuri come la previsione che la città di Milano, entro il 2039, avrà più di un milione e seicentomila abitanti. Concentrati solo sul qui e ora. Amore: tutta scombussolata. Lavoro: anche oggi ti metterai a lavorare domani. Fortuna: ti rimbocca le coperte prima di andare a dormire. Il consiglio del giorno: giornata di serenità in una spa. Voto 5 – e mantieni la calma.

Bilancia: sei la perfetta regina di bontà e sentimenti e oggi con la Luna piena a favore sei pronta a mettere anche il tuo cuoricino a nudo. Conquisti tutti con la dolcezza proprio come Roberto Vecchioni ogni volta che ci parla della sua mogliettina adorata che ha riconosciuto tra più di cento persone e che tiene sempre stretta stretta. Tu ci metti sempre il cuore in tutto quello che fai e si vede e soprattutto si sente. Amore: una dea dell’amore. Lavoro: ottima costanza come iscritto a una ultra maratona. Fortuna: la distribuisci come i PR gli inviti in discoteca. Il consiglio del giorno: sei tu oggi che puoi dare ottimi consigli a chi ti sta intorno. Voto 9 piena di meraviglia.

Scorpione: potresti essere un po’ troppo diretto per eccesso di sincerità e oggi che la Luna ti apre alla comunicazione, ma hai sempre Giove in opposizione, potresti lasciarti andare in affermazioni non sempre ben accette. Proprio come è successo al celebre scrittore Paolo Congnetti, premiato per ‘Le otto montagne’, che nel presentare il suo nuovo libro ambientato in Valsesia descrive la valle in modo un po’ troppo critico e asciutto. A volte dovresti preferire le ‘mezze verità’ così da fare tutti contenti. Amore: è sempre da curare con tanto sentimento. Lavoro: ricorda di tenere sempre un asso nella manica. Fortuna: a volte te la dimentichi a casa come i guanti per andare in bicicletta. Il consiglio del giorno: preparati per qualche ‘fuori programma’ come un cinemino all’ultimo minuto. Voto 6 e mezzo

Sagittario: lo so che in questo periodo, che coincide anche con il tuo compleanno, hai moltissimo da realizzare ed è praticamente impossibile per te fare una cosa alla volta. Con Marte, e Mercurio nel tuo segno non vuoi assolutamente perdere tempo ma rischi che tutto diventi decisamente caotico soprattutto oggi che hai la Luna Piena in opposizione secca. Cerca di non incappare nel vizietto di inviare messaggi o fare video al telefono mentre guidi, una brutta abitudine che coinvolge il 10% degli italiani. Sei così dotato di buon senso che è proprio un peccato non sfruttarlo. Amore: sei pronto all’azione a tutte le ore. Lavoro: tieni sempre il punto come Djokovic contro Sinner. Fortuna: sai benissimo come riuscire a moltiplicarla. Il consiglio del giorno: meditazione questa mattina per essere super focalizzato per tutta la giornata. Voto 8 – con eccessi di entusiasmo.

Capricorno: per allietare il tuo mood che è sempre un po’ sotto tono a causa di Venere contro, ho io la notizia giusta per te. Devi sapere che da un recente studio si evidenzia il fatto che chi acquista anelli troppo costosi per il matrimonio sia, quasi, predestinato al divorzio. Tu che al momento sei ipercritico nei confronti delle relazione, specie se a lungo termine, puoi aggiungere un’altra buona motivazione alla tua tesi: meglio soli che mal accompagnati. Amore: solo amicizie casuali. Lavoro: il tuo obiettivo è una super tredicesima. Fortuna: ti accompagna anche all’aperitivo. Il consiglio del giorno: giro in libreria nella sezione manga. Voto 6

Acquario: la Luna piena di oggi su di te ha l’effetto di un pennarello rosa fluo che mette in evidenza tutte le tue qualità. Sei incondizionatamente appoggiato dagli astri e questo ti conferisce bellezza, buon senso, grande sex appeal il tutto in un involucro di estrema bontà e rispetto. Sei come il giovanissimo campione di tennis Sinner, che oltre ad essere talentuoso è anche molto concreto e indipendente e rispetto alle super star del tennis a lui piace il profilo basso. Tanto che a fine cena si occupa personalmente di andare alla cassa del ristorante per pagare il conto a tutta la tavolata di tecnici e accompagnatori. Bravo e continua così. Amore: ai massimi livelli, era ora? Lavoro: più preciso e responsabile del ragioniere che registra le fatture. Fortuna: tu la sai declinare in mille modi. Il consiglio del giorno: cucina per le persone a cui vuoi davvero bene. Voto 8 + in trionfo.

Pesci: questa non è di certo la giornata per capire che cosa sia e come funzioni il progetto di intelligenza artificiale ‘Q*’ di OpenAi che sta facendo chiacchierare tutto il popolo della Sylicon Valley e non. Con una potentissima Luna piena contro, voi dovrete concentrarvi sul sentire, sulle vostre emozioni e sulla consapevolezza. Quindi preparatevi al digiuno e a una lunga e profonda meditazione. Vi assicuro che sarà più emozionante di essere aggiornati sui gossip del momento. Amore: siete troppo distratti. Lavoro: anche oggi vi tocca presenziare. Fortuna: non può fare miracoli. Il consiglio del giorno: se non siete abituati a meditare, online potete trovare diversi video guidati che vi possono accompagnare nella pratica. Voto 5 – con bisogno di priorità.