L’oroscopo di domani, mercoledì 27 marzo 2024: Cancro e Scorpione super innamorati L’oroscopo di domani, mercoledì 27 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La grande protagonista è Venere nel segno dei Pesci, che descrive un amore dolce e romantico che però non ho alcuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa: il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, mercoledì 26 marzo 2024, ci insegna una cosa molto importante: se il cielo spesso ci manda dei messaggi, dei consigli, sembra proprio ricordarci che l'amore non deve perdere la sua dolcezza per ribadire la sua coerenza, la sua determinazione e la sua lucidità. Ciascuno deve costruirsi l'amore che desidera, senza scendere a compromessi ma senza perdere la delicatezza. Nel frattempo la Luna percorre gli ultimi gradi del segno della Bilancia, è già per la metà della mattinata entra in Scorpione. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: ti avvicini molto timidamente.

Lavoro: sforni idee geniali come i croissant il panettiere di prima mattina.

Fortuna: non razionalizzarla troppo, sarebbe un peccato.

Il consiglio del giorno: non è ancora il momento di fare il cambio di stagione.

Voto: 6+ più tranquillo.

Toro

Amore: non lo abbandoni mai.

Lavoro: tu anche qui ci devi mettere assolutamente il cuore.

Fortuna: ti svegli la mattina già con la piega perfetta.

Il consiglio del giorno: fai volontariato in un rifugio per animali.

Voto 6 tutto da coccolare.

Gemelli

Amore: come una performance concettuale, non vi convince.

Lavoro: avanti tutta da ritmo sostenuto.

Fortuna: vorreste scambiarla per una confezione di maxi vitaminico.

Il consiglio del giorno: non potete permettervi di saltare le pause, sono fondamentali.

Voto 6 e mezzo energie scarse.

Cancro

Amore: ti fa proprio girare la testa.

Lavoro: senza doppi sensi tu non ti sai più esprimere.

Fortuna: la ritrovi in chi ti rimbocca le coperte la sera.

Il consiglio del giorno: sfoga un po’ di energie extra in palestra.

Voto 8 bollente.

Leone

Amore: ci penserai domani, forse.

Lavoro: le approssimazioni ti fanno proprio innervosire.

Fortuna: tu la riponi con i maglioni invernali pensando di poter fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di cucina.

Voto 6 – infastidito.

Vergine

Amore: lo guardi affamata come il carboidrato quando sei a dieta.

Lavoro: bisogna ricordarsi che tu hai competenze molto specifiche.

Fortuna: ti scrive cartoline da mete turistiche lontane.

Il consiglio del giorno: non aspirare al principe azzurro.

Voto 6 hai bisogno di una pacca su una spalla.

Bilancia

Amore: lo martelli con mille telefonate.

Lavoro: totalmente sconnessa.

Fortuna: è proprio difficile darti una mano.

Il consiglio del giorno: metti a fuoco le situazioni prima di agire.

Voto 5 e mezzo ancora fuori fase.

Scorpione

Amore: perfettamente abbinato al tuo mood.

Lavoro: come uno studente modello.

Fortuna: ti permette di creare ottime relazioni con chiunque.

Il consiglio del giorno: Reunion con i vecchi compagni di classe.

Voto 8 tutto emozioni.

Sagittario

Amore: neppure per sbaglio.

Lavoro: alzarsi la mattina è una vera faticaccia.

Fortuna: opta sempre per un buon riposino.

Il consiglio del giorno: acquista ora le uova per non dover correre l’ultimo minuto.

Voto 6 bisogno di una spintarella

Capricorno

Amore: non vedi l’ora di metterti all’opera.

Lavoro: meglio lasciar perdere.

Fortuna: ricambi con regali e attenzioni da galateo.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare ora il banchetto pasquale.

Voto 7 + per il cuore d’oro.

Acquario

Amore: blocchi tutti i messaggi.

Lavoro: sempre più nerd.

Fortuna: la riconsideri dopo le vacanze.

Il consiglio del giorno: ti fissi troppo facilmente su progetti impossibili.

Voto 6 – troppo razionale.

Pesci

Amore: sempre a disposizione.

Lavoro: solo se vi appassiona.

Fortuna: sempre pronta a dirvi di si!

Il consiglio del giorno: rispolverate tutti i vostri giochini erotici

Voto 8 e mezzo focosi