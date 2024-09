video suggerito

L’oroscopo di giovedì 26 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di giovedì 26 settembre 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ti riservano gli astri in questa giornata. Il segno fortunato è il Pesci mentre il segno sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, giovedì 26 settembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di domani anche Mercurio passa nel segno della Bilancia: equo ma gentile e con un gran desiderio di fare tutti contenti. Ottimo per i segni d'aria! Marte e soprattutto la Luna in Cancro continuano a rendere i segni d'acqua particolarmente emotivi. Il segno fortunato è il Pesci mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: è un come il dissing tra Fedez e Tony Effe.

Lavoro: non ti raccapezzi come fosse un puzzle da quindicimila pezzi.

Fortuna: è una buona spalla con cui lamentarti.

Il consiglio del giorno: rifornisciti di ‘santa pazienza’.

Voto: 5 e mezzo sconsolato.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 25 settembre 2024

Toro

Amore: sempre in prima fila per grandi soddisfazioni.

Lavoro: non temi assolutamente i compiti extra.

Fortuna: ti piace distribuirla equamente a tutti.

Il consiglio del giorno: ogni tanto ricordati di fare qualche cosa per te stesso.

Voto 8 generoso.

Gemelli

Amore: deve saper stare al vostro gioco.

Lavoro: mettete subito il turbo senza aspettare che si scaldino i motori.

Fortuna: di nuovo in ‘pole position’.

Il consiglio del giorno: inviate tutte le email che avete lasciato ‘sedimentare’ in bozze.

Voto 7 e mezzo rapidissimi.

Cancro

Amore: innamorato dell’amore.

Lavoro: sei il primo a timbrare il cartellino in palestra.

Fortuna: non vede l’ora di allenarsi con te.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di windsurf, ovviamente.

Voto 8 voglia di movimento.

Leone

Amore: è ancora un argomento ‘spinoso’.

Lavoro: punta tutto sulla ritrovata loquacità.

Fortuna: è come l’amica che non senti da anni che ti fa un’improvvisata a casa.

Il consiglio del giorno: scrivi battute e barzellette da inviare alla redazione della ‘Settimana Enigmistica’.

Voto 7 sollevato.

Vergine

Amore: la regina delle ‘celebrità’.

Lavoro: ti basta solo la bella presenza.

Fortuna: la attivi solo premendo il tasto ‘start’

Il consiglio del giorno: concediti agli ammiratori.

Voto 8 divina.

Bilancia

Amore: ti concedi solo a chi ha la laurea sull’argomento.

Lavoro: non sbagli una virgola.

Fortuna: ti regala un’enciclopedia cartacea.

Il consiglio del giorno: a volte non serve sapere proprio tutto.

Voto 5 precisissima.

Scorpione

Amore: conquistatore indiscusso.

Lavoro: sai benissimo quali corde suonare per ammaliare tutti.

Fortuna: ormai è totalmente dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso per diventare pilota d’aereo.

Voto 8 e mezzo leggiadro.

Sagittario

Amore: fai ripetizioni per come conquistarlo.

Lavoro: ti rimetti in cattedra.

Fortuna: sai sempre come convincerla a darti una mano.

Il consiglio del giorno: fai una sorpresa a chi vuoi bene.

Voto 7 brillante.

Capricorno

Amore: assente giustificato.

Lavoro: vorresti una doppia dose di tempo.

Fortuna: ha la forma dell’ombrello che hai dimenticato nell’altra borsa quando ti sorprende un acquazzone.

Il consiglio del giorno: 5 minuti di meditazione passa tutto.

Voto 5 affaticato.

Acquario

Amore: fatica a starti dietro.

Lavoro: ormai sei proiettato tra un paio di decadi.

Fortuna: la consideri solo se ha i tuoi stessi interessi

Il consiglio del giorno: riguarda tutta la trilogia di ‘Ritorno al Futuro’.

Voto 7+ attivissimo.

Pesci

Amore: è come un panino al salame.

Lavoro:da fantasiosi a concreti in meno di un secondo.

Fortuna: approva il vostro nuovo look.

Il consiglio del giorno: è ora di mettersi all’opera.

Voto 7 e mezzo in azione.