L'oroscopo di domani, lunedì 26 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 26 agosto 2024: ecco cosa ti riservano le stelle in questa giornata su amore, lavoro e fortuna. Da un lato è una giornata carica di tensioni per colpa di Venere e Saturno, ma dall'altro è anche ricca di voglia di socializzare, soprattutto per i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di domani, lunedì, 26 agosto 2024: un lunedì da rientro che ha come buona notizia una bella Luna in Gemell,i che ci farà venire tantissima voglia di raccontare a tutti, ma proprio a tutti, quello che abbiamo fatto. Mentre, per colpa di Venere, Marte e anche Giove e Saturno sarà davvero facile farci prendere dalla tristezza e persino dal nervosismo. Sono consigliate pause frequenti! Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: vuoi solo rotolarti tra le lenzuola.

Lavoro: dedizione e costanza sono le tue doti principali.

Fortuna: ti strizza l’occhio e non solo.

Il consiglio del giorno: approfitta della tua capacità di comunicare per creare nuove opportunità

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: con la Luna storta meglio che ti stia un pò alla larga, potresti rispondergli male.

Lavoro: tieni per te le tue idee “ brillanti “ di questo periodo.

Fortuna: trovare un bigliettino carino nella lunch box.

Il consiglio del giorno: non lasciare che lo stress ti travolga, trova un modo per rilassarti che più ti piace.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Amore: le coccole vi innervosiscono, voi volete i fatti.

Lavoro: quando decidete di agire nessuno può competere.

Fortuna: dipende dalla vostra capacità di mantenere la calma.

Il consiglio del giorno: la curiosità vi spinge verso nuovi orizzonti, seguitela.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Amore: Venere ti da voglia di romanticismo.

Lavoro: gestisci perfettamente gli impegni tra vita privata e lavoro, trovando il giusto spazio ad entrambi.

Fortuna: la tua emotività è la tua vera fortuna, anche se spesso non sei d’accordo.

Il consiglio del giorno: regalati un mazzo di fiori o ancor meglio raccoglili direttamente.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: sei un pò troppo impetuoso e potresti farlo scappare.

Lavoro: le decisioni cruciali meglio rimandarle dopo pranzo.

Fortuna: si presenta sotto forma di una telefonata inaspettata.

Il consiglio del giorno: concediti della sana attività sportiva.

Voto: 7 +

Vergine

Amore: hai bisogno di sentirti amata.

Lavoro: sfrutta la mattinata per concludere le urgenze.

Fortuna: l’aspetti ma sei un pò sfiduciata.

Il consiglio del giorno: organizza la giornata come piace a te ma lascia spazio alle novità.

Voto: 6

Bilancia

Amore: trovi sempre il giusto equilibrio, proprio come piace a te.

Lavoro: quando parli tu gli altri dovrebbero prendere appunti.

Fortuna: ti bacia con ardore.

Il consiglio del giorno: condividi la tua fortuna, la gioia aumenta quando è condivisa.

Voto: 8 +

Scorpione

Amore: vi scambiate messaggini, ma senza esagerare perché ti stufi velocemente.

Lavoro: vivi nell’attesa del weekend.

Fortuna: non sottovalutare i piccoli segnali dell’universo.

Il consiglio del giorno: mettiti al primo posto tra le tue priorità.

Voto: 6

Sagittario

Amore: preferisci passare il tempo a far parole crociate.

Lavoro: evita di sovraccaricarti, siamo solo a lunedì!

Fortuna: per ora bacia qualcun altro.

Il consiglio del giorno: sii aperto al cambiamento, anche se richiede fatica.

Voto: 5 –

Capricorno

Amore: la tua nuova missione è diventata quella di prendersi cura degli altri.

Lavoro: anche se solitamente non è nel tuo stile, oggi sentirai che lavorare in squadra è molto gratificante.

Fortuna: non può mancare.

Il consiglio del giorno: ricordati di mantenere sempre il focus.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: dentro di te, c’è un fuoco che arde.

Lavoro: meglio non prendere iniziative rischiose.

Fortuna: nonostante tutto, gira della tua parte.

Il consiglio del giorno: fai solo le cose importanti, per il resto delega.

Voto: 6 e mezzo (ma dal pomeriggio)

Pesci

Amore: fioco, come la lucina notturna per i bimbi.

Lavoro: impiegare molto tempo a inviare una mail non è sempre sinonimo di precisione.

Fortuna: anche nelle giornate più buie c’è sempre un raggio di sole.

Il consiglio del giorno: prendetevi una pausa dai social, la vostra mente ringrazierà.

Voto: 4+