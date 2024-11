video suggerito

L’oroscopo di domani lunedì 25 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 25 novembre 2024, con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: lo esalti come un valore prezioso.

Lavoro: soluzioni decisamente creative.

Fortuna: amplifica il tuo lato ironico.

Il consiglio del giorno: fai un corso da social media manager.

Voto: 8 sorprendente.

Toro

Amore: cuoricino grande.

Lavoro: permalosissimo alle critiche.

Fortuna: non sai bene quando potrebbe farti un’improvvisata.

Il consiglio del giorno: accetta il punto di vista degli altri.

Voto 8 + per il tuo grande cuore.

Gemelli

Amore: su e giù come un’altalena.

Lavoro: passi attenti e decisi.

Fortuna: vi strappa sempre un sorriso come le barzellette sporche.

Il consiglio del giorno: fate solo le domande strettamente necessarie.

Voto 5 per la Luna storta.

Cancro

Amore: alla ricerca dell’incastro perfetto.

Lavoro: al momento poco soddisfatti.

Fortuna: scalda il cuore come un sacchetto di caldarroste.

Il consiglio del giorno: dichiarazioni d’amore sussurrate.

Voto 7 per la sensibilità.

Leone

Amore: prendi tutto quello che vuoi.

Lavoro: un vero leader.

Fortuna: prontissima a farti splendere come piace a te.

Il consiglio del giorno: non monopolizzare sempre la conversazione.

Voto 8 sicurissimo delle tue capacità.

Vergine

Amore: vero e sincero.

Lavoro: c’è bisogno di calibrare il linguaggio.

Fortuna: è performante ma non al massimo.

Il consiglio del giorno: prova ad utilizzare chat GPT per le comunicazioni ufficiali.

Voto 7 e mezzo per le intenzioni.

Bilancia

Amore: fase di riconquista.

Lavoro: votata al salto di carriera.

Fortuna: si concentra tutta nella forza fisica.

Il consiglio del giorno: scegli bene i progetti su cui impegnarti.

Voto 8 e mezzo grande talento.

Scorpione

Amore: ti piace se silenzioso e con poche pretese.

Lavoro: ti trascini svogliatamente fino alla scrivania.

Fortuna: le richiedi solo coccole e attenzioni.

Il consiglio del giorno: fai sbocciare il tuo romanticismo.

Voto 5

Sagittario

Amore: non hai il tempo da dedicare.

Lavoro: sempre bravissimo non ci sono dubbi.

Fortuna: fa scattare ancor di più i tuoi muscoloni.

Il consiglio del giorno: ti piace essere al centro dell’attenzione ma non esagerare.

Voto 5 e mezzo per l’aggressività.

Capricorno

Amore: un vero professore in questa materia.

Lavoro: adorato come fossi una rock star.

Fortuna: anche lei è perdutamente innamorata di te.

Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo indiscutibile charme.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Amore: arriva con l’ordine del delivery.

Lavoro: sei pronto a impegnarti solo per idee e strategie e che siano gli altri ad applicarle.

Fortuna: insieme fate divertentissimi giochi mentali.

Il consiglio del giorno: pennichella pomeridiana per ricominciare alla grande.

Voto 6 e mezzo con molta calma.

Pesci

Amore: esplorate nuovi gusti.

Lavoro: è ancora tutto nella vostra testa.

Fortuna: in altre faccende affaccendata.

Il consiglio del giorno: esercitate l’attenzione.

Voto 5 un po’ smemorelli.