L'oroscopo di domani, lunedì 25 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 25 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Siamo subito pronti a metterci in discussione e portarti a riconsiderare i rapporti tra il nostro io e gli altri in ogni relazione: il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di domani, lunedì 25 marzo 2024 ci fa iniziare la settimana subito molto intensamente, perché questa eclissi di Luna in Bilancia ci obbliga a considerare il rapporto tra noi e gli altri. Venere per fortuna anche nei giorni scorsi ci ha fatto riflettere sull'importanza delle relazioni, soprattutto ai segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Il segno fortunato sono i Pesci mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: hai bisogno di una mappa per trovarlo.

Lavoro: potresti decidere di andare a lavorare alla filiale di Timbuktu senza sapere dove di trovi.

Fortuna: per trovarla pretendi di seguire i segnali di fumo.

Il consiglio del giorno: ricorda che anche la giornata più difficile dura solo ventiquattro ore.

Voto: 5 scombussolato.

Toro

Amore: è il tuo obiettivo primario.

Lavoro: euforico e pieno di progetti.

Fortuna: come lo specchio ti ricorda che sei un figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: ogni giorno è buono per qualche eccesso fuori programma.

Voto 7 e mezzo focosissimo.

Gemelli

Amore: senza misure, o tutto o niente.

Lavoro: perfetti per stare ore e or a fare analisi e report.

Fortuna: optate per relax così da schiarirvi ancor di più le idee.

Il consiglio del giorno: pennichella dopo pranzo.

Voto 6 e mezzo affaticati.

Cancro

Amore: ti fa starnutire come i pollini a primavera.

Lavoro: meglio chiedere ferie.

Fortuna: ti impone il freno a mano.

Il consiglio del giorno: attenzione alle indicazioni e ai cartelli stradali.

Voto 5 irrequieto.

Leone

Amore: lo vuoi certo con tanto di firma e data certa.

Lavoro: tieni sempre qualche cartuccia a disposizione, non sparare subito tutto.

Fortuna: tutta questa fiducia potrebbe farti girare la testa.

Il consiglio del giorno: impara ad aspettare i te mi senza volere tutto e subito.

Voto 8 e mezzo all’arrembaggio.

Vergine

Amore: l’argomento proprio non ti acchiappa.

Lavoro: hai bisogno di una pausa da tutte le scartoffie.

Fortuna: il bello per te è non avere programmi.

Il consiglio del giorno: tutone di pile e la vita torna a sorriderti.

Voto 6 – assonnata.

Bilancia

Amore: aperta a nuove scoperte.

Lavoro: essere super decisa è il tuo nuovo look.

Fortuna: umore e spirito super positivo, what’s else?

Il consiglio del giorno: danza come nessuno ti stesse guardando esprimendo tutta te stessa.

Voto 7 e mezzo autentica.

Scorpione

Amore: avanti tutta!

Lavoro: sei così energico che sei volontario per carico e scarico merci.

Fortuna: ti senti in gran forma e sei pronto a tutto.

Il consiglio del giorno: look osé perché te lo puoi permettere.

Voto 7 sexy.

Sagittario

Amore: accetta questa calma piatta.

Lavoro: sei come un tiranno illuminato.

Fortuna: puoi sempre optare per una ricerca interiore.

Il consiglio del giorno: affida a una agenzia specializzata il tour per le vacanze estive.

Voto 6 alla ricerca della comodità.

Capricorno

Amore: un filino troppo impetuoso.

Lavoro: lascia perdere la polemica di principio.

Fortuna: purtroppo non esiste un negozio dove poterla acquistare.

Il consiglio del giorno: evita l’improvvisazione, meglio seguire il copione.

Voto 6 e mezzo scattante.

Acquario

Amore: lo vuoi solo intellettuale.

Lavoro: sei in grado di discorrere solo su temi che stimolano la tua intelligenza.

Fortuna: per te esiste solo nella ragione.

Il consiglio del giorno: trascorri qualche ora nella tua libreria preferita.

Voto 7 tutto testa.

Pesci

Amore: potete dare inizio a danze notturne sotto le lenzuola .

Lavoro: sapete convincere tutti con argomenti molto interessanti come il vostro sorriso malandrino.

Fortuna: imbattibili.

Il consiglio del giorno: ottimo momento per i selfie o ritratti da regalare.

Voto 8 bellissimi.