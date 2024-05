video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 25 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 25 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C'è un trionfo d'amore, soprattutto per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Venere bellissima in Gemelli ha voglia di condividere bei sentimenti: Il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato la Vergine.

Anche nell'oroscopo di domani, sabato 25 maggio 2024, la Luna resta in Sagittario, e soprattutto resta una bellissima Venere in Gemelli trigono a Plutone. Tanta passione, tanta voglia di condividere emozioni ed energie sentimentali. Il segno fortunato è il Gemelli, mentre il segno sfortunato la Vergine, che preferirà decisamente starsene per i fatti suoi!

Ariete

Amore: Irresistibile sbruffoncello.

Fortuna: la vita sociale e le chiacchiere tra amici portano nuove opportunità.

Il consiglio del giorno: è il giorno perfetto per partire zaino in spalla.

Voto: 8

Toro

Amore: perdi un po’ in sicurezza, Venere ti manca, ma rimani comunque un gran bel bocconcino!

Fortuna: dove la fortuna classica latita, rimedi con la tua mente pratica.

Il consiglio del giorno: per celebrare l’imminente ingresso di Giove nella tua seconda casa, regalati uno splendido salvadanaio a forma di maialino bello grasso.

Voto: 7

Gemelli

Amore: a Saturno che vi chiede di non prendere decisioni affrettate, rispondete: “perché scegliere quando si hanno così tante possibilità?”

Fortuna: è un po’ presto per montarsi la testa.

Il consiglio del giorno: iniziate a tenere un diario giornaliero per tenere traccia dei vostri cambiamenti nei prossimi 14 mesi.

Voto: 8

Cancro

Amore: o cerchi di essere costruttivo, o dovrai impegnare le tue risorse per fare la pace.

Fortuna: come un gatto che sonnecchia al sole, per te, è in modalità riposo.

Il consiglio del giorno: metti a punto una nuova routine della mattina per iniziare col piede giusto.

Voto : 6 in caduta libera.

Leone

Amore: godereccio, ma per nulla superficiale.

Fortuna: i perfetti alleati? Determinazione e coraggio.

Il consiglio del giorno: Chiama delle amiche e vai a ballare.

Voto: 8

Vergine

Amore: pervaso da profondissimo pessimismo cosmico.

Fortuna: c’è bisogno di dirti di non fare il passo più lungo della gamba?

Il consiglio del giorno: rifugiati in un travolgente romanzo d’avventura, almeno lì, i protagonisti si divertono …

Voto: 5

Bilancia

Amore: ti connetti al tuo partner meglio del 5G.

Fortuna: ti prepari a raccogliere successi come fosse fatto di conchigliette sulla spiaggia.

Il consiglio del giorno: datti al networking spinto per creare nuove connessioni professionali.

Voto: 7/8

Scorpione

Amore: disposto a tutto, tranne che parlarci.

Fortuna: non ti regala nulla nessuno, ma le opportunità sono a lungo termine e durature.

Il consiglio del giorno: scrivi lettere di lamentele senza spedirle, così, per sfogarti.

Voto: 6

Sagittario

Amore: a Venere e Plutone che ti chiedono di approfondire, faresti il dito medio.

Fortuna: ti ha comunicato ufficialmente le sue ferie, quindi, non lasciare troppo spazio all’improvvisazione.

Il consiglio del giorno: cerca qualche spettacolo di stand-up comedy nella tua zona.

Voto: 7

Capricorno

Amore: eloquente e molto teso; spietato, proprio.

Fortuna: crea la tua fortuna concentrandoti sui dettagli.

Il consiglio del giorno: prenota una degustazione di vini, non tanto per il solo gusto, ma per distendere i nervi.

Voto: 7

Acquario

Amore: Intenso come il cioccolato fondente.

Fortuna: la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno sono i tuoi amici.

Il consiglio del giorno: sperimenta delle tecniche di concentrazione per contrastare questo Mercurio a sfavore.

Voto: 8

Pesci

Amore: date priorità al vostro piacere.

Fortuna: ogni biscotto della fortuna, oggi, sembra dire solo “Ritenta sarai più fortunato!”

Il consiglio del giorno: Prendete appunti delle vostre idee geniali per non perderne nemmeno una.

Voto: 6