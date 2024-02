L’oroscopo di domani 25 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 25 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Con una Luna ancora in Vergine ma non più piena, ci consiglia tanto riposo: dobbiamo smaltire le emozioni forti di ieri prima di ricominciare la nostra settimana. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato i Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica 25 febbraio 2024, sentiamo ancora forte l'influenza della Luna piena in Vergine di ieri. Prepariamoci dunque ad essere stanchissimi, e ad avere bisogno di riposo e pace. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: basta uno sguardo e siamo già nudi.

Fortuna: sei il fabbro del tuo destino.

Il consiglio del giorno: organizza un bel torneo per sudare tra amici.

Voto: 8

Toro

Amore: sensualissimi piaceri solitari.

Fortuna: è come una segretaria fidata.

Il consiglio del giorno: non sforzarti a partecipare ad eventi con troppe persone.

Voto: 7

Gemelli

Amore: quanta passione! Chi se ne importa se siete confusi!

Fortuna: gonfia le vostre vele.

Il consiglio del giorno: partite per una gita fuori porta nella natura viaggiando leggeri.

Voto : 6

Cancro

Amore: sentimentale.

Fortuna: ne hai una scorta soddisfacente.

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto.

Voto: 7

Leone

Amore: solido come una gelatina.

Fortuna: tanti ostacoli alla tua ambizione.

Il consiglio del giorno: nutri il tuo ottimismo come se fosse un neonato insaziabile: ogni venti minuti.

Voto: un 5 conquistato epicamente.

Vergine

Amore: non è nella tua top 3.

Fortuna: è un lampo improvviso.

Il consiglio del giorno: compra una bottiglia di bollicine buone per sciogliere un po’ i nervi e avere leggerezza pronta all'uso.

Voto: 6

Bilancia

Amore: sei letale nell’accezione più positiva del termine.

Fortuna: non hai bisogno di talismani.

Il consiglio del giorno: sperimenta un look insolito, oggi saresti sexy anche con i calzini nelle ciabatte, non corri grandi rischi.

Voto: 8

Scorpione

Amore: sensibilissimo a parole, ruvidissimo nei fatti.

Fortuna con Venere e Giove a sfavore non pretendere troppo!

Il consiglio del giorno: come un bravo alchimista, ricerca la formula per trasformare il piombo (le tue difficoltà) in oro (nuove opportunità).

Voto: 6

Sagittario

Amore: In questo campo, il tuo catalogo è illimitato, senza fondo proprio!

Fortuna: credi in ciò che fai, è una grande fortuna.

Il consiglio del giorno: prova l’impossibile, tieni un profilo basso.

Voto: un iperattivo 6

Capricorno

Amore: se fossi un cowboy, le tue parole sarebbero un lazo infallibile.

Fortuna: hai bauli pieni di fiducia.

Il consiglio del giorno: compra un libro di giardinaggio per prepararti alla primavera.

Voto: 9

Acquario

Amore: vigoroso e creativo.

Fortuna: punta in alto.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un laboratorio creativo di scultura o ceramica.

Voto: 7

Pesci

Amore: al momento potresti registrare ore e ore di podcast sul tema.

Fortuna: passa dalle tue parole e dalla rete delle tue conoscenze.

Il consiglio del giorno: fatti coccolare dalle vibrazioni di una selezione di ottima musica.

Voto: 6