Oroscopo di oggi 25 dicembre 2023: le previsioni segno per segno a Natale L’oroscopo di oggi, lunedì 25 dicembre 2023 a Natale è pieno di amore, emozioni e sentimenti dolci. Tutto merito di Venere in trigono a Nettuno: l’esplosione della dolcezza! Ariete, Leone e Sagittario presi bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 25 dicembre 2023, è anche l'oroscopo di Natale e si apre con Venere, il pianeta dell'amore e dei sentimenti, sostenuto e baciato da Nettuno, il pianeta degli ideali e della condivisione. La Luna è in Gemelli come ieri e contrasterà Mercurio retrogrado. Certo, c'è sempre il rischio di esagerare con le dichiarazioni ma le buone intenzioni superano qualsiasi gaffe!

Ariete

La grande gioia che divampa non è solo alla vista dell’albero con tutti i bei doni, ma è la Luna che oggi ti garantisce quell’imprinting da "preso bene". Vorresti fermare tipo stop motion ogni minuto per poter assaporare più e più volte tutte le emozioni. Sei un vero cuoricino d’oro, pronto a correre in soccorso a della casa della nonna per allungare il tavolo del pranzo familiare. Con il tuo aiuto diventa tutto molto ma molto facile.

Toro

Ti senti un concorrente alla prova del cuoco o forse sotto l’occhio attento dei giudici di Masterchef. La cosa certa è che tu ci tieni profondamente a fare un’ottima figura con tutti i tuoi invitati. Dovresti assolutamente rilassarti, perché tu hai perfettamente in mano il polso della situazione. Mi raccomando, non farti mettere dubbi da quella dispettosa di Venere contro. Che la magia del Natale abbia inizio.

Leggi anche Oroscopo di venerdì 22 dicembre 2023

Gemelli

I commentini sui regali saranno per te impossibili da trattenere, in fondo tu hai la necessità di far sentire la tua opinione, ma ti assicuro che oggi non è il momento di ribellarsi a Mercurio e a Marte contro. Piuttosto lasciatevi coinvolgere dalla Luna nel vostro segno esperta di chiacchiere amichevoli scanzonate e soprattutto poco impegnate. Fatevi promotori di giochi e di allegria che sicuramente questa è la vostra specialità.

Cancro

Sei tutto eccitato per questa festa in cui dominano i sentimenti, la gioia e il calore famigliare. Non vedevi l’ora di stare vicino vicino a tutti i tuoi parenti, come il bue e l’ asinello con Gesù bambino e goderti questo momento con allegria e spensieratezza che tu saprai addirittura espandere con Venere a favore. Sei pienamente consapevole che il super potere dell’amore è l’essenza fondamentale di questo giorno in cui la cosa più bella è stare proprio con chi si ama.

Leone

La tua compagnia è sempre preziosa, perché fonte di grande divertimento con la spiccata ironia che oggi Mercurio ben coltiva. Con te non c’è neppure la necessità dei classici giochi di fine pranzo. Ci pensi tu ad intrattenere tutti quanti perché ispirato dalla Luna che ti regala la verve e l’entusiasmo di Fiorello al Festival di Sanremo. Che si dia inizio alle danze e all’allegria!

Vergine

Se fossi in te chiederei proprio l’aiuto da casa per non sentirti in dovere di sobbarcarti tutte le responsabilità della giornata. Lo so che tu hai un buon cuore molto generoso e vuoi regalare la giornata dei sogni a chi ti sta vicino. Il dono perfetto per te oggi è riempirti d’amore che sai ben accogliere e anche dare grazie a Venere. Vedrai che senza chiedere o lamentarti ci sarà grande collaborazione, che sia in cucina o a tavola perché la convivialità domina.

Bilancia

Poco ti importa se hai ricevuto solo un piccolo pensierino. Il vero regalo per te è questo ottimo umore, grazie alla Luna, unito a una chiara visione di chi sei e di cosa vuoi fare. Niente dubbi, solo grande chiarezza e questo per te è una meravigliosa sorpresa. Certo se unità a tutta questa consapevolezza che ti da Mercurio tu possa lasciarti andare a passioni sfrenate sotto le lenzuola allora puoi essere certa di aver fatto proprio Tombola!

Scorpione

Forse non avresti dovuto prosciugare tutte le tue finanze per fare i regali ma che soddisfazione vedere quanta gioia negli occhi di chi scarta il pacco. Questo per te è il giusto valore, dare con tutto il tuo cuore e seguire i consigli di Venere per benessere e amore. Questo è il Natale più dolce del tronchetto, del croccante, del torrone, degli struffoli, del panforte o dei cannoli, nel tuo cuoricino c’è un vero banchetto pieno di delizia.

Sagittario

Con tutta questa voglia di fare e di festeggiare, e molto, molto, poca di riposare, probabilmente hai aperto tu la porta a Babbo Natale per non farlo troppo scomodare con la classica discesa dal camino. Sei molto eccitato da questa giornata magica che non riesci a stare fermo nemmeno un minuto. C’è sempre qualche cosa da preparare, qualcuno da chiamare, un pacchetto da scartare o da impacchettare. In questa frenesia creata da Marte e Mercurio nel tuo segno, potresti lasciarti trascinare da troppo zelo. Dovresti provare a goderti di più ogni singolo minuto invece di prepararti solo per quello che succede dopo.

Capricorno

Ti aspetto un dono importante per tutto il tuo impegno quotidiano. Magari qualche cosa di luccicante più della stella cometa, che possa ancor più valorizzare la tua grande bellezza che con Venere a favore è certamente mozzafiato. Ma infondo tu ti accontenteresti anche solo di buoni sentimenti e dell’amore, meglio con promesse concrete e di lungo periodo che suggelli che con romantiche poesie sussurrate all’orecchio.

Acquario

Il buonumore pare essere proprio il tuo marchio di fabbrica. Sai coinvolgere tutti con questa meravigliosa vitalità che Mercurio e Marte ti forniscono in dosi maxi come la porzione di pasta al forno che ti prepara la nonna o la doppia dose di cappelletti che ti convince a prendere la zia. Con la pancia e il cuore pieno sei pronto a lanciarti in animazioni meglio degli animatori dei villaggi vacanze regalando a tutti gioia, spensieratezza con grande simpatia.

Pesci

Apprezzate profondamente solo doni e gesti che vengono dal cuore mentre i regali funzionali come un tostapane o la friggitrice ad aria li osservate con distacco e grande sospetto. Con voi bisogna comunicare solo tramite le emozioni perché con Mercurio contro e la Luna storta ogni parola, ahimè, è spesso travisata. Godetevi il Natale senza pensieri e illuminate tutti con il vostro meraviglioso sorriso.