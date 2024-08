video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 25 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 25 agosto 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna nel segno del Toro e il Sole a braccetto con Venere nel segno della Vergine, l'energia della giornata è radicata, stabile e orientata alla concretezza. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di domani, domenica 25 agosto 2024, vede il Sole, Venere e la Luna nei segni di Terra creare l'occasione perfetta per favorire la nostra concentrazione su ciò che è concreto e duraturo. È il momento ideale per costruire basi solide e apprezzare le piccole cose che portano comfort e benessere nella vita quotidiana. Con Marte e Mercurio in sestile, diventa poi essenziale esprimere i nostri progetti con maggiore assertività. Il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: usa meno la logica per non perdere buone occasioni.

Fortuna: come due amiche che passeggiano per le vie del centro.

Il consiglio del giorno: ricordati che non ci sono desideri grandi o piccoli, ciò che conta è la passione che metti per inseguirli.

Voto: 8

Toro

Amore: attento e premuroso.

Fortuna: poter passare del tempo di qualità con le persone che ami.

Il consiglio del giorno: scegli una nuova serie Netflix da condividere tutti insieme sul divano.

Voto: 6

Gemelli

Amore: che lo crediate o meno, la vostra ironia può non piacere a tutti!

Fortuna: vi segue a debita distanza.

Il consiglio del giorno: in una conversazione è essenziale anche ascoltare. Cercate di non arrivare a conclusioni affrettate.

Voto: 6 –

Cancro

Amore: tante occasioni di felicità.

Fortuna: la sicurezza del profumo di casa tua.

Il consiglio del giorno: goditi tutta questa tenerezza e fanne una scorpacciata.

Voto: 8 e mezzo

Leone

Amore: la famiglia tradizionale ti sta un pò stretta, hai bisogno di ampliare la veduta.

Fortuna: ti sorride ma da lontano.

Il consiglio del giorno: di solito ami risplendere come una stella nel gruppo, ma oggi, perché non provi a essere la tua stessa abat-jour?

Voto: tra il 5 e il 6

Vergine

Amore: per pochi e fidati.

Fortuna: saper afferrare un'opportunità anche quando si nasconde meglio di un gatto sotto il letto.

Il consiglio del giorno: visita un giardino botanico e prendi spunti per il tuo terrazzo.

Voto: 7

Bilancia

Amore: vi incastrate perfettamente ,sotto le lenzuola ,come i pezzi del Tetris.

Fortuna: viene da te a fare lezione.

Il consiglio del giorno: concediti una mezz’ora di totale ozio creativo.

Voto: 8

Scorpione

Amore: si nasconde tra la nebbia dei pensieri.

Fortuna: ritagliarsi degli attimi per riposare in santa pace.

Il consiglio del giorno: trova 3 cose per essere grato oggi e scrivetele su di un bigliettino.

Voto: 5+

Sagittario

Amore: pausa di riflessione.

Fortuna: ti sta mettendo alla prova.

Il consiglio del giorno: respira aria fresca e trova ispirazione in un libro.

Voto: 5 e mezzo.

Capricorno

Amore: sei pronto a grandi passi.

Fortuna: gongola come una bambolina sul cruscotto.

Il consiglio del giorno: l’impossibile diventa possibile, basta crederci!

Voto: 8 e mezzo.

Acquario

Amore: non siete per le relazioni importanti.

Fortuna: ti vorrebbe un pò meno polemico.

Il consiglio del giorno: fatti un giretto panoramico in bicicletta e non sottovalutare il potere della natura intorno a te.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: vedete una luce in fondo al tunnel.

Fortuna: si diverte a farvi gli scherzetti.

Il consiglio del giorno: prendetela con filosofia, anche se vi girano parecchio le scatole.

Voto: 5