L’oroscopo di domani, mercoledì 24 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 24 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Pesci si congiunge a Saturno e questo amplifica il senso di solitudine se ci sono ambiti emotivi ancora irrisolti. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato la Vergine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di domani, mercoledì 24 luglio 2024, la Luna in Pesci si congiunge a Saturno nel pomeriggio, spingendoci a pensieri risolutivi nei confronti delle nostre emozioni più forti. Per fortuna il Sole é sostenuto da Marte e quindi quando capiamo che un’emozione deve essere guidata lo faremo senza indugio. Vale soprattutto per Leone e Gemelli! Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: faville notturne.

Lavoro: i tuoi successi superano gli ordini che riceve Glovo a cena.

Fortuna: siete un duo imbattibile.

Il consiglio del giorno: programma già le vacanze per il prossimo anno.

Voto: 8 gioioso.

Toro

Amore: solo se più goloso delle fragole con la panna.

Lavoro: ti senti preso da più fronti come l’Europa al gioco del Risiko.

Fortuna: ti rinfresca come leggera brezzolina marittima.

Il consiglio del giorno: hai un fortissimo bisogno di ‘alleggerire’.

Voto 7 timidi sorrisi.

Gemelli

Amore: giochi di seduzione.

Lavoro: dei veri furbacchioni.

Fortuna: è una vostra groupie affezionatissima.

Il consiglio del giorno: ogni tanto ripassate il galateo.

Voto 5 e mezzo monelli.

Cancro

Amore: ti meriti un bel 10 e lode.

Lavoro: prendi tutto con una calma serafica invidiabile.

Fortuna: la trasformi in ‘cuore’ che fa rima con ‘amore’.

Il consiglio del giorno: vacanze italiane.

Voto 6 e mezzo romantico.

Leone

Amore: hai il dottorato in questa materia.

Lavoro: appena si parla di business ti trasformi in una tigre.

Fortuna: stile fata madrina, trasforma tutto in una favola.

Il consiglio del giorno: riporta in auge le ‘Agenzie Matrimoniali’.

Voto 8 e mezzo solo amore.

Vergine

Amore: non reperibile.

Lavoro: rispondi solo a chi invia un messaggio in codice ‘morse’.

Fortuna: risiede nel silenzio ovattato.

Il consiglio del giorno: smart working per evitare contatti con troppe persone.

Voto 5 solitaria.

Bilancia

Amore: ti sai donare totalmente.

Lavoro: sempre presa bene anche nei momenti di panico fine lavoro.

Fortuna: ti regala desideri come le stelle cadenti.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di specializzazione da settembre.

Voto 8 e mezzo spaziale.

Scorpione

Amore: tu al primo posto!

Lavoro: sei come un arredatore di feng shui, devi riequilibrare tutto.

Fortuna: per il momento l’hai solo individuata.

Il consiglio del giorno: coccolati con un bel regalo.

Voto 8 da apprezzare.

Sagittario

Amore: ricorda che la perfezione non esiste.

Lavoro: ti tocca accettare qualche critica.

Fortuna: è un optional che ti devi ricordare di attivare.

Il consiglio del giorno: allena la pazienza e la calma interiore.

Voto 5 e mezzo stizzito.

Capricorno

Amore: generosissimo.

Lavoro: sei pronto per importanti collaborazioni.

Fortuna: la riscopri nella gentilezza e nei morbidi abbracci.

Il consiglio del giorno: accodati a programmi già fatti dagli altri.

Voto 7 e mezzo dolcissimo.

Acquario

Amore: cotto e mangiato.

Lavoro: sei bravissimo a fare lo slalom tra impegni e riunioni scomode.

Fortuna: la pretendi eccessiva come vincere sempre il Jackpot.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio in solitaria.

Voto 7 in fuga.

Pesci

Amore: vi deve sorprendere.

Lavoro: puntate in alto.

Fortuna: vi permette di realizzare i vostri sogni.

Il consiglio del giorno: sfruttate l’iper creatività di questa giornata.

Voto 8 e tanta fantasia.