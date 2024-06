video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 24 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 24 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Acquario sembra amplificare il bene che sentono i pianeti in Cancro. È un’apertura sentimentale cosmica. Il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C’è una bella e ribelle Luna in Acquario nell’oroscopo di domani, lunedì 24 giugno 2024. Anche se in fase calante, sembra davvero spalancare le porte della nostra mente, mentre i pianeti in Cancro aprono quelle del nostro cuore. Il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: voglia di tenerezze.

Lavoro: aperto alle novità.

Fortuna: ricorda sempre di fare un po’ di stretching prima dell’allenamento.

Il consiglio del giorno: serata alla balera con balli di gruppo.

Voto: 7 con comode scarpette da ballo.

Toro

Amore: irruente e passionale.

Lavoro: agguerritissimo soprattutto quando sei in fila a pausa pranzo.

Fortuna: ricordati che è sempre pronto a darti una mano.

Il consiglio del giorno: cerca di non agitarti troppo perché tutto va assolutamente per il verso giusto.

Voto 5 e mezzo agitato.

Gemelli

Amore: incontri passionali.

Lavoro: super intuitivi e aperti alle curiosità.

Fortuna: trasforma qualsiasi situazione in un lieto fine.

Il consiglio del giorno: outfit comodo per qualsiasi proposta che vi viene fatta.

Voto 8 giocosi.

Cancro

Amore: più romantico delle poesie d’amore.

Lavoro: sai essere un vero secchione ma con i modi giusti per essere ascoltato.

Fortuna: amplifica tutte le tue meravigliose caratteristiche.

Il consiglio del giorno: giro in biblioteca per scegliere i testi da leggere quest’estate.

Voto 8 eccezionale.

Leone

Amore: non c’è tempo per il relax.

Lavoro: qui trovi la più grande soddisfazione.

Fortuna: la guadagni col grandissimo impegno.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in silenzioso per non essere disturbato.

Voto 5 e mezzo facilmente irritabile.

Vergine

Amore: corrisponde esattamente alle tue necessità.

Lavoro: votata esclusivamente al successo, niente fermate intermedie.

Fortuna: il tuo benessere è assolutamente contagioso.

Il consiglio del giorno: sei così bella e unica che è obbligatorio per te sorridere fin dal primo mattino.

Voto 8 meravigliosa.

Bilancia

Amore: come uno spuntino illegale durante la dieta ferrea.

Lavoro: sbagli le direzioni come un GPS in tilt.

Fortuna: Ormai te la sei dimenticata come la cintura dei pantaloni quando sono oversize.

Il consiglio del giorno: le amicizie ti daranno molta più soddisfazione che qualsiasi crush.

Voto 6 e mezzo sentimentalmente confusa.

Scorpione

Amore: così infuocato che potresti bruciarlo.

Lavoro: sei un vero generale che dà unicamente ordini perentori.

Fortuna: non riesci assolutamente a gestirla come vorresti, peccato.

Il consiglio del giorno: evita le discussioni.

Voto 5 fumantino.

Sagittario

Amore: fresco e dinamico come per gli adolescenti.

Lavoro: hai più voglia di pomiciare che di concentrarti.

Fortuna: inizi a prenderci gusto tanto da sentirti un tiratore libero.

Il consiglio del giorno: vivi in simbiosi con i tuoi migliori amici.

Voto 7 e mezzo emozionatissimo.

Capricorno

Amore: vuoi assoluta chiarezza.

Lavoro: accontentati della noiosa routine.

Fortuna: non è per te fondamentale.

Il consiglio del giorno: fai le parole crociate per allenare un pochino la tua corteccia celebrale.

Voto 6 tranquillo.

Acquario

Amore: nuove scoperte.

Lavoro: ti piace tantissimo la condivisione di compiti e di successi.

Fortuna: ti senti perfettamente sostenuto da tutto il tuo gruppo di amicizie.

Il consiglio del giorno: pizza e birra con gli amici.

Voto 7 e mezzo da condividere.

Pesci

Amore: insuperabile e pieno di passione.

Lavoro: siete quei secchioni che passano i compito in classe a tutti i compagni.

Fortuna: condividete il vostro benessere con le persone a cui volete bene proprio come fanno le persone speciali.

Il consiglio del giorno: mostrate a tutti quanti la vostra grandissima genialità.

Voto 8 e mezzo fenomenali.