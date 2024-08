video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 24 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 24 agosto 2024: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata su amore, lavoro e fortuna. Marte e Mercurio sono in perfetta sintonia, rendendo questo il momento ideale per sfruttare nuove opportunità e avviare nuovi progetti. Con la Luna in Toro, il segno fortunato della giornata è il Capricorno, mentre quello sfortunato l'Acquario.

L'oroscopo di domani, sabato 24 agosto 2024 vede Marte e Mercurio in sestile, favorire decisioni rapide, dialoghi efficaci e azioni risolute. È una giornata eccellente per avviare nuovi progetti, affrontare sfide intellettuali e negoziare con successo. Tuttavia, attenzione a non farsi trascinare dall'impulsività tipica di Marte. Con la Luna in Toro, il Capricorno è il segno fortunato della giornata, mentre l'Acquario quello sfortunato.

Ariete

Amore: proponi cose sconce.

Fortuna: niente affatto male!

Il consiglio del giorno: indossa la tua tutina più sexy e fai un giro di corsa attorno al palazzo. Non passerai inosservata… attirerai l’attenzione di tutti, soprattutto di chi ti trova irresistibile.

Voto: 7

Toro

Amore: sognatori e con la testa fra le nuvole: attenti a non distrarvi troppo.

Fortuna: trovare il pranzo pronto e la tavola apparecchiata.

Il consiglio del giorno: qualche nuovo prodotto di skin care per dare una rinfrescata alla beauty routine da rientro.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: lo stordite a suon di chiacchiere.

Fortuna: sfrutta ogni occasione.

Il consiglio del giorno: trova il modo giusto per scaricare la tensione, magari improvvisando una partita di basket con il cesto del bucato.

Voto: 7 +

Cancro

Amore: prendi spunto dai poeti rinascimentali.

Fortuna: Hai un’intuizione che può fare la differenza, quindi sfruttala per prendere decisioni cruciali.

Il consiglio del giorno: trova un ambiente creativo dove poter esprimere liberamente tutte le tue idee!

Voto: 8

Leone

Amore: te la tiri un pò.

Fortuna: mens sana in corpore sano, non è fortuna questa?!

Il consiglio del giorno:

Regalati un cactus: praticamente indistruttibile, richiede poche attenzioni e, quando decide di fiorire (una volta ogni tanto), ti sorprenderà con una bellezza inaspettata.

Voto: 6

Vergine

Amore: I tuoi baci sanno di zucchero filato.

Fortuna: il tuo fascino farà il resto.

Il consiglio del giorno: Oggi è l'occasione ideale per condividere i tuoi sentimenti. Non tenere dentro ciò che provi.

Voto: 7

Bilancia

Amore: tutto questo potere ti sta dando alla testa.

Fortuna: di ottimo umore come te.

Il consiglio del giorno: cimentarti con un cruciverba difficile potrebbe essere perfetto per sfruttare al meglio l'influenza favorevole di Mercurio.

Voto: 8

Scorpione

Amore: ve ne state tranquilli a casa.

Fortuna: aspetta che la Luna storta se ne vada.

Il consiglio del giorno: Posticipa a lunedì le incombenze urgenti: oggi sei così distratto e disorientato che rischi di confonderti e fare errori.

Voto: 5 –

Sagittario

Amore: il livello di romanticismo è ai minimi storici.

Fortuna: scarica come la powerbank a fine giornata.

Il consiglio del giorno: Scegli con attenzione le parole e modula bene il tuo discorso: mantenere la serenità e comunicare con equilibrio può davvero fare la differenza.

Voto: 4 e mezzo

Capricorno

Amore: sei davvero adorabile!

Fortuna: gira tutto nel verso giusto che fa quasi paura.

Il consiglio del giorno: e se fossi tu a doverne dare uno a noi?

Voto: 9

Acquario

Amore: vorrai tapparti occhi, orecchie e bocca.

Fortuna: ti piacerebbe contare almeno su quella.

Il consiglio del giorno: prenditi un bel momento di pausa da tutto e da tutti. Vedrai che ti farà sentire molto meglio.

Voto: 5-

Pesci

Amore: batticuore solo nei film mentali.

Fortuna: come la cartolina che si perde nel tragitto.

Il consiglio del giorno: non lasciatevi abbattere dalle difficoltà che affronti: esiste sempre una strada giusta per superarle, e con l'influenza di questa Luna, avete ottime possibilità di trovarla!

Voto: 5