video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 23 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 23 ottobre 2024 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: viaggiate su binai totalmente paralleli.

Lavoro: le tue ciambelle escono tutte senza buco, al momento.

Fortuna: non hai ancora compreso appieno tutte le sue capacità.

Il consiglio del giorno: non prendere tutto troppo sul personale.

Voto: 5 facilmente irritabile.

Toro

Amore: totalmente votato alla causa.

Lavoro: sempre presente anche se impreparato.

Fortuna: regala al tuo cuoricino ancora più emozioni.

Il consiglio del giorno: fai il regalo di ‘non compleanno’ a chi vuoi bene.

Voto 7 + palpitante.

Gemelli

Amore: ricordatevi che la perfezione non esiste.

Lavoro: sempre pronti ad aggiungere il vostro punto di vista, che noia!

Fortuna: è un trampolino su cui al momento non volete saltare.

Il consiglio del giorno: ricordatevi che il silenzio premia sempre.

Voto 6 e mezzo attenti solo al dettaglio.

Leggi anche Giove retrogrado fino al 4 febbraio 2025, cosa significa per i segni zodiacali e quali sono gli effetti

Cancro

Amore: al momento è solo ‘egoriferito’.

Lavoro: ascolti solo le lodi, non le critiche.

Fortuna: ormai ha il tuo numero tra i preferiti della rubrica.

Il consiglio del giorno: conosci perfettamente tutto quello di cui hai bisogno e sai come raggiungerlo.

Voto 9 tendente alla perfezione.

Leone

Amore: ti rende felice come la tua canzone preferita che passa in radio.

Lavoro: concentrati solo sulla progettazione.

Fortuna: ti fa sentire perfetto come la piega appena si è usciti dal parrucchiere.

Il consiglio del giorno: bisogna approfittare di questi momenti di serenità.

Voto 7 più tranquillo.

Vergine

Amore: solo per pochissimi eletti che probabilmente non sanno di esserlo.

Lavoro: sgomiti per essere sempre la prima della classe.

Fortuna: ti vorrebbe morbida e leggera come lo zucchero filato, ma tu non ascolti.

Il consiglio del giorno: non peccare di troppa sicurezza.

Voto 7 e mezzo tutta d’un pezzo.

Bilancia

Amore: assente giustificato.

Lavoro: metti in mute pc e telefono.

Fortuna: è come i calzini di lana nel cassetto, siete spaiate.

Il consiglio del giorno: prima di rispondere conta fino a 10.

Voto 5 e mezzo opta per la ‘disconnessione’.

Scorpione

Amore: un vero stallone pronto alla riproduzione.

Lavoro: impossibile stare dietro ai tuoi successi.

Fortuna: ormai hai scoperto la ricetta della pozione magica.

Il consiglio del giorno: mettiti in bella mostra sul podio tanti applausi.

Voto 8 molto soddisfatto.

Sagittario

Amore: un vero virtuoso in materia.

Lavoro: spazi a 360° con costanza e bravura.

Fortuna: è il tuo ‘più uno’ ad ogni festa.

Il consiglio del giorno: non pretendere sempre consensi su quanto sei bravo.

Voto 7 entusiasmo dilagante.

Capricorno

Amore: sei poco propenso a sforzi fisici, meglio quelli intellettuali.

Lavoro: pronto a contrattare fino all’ultimo centesimo.

Fortuna: prende le misure per non darti fastidio.

Il consiglio del giorno: metti musica jazz rilassante in sottofondo.

Voto 5 affaticato.

Acquario

Amore: ti butti a ‘pesce’.

Lavoro: lo approcci come una partita a briscola con gli amici.

Fortuna: è anche un filino troppo generosa.

Il consiglio del giorno: non dare sempre tutto per scontato sopratutto il tuo lato ‘c’.

Voto 7 in beatitudine.

Pesci

Amore: piccoli problemi di cuore.

Lavoro: freddi e iper razionali per questo super efficienti.

Fortuna: è out of stock ma ne fate tranquillamente a meno.

Il consiglio del giorno: sfruttate tutta quest’innata grinta.

Voto 7 belli decisi.