L'oroscopo di domani, sabato 23 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 23 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Attendendo la Luna piena di lunedì che parlerà proprio dell'equilibrio tra noi e gli altri, Venere sollecitata ci fa riconsiderare l'amore e la sua importanza: il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Anche nell'oroscopo di domani, sabato 23 marzo 2024, la Luna si trova nel segno della Vergine e si avvicina ad essere luna piena, lunedì. Ancora protagonista è Venere, dolcissima in Pesci, che ieri era congiunta a Saturno e oggi sestile a Giove. Grande importanza quindi ai rapporti sentimentali, di ogni genere. Il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: Mercurio è il pianeta della velocità e ti appoggia, ma, almeno qui, prenditela con calma.

Fortuna: audace e brillante, sono sinonimi di fortunato.

Il consiglio del giorno: per un appuntamento riuscito, chiedi anche come si sentono gli altri e quali sono le loro opinioni.

Voto: 7 1/2

Toro

Amore: va bene le smancerie, ma da oggi pretendi anche giochi pirotecnici.

Fortuna: come te, nessun altro!

Il consiglio del giorno: oggi che non sei più in risparmio energetico, concediti anche il dolce! C’è bisogno di consigliarvelo?

Voto: 9

Gemelli

Amore: ci pensate tantissimo, ma rimane incastrato nelle vostre zucche.

Fortuna: vi sentite fortunati come chi viene colpito da un fulmine.

Il consiglio del giorno: lavorate sulla vostra autostima, dai che avete fascino da vendere!

Voto : 5

Cancro

Amore: tanto e infinitamente godurioso.

Fortuna: smentiamo i proverbi: sia al gioco che in amore.

Il consiglio del giorno: Non programmare troppo e lasciati guidare dall’istinto.

Voto : 8

Leone

Amore: un po’ come quando si toglie il filo spinato da una zona prima off limits.

Fortuna: è finita la salita, puoi prendere fiato.

Il consiglio del giorno: non tornare a casa prima dell’alba.

Voto: 7

Vergine

Amore: vorresti farti fare i test d’intolleranza.

Fortuna: Hai Venere opposta, tradotto? Non aspettarti miracoli.

Il consiglio del giorno: colora mandala come se non ci fosse un domani.

Voto: 5

Bilancia

Amore: come la favola della volpe e l’uva.

Fortuna: cerca una stella cadente.

Il consiglio del giorno: non cercare di accontentare tutti, è impossibile.

Voto: 5

Scorpione

Amore: sicuro di te, nemmeno avessi appena ricevuto la medaglia sul grandino più alto del podio. Very sexy.

Fortuna qualcosa inizia a muoversi.

Il consiglio del giorno: impara a suonare le campane tibetane.

Voto: 8.

Sagittario

Amore: chi non sa prenderti di testa è pregato di allontanarsi con passi lunghi e ben distesi.

Fortuna: nemmeno l’ombra di una fortunata coincidenza.

Il consiglio del giorno: è il fine settimana giusto per riorganizzare armadi e cassetti.

Voto: 6

Capricorno

Amore: in questo grattacielo, invece, vedo un gran bel po’ di movimento.

Fortuna: se ti va, puoi proprio affidarti.

Il consiglio del giorno: goditi il tuo tempo libero fino all’ultima goccia. Assaporalo proprio.

Voto: 8

Acquario

Amore: ne uccide più la lingua che la spada…

Fortuna: sei impegnato su altri fronti.

Il consiglio del giorno: Riprendi fiato e fai un bel detox da tutti gli eccessi degli ultimi tempi.

Voto: 7

Pesci

Amore: per il vostro amore dovrebbero organizzare visite guidate come per i ciliegi in fiore.

Fortuna: vi sentite fortunatissimi.

Il consiglio del giorno: accogliete la primavera in casa con delle nuove piante verdi.

Voto: 8/9 in barba alla Luna.