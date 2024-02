L’oroscopo di domani 23 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, 23 febbraio 2024, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Sentiamo emozioni forti e quasi incontenibili soprattutto con questa Luna in Leone. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato il Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 23 febbraio 2024, la Luna resta nel segno del Leone nella sua fase di gibbosa crescente, cioè quasi piena. Lo sarà totalmente domani, sabato, in Vergine. Mercurio intanto è entrato nel segno dei Pesci per un pensiero decisamente più romantico. Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato il Toro. Ma si riprende presto!

Ariete

Amore: focoso e ardente al punto giusto.

Lavoro: con uno scatto felino raggiungi i tuoi obiettivi.

Fortuna: sai come sfruttarla al meglio.

Il consiglio del giorno: look rampante per splendere sia in ufficio che all’aperitivo

Voto: 8 e mezzo grintosissimo.

Toro

Amore: pausa riflessiva.

Lavoro: per far funzionare tutto come un ingranaggio devi fare un po’ di manutenzione.

Fortuna: per ascoltarla hai bisogno di calma e tranquillità

Il consiglio del giorno: ritagliati dei momenti di riflessione profonda senza alcuna interruzione.

Voto 5 – da meditare.

Gemelli

Amore: pronti a mostrare tutte le vostre arti di seduzione

Lavoro: impossibile discutere con voi perché riuscite ad avere sempre ragione.

Fortuna: Aggiunge quella giusta dose di divertimento.

Il consiglio del giorno: ogni occasione è buona per chiedere lo sconto.

Voto 8 e mezzo ben negoziato

Cancro

Amore: lo vuoi sempre con te in qualsiasi momento.

Lavoro: sei puntuale e ben preparato come il commercialista.

Fortuna: ne ricavi la massima espressione.

Il consiglio del giorno: la tua routine ben calibrata non si tocca.

Voto 6 tutto programmato.

Leone

Amore: ti fa proprio girare la testa, a volte è un bene, a volte meno.

Lavoro: meglio non prendersi certi rischi o certi mal di pancia.

Fortuna: questa partita nascondino ti pare ormai infinita

Il consiglio del giorno: niente colpi di testa, mi raccomando.

Voto 6 + da prendere con calma.

Vergine

Amore: la macchinetta del caffè la mattina esprime decisamente più emozioni.

Lavoro: sei così impermeabile che sembri il dottor Spock di Star Trek.

Fortuna: vorrebbe farti sciogliere come un gelato al sole ma per farlo ti deve prima convincere a trascorrere qualche giorno al caldo.

Il consiglio del giorno smussa quegli angoli troppo appuntiti.

Voto 6 freddina.

Bilancia

Amore: all’arrembaggio.

Lavoro: Invii messaggini e-mail da qualsiasi posto e in qualsiasi orario.

Fortuna: puoi permetterti di sceglierla del colore che meglio si intona con il tuo outfit.

Il consiglio del giorno: alterna discorsi troppo seri con becere barzellette.

Voto 8 e mezzo carichissima.

Scorpione

Amore: lo guardi incuriosito come un quadro astratto.

Lavoro: riproponi ad alta voce l’utilizzo di carta e penna.

Fortuna: speri proprio di poterla trovare dentro il l’uovo di Pasqua.

Il consiglio del giorno: rispolvera il tuo vecchio 33 10 ritirato in qualche scatola su in soffitta.

Voto 5 nostalgico.

Sagittario

Amore: come il caffè, ogni momento è quello giusto.

Lavoro: travolgi tutti con il tuo entusiasmo.

Fortuna: è sempre pronta a farti scherzare al momento giusto.

Il consiglio del giorno: ascolta le tue canzoni preferite in auto ma a un volume moderato.

Voto 8 e mezzo canterino.

Capricorno

Amore: formale come la cena a due il venerdì sera.

Lavoro: sei sempre sul pezzo, il tuo telefono deve avere come minimo doppia batteria.

Fortuna: le chiedi anche gli straordinari.

Il consiglio del giorno: puoi optare per un look ‘casual friday’ e abbandonare, solo per oggi, il doppio petto.

Voto 6 formalissimo.

Acquario

Amore: troppo impegnato per dedicargli anche solo cinque minuti.

Lavoro: sei un vero Caterpillar.

Fortuna: ti regala riflessi da uomo ragno.

Il consiglio del giorno: Fai qualche pausa per permettere anche agli altri di raggiungerti.

Voto 8 e mezzo inarrestabile.

Pesci

Amore: il compagno perfetto per le vostre avventure.

Lavoro: la vostra curiosità è premiata.

Fortuna: pronta a farvi un super regalo di compleanno.

Il consiglio del giorno: controllate subito i voli per il Queensland.

Voto 7 acquatici