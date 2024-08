video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 23 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 23 agosto 2024: scopri cosa ti riservano le stelle con le previsioni del giorno su amore, lavoro e fortuna. Venere in Vergine e Marte in Gemelli in una perfetta quadratura, creano un po’ di sana confusione sia nelle relazioni romantiche che in quelle sociali. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, venerdì 23 agosto 2024: quando il desiderio di mantenere tutto sotto controllo, soprattutto in amore, si scontra con un Marte in Gemelli vivace e imprevedibile, il risultato può essere una miscela decisamente esplosiva. Preparatevi a malintesi e botta e risposta che potrebbero far scoppiare scintille, lasciandovi a gestire tensioni che durano ben più di quanto avreste immaginato. La soluzione? Affrontare tutto con un po' di humor e una generosa dose di pazienza. Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: Eros molto alta, ma ricordati che esiste anche il resto.

Lavoro: tagliato per il successo.

Fortuna: un pranzo gustoso e salutare.

Il consiglio del giorno: è il momento per fare quel tatuaggio che desideri da tempo.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: sei in grado di provare grandi emozioni, un pò meno ad esprimerle.

Lavoro: se ti trovi in difficoltà, chiedi aiuto.

Fortuna: trovare per terra un sassolino a forma di cuore.

Il consiglio del giorno: ritagliati dieci minuti per fare un pò di esercizio fisico, anche sul posto.

Voto: 6

Gemelli

Amore: talmente sexy che ogni monile sarà superfluo.

Lavoro: potrebbero esserci promozioni in arrivo.

Fortuna: vi fa stare molto bene!

Il consiglio del giorno: un salto in libreria a comprare l’ultimo bestseller da leggere la sera prima di addormentarti.

Voto: 7 +

Cancro

Amore: ti piacerebbe metter su famiglia.

Lavoro: il minimo sindacale.

Fortuna: partire la giornata con la colazione a letto.

Il consiglio del giorno: non farti ostacolare dal tradizionalismo.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: ci stai pensando molto.

Lavoro: le tue strategie sono infallibili.

Fortuna: a gonfie vele.

Il consiglio del giorno: oggi in particolare, sai dimostrare quanto vali sia mentalmente che fisicamente.

Voto: 8+

Vergine

Amore: un panetto di burro.

Lavoro: preferisci di gran lunga i momenti fuori dall’ufficio.

Fortuna: lavorare su se stessi è un ottimo antidoto quando ti senti un pò sfigata.

Il consiglio del giorno: ogni giorno, per 40 giorni, fai una cosa che non hai mai fatto prima.

Voto: 6

Bilancia

Amore: un po' litigarello.

Lavoro: fai il tuo e se puoi dai anche una mano.

Fortuna: farsi un piccolo regaluccio anti Luna storta.

Il consiglio del giorno: lascia perdere tutti i canoni di bellezza e apprezzati per quello che sei.

Voto: 6 e mezzo.

Scorpione

Amore: film leggero e divano.

Lavoro: puntualizzi su tutto.

Fortuna: trovare posto a sedere sulla metro.

Il consiglio del giorno: fai attenzione a non farti trascinare in conversazioni inutili.

Voto: 6+

Sagittario

Amore: letto singolo ad una piazza non condivisibile.

Lavoro: usi l’ascensore per passare da un piano all’altro. Non vuoi fare proprio sforzi aggiuntivi.

Fortuna: concedersi una siesta pomeridiana.

Il consiglio del giorno: non perdere di vista le priorità.

Voto: 5 e mezzo.

Capricorno

Amore: esprimi la tua vulnerabilità senza riserve.

Lavoro: festeggia il successo con un piccolo lusso.

Fortuna: a picchi.

Il consiglio del giorno:anche se oggi incontri qualche difficoltà, rimani positivo.

Voto: 7 –

Acquario

Amore: piano piano stai rivalutando.

Lavoro: rivedi i tuoi piani cercando di rimanere lucido.

Fortuna: inversamente proporzionale alla velocità del tuo pensiero.

Il consiglio del giorno: evita le discussioni inutili e concentrati su quello che è importante.

Voto: tra il 5 e il 6.

Pesci

Amore: è tempo di riordinare le idee.

Lavoro: dai che è venerdì!

Fortuna: alti e bassi? Parecchio bassi.

Il consiglio del giorno: lasciati guidare dall’intuito nelle scelte più delicate.

Voto: 4 e mezzo