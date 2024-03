L’oroscopo di domani, venerdì 22 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 22 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ultimo giorno di Marte in Acquario: confidiamo nelle relazioni solide, quelle che ci donano stabilità e sicurezza, con Venere congiunta a Saturno in Pesci. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato è il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 22 marzo 2024, ci godiamo le energie idealiste di Marte in Acquario per le ultime ore, perché questa notte passerà in Pesci da dove diminuirà la sua forza energica. Venere, nel frattempo, dal segno dei Pesci sta congiunta a Saturno: serietà e solidità nelle relazioni di ogni genere, soprattutto per i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Aspettando la Luna piena con eclissi di lunedì mattina, la Luna crescente si trova in Vergine. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

Ariete

Amore: lo accetti in qualsiasi forma e misura.

Lavoro: hai una visione iper positiva.

Fortuna: sei tu a darle una mossa.

Il consiglio del giorno: ascolta il mio Onepodcast quando sei imbottigliato nel traffico.

Voto: 8 + efficiente.

Toro

Amore: sei pronto a dare tutto.

Lavoro: meticoloso il giusto.

Fortuna: c’è piena collaborazione.

Il consiglio del giorno: acquista il cestino per il pranzo in pandant con il partner.

Voto 6 e mezzo ghiotto di tutto.

Gemelli

Amore: freddi come il reparto surgelati.

Lavoro: così cervellotiche che stufate tutti.

Fortuna: come una crema per le mani, vorrebbe ammorbidirvi un po’.

Il consiglio del giorno: abbonatevi a una rivista scientifica.

Voto 7 e mezzo robotici.

Cancro

Amore: solo per chi ti ricambia appieno.

Lavoro: tu puoi solo aggiungere un po’ di dolcezza come lo zucchero.

Fortuna: ti organizza imprevisti piacevolissimi .

Il consiglio del giorno: osa con incontri proibiti.

Voto 7 generosissimo.

Leone

Amore: alla ‘Supersex’.

Lavoro: sei il mago dei business plan.

Fortuna: come un caffè di prima mattina.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di culotte da indossa di giorno.

Voto 7 esagerato.

Vergine

Amore: si accende una tremula fiammella.

Lavoro: non ti spremi più di tanto.

Fortuna: da abbracciare come l’amico che passa a trovarti.

Il consiglio del giorno: shopping primaverile.

Voto 6 e mezzo quasi sorridente.

Bilancia

Amore: solo qui sei ben preparata.

Lavoro: il capo per primo ti propone le ferie.

Fortuna: l’hai dimenticata in qualche taschino della borsa che non ricordi.

Il consiglio del giorno: leggi solo romanzi romantici.

Voto 6 impressionabile.

Scorpione

Amore: a te la parola, ‘maestro’!

Lavoro: hai capito che puoi impegnarti anche solo il giusto.

Fortuna: è come una stylist a tua completa disposizione.

Il consiglio del giorno: guarda la serie The gentleman senza scandalizzarti.

Voto 7 + tutto cuore.

Sagittario

Amore: ne riparliamo a primavera inoltrata.

Lavoro: parti sempre con largo anticipo.

Fortuna: ti ispira sempre con nuove avventure.

Il consiglio del giorno: guarda le foto del National Geographic per i tuoi prossimi viaggi.

Voto 6 – giramondo solitario.

Capricorno

Amore: vorresti avvolgere tutti in un abbraccio corale.

Lavoro: le nuove idee devono prima passare al vaglio.

Fortuna: è come un’extra dose di zucchero.

Il consiglio del giorno: ripassa le buone maniere e il galateo.

Voto 7 buffissimo.

Acquario

Amore: esperto di poesie romantiche.

Lavoro: zelante e molto puntuale.

Fortuna: solletica il tuo ingegno.

Il consiglio del giorno: ascolta la hit ‘Baccalà’.

Voto 7 malmostoso.

Pesci

Amore: a volte vi fa proprio innervosire.

Lavoro: non averte alcuna voglia di discutere.

Fortuna:prova a ravvivare la vostra voglia di sorridere e di lasciarsi andare.

Il consiglio del giorno: passeggiata post cena per digerire.

Voto 6 – ingolfati.