L’oroscopo di domani, mercoledì 22 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 22 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Quanta energia potente: con la Luna in Scorpione, il Sole in Gemelli sostenuto da Plutone e la venere ancora stretta a Giove che amplifica benessere e bontà. Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, 22 maggio 2024, mentre il Sole è perfettamente supportato e spinto da Plutone a favorissimo, la Venere resta abbracciata stretta a Giove il che porta grande forza emotiva e travolgente vitalità. La Luna quasi piena in Scorpione rende fortunato il segno del Cancro e sfortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: pronto a dare tantissima soddisfazione.

Lavoro: ti guida solo il fortissimo sentimento.

Fortuna: ti bastano le forti emozioni.

Il consiglio del giorno: ti meriti gli incontri bollenti sotto le lenzuola che ti piacciono tanto.

Voto: 7 + tutto eros.

Toro

Amore: è come un oggetto prezioso da ammirare.

Lavoro: niente discussioni se si vuole andare d’accordo con te.

Fortuna: la fai confluire tutte nel bello.

Il consiglio del giorno: organizza una visitina al Louvre per ammirare la Monnalisa.

Voto 5 e mezzo e no compromessi.

Gemelli

Amore: vorresti collezionare conquiste come le figurine dell’album Panini.

Lavoro: no stress mi raccomando perché siete già troppo sollecitati.

Fortuna: vorreste persuaderla con la vostra super parlantina.

Il consiglio del giorno: fare solo quello che vi piace e che vi fa stare bene.

Voto 6 e mezzo frenetici.

Cancro

Amore: i sentimenti volano in tutte le direzioni.

Lavoro: sai essere molto saggio, quando vuoi.

Fortuna: ti salva sempre in corner.

Il consiglio del giorno: serata romantica a guardare la Luna, quasi piena.

Voto 8 + tutto sentimenti.

Leone

Amore: stai facendo ripetizioni.

Lavoro: sei totalmente fuori tempo, ma va benissimo così.

Fortuna: vorresti tanto poterla ordinare su Glovo.

Il consiglio del giorno: coltiva una passione.

Voto 5 ancora piccoli problemi di cuore.

Vergine

Amore: ti da tutto quello che desideri e che meriti.

Lavoro: sai sempre come sorprendere con le tue idee geniali.

Fortuna: puoi esprimere qualsiasi desiderio.

Il consiglio del giorno: segui le ‘vibes’ ovunque ti portino.

Voto 9 soddisfattissima.

Bilancia

Amore: hai grandissima consapevolezza di quello che vuoi.

Lavoro: non ti fai assolutamente scoraggiare dai no.

Fortuna: sai come farla girare a tuo favore, bravissima.

Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra per prepararti al meglio alla prova costume.

Voto 7 con sicurezza.

Scorpione

Amore: hai proprio bisogno di caldi e forti abbracci.

Lavoro: è fastidioso come la sveglia del coinquilino a mattina all’alba.

Fortuna: vorresti lasciarle tutto in mano e farle risolvere tutti i tuoi problemi.

Il consiglio del giorno: ogni tanto anche tu puoi chiedere aiuto.

Voto 6 + tutto da coccolare e consolare.

Sagittario

Amore: non ci sono compromessi, o tutto o niente.

Lavoro: vorresti diventare il capo con un solo schiocco di dita.

Fortuna: vorresti che crescesse sul tuo balcone come una piantina di basilico.

Il consiglio del giorno: prenditi una giornata lenta perché rischi di sbandare.

Voto 6 e mezzo troppo veloce.

Capricorno

Amore: corrisponde esattamente alle tue esigenze.

Lavoro: sei nuovamente il capitano della tua nave.

Fortuna: è come un’intuizione che ti porta grandissimo guadagno.

Il consiglio del giorno: shopping nelle boutique del centro, ma non sperperare tutto.

Voto 8 e mezzo tutto perfetto.

Acquario

Amore: contano solo le emozioni, quelle forti.

Lavoro: decisissimo nelle tue scelte anche se sbagliate.

Fortuna: vorresti fosse più accessibile ma è poco probabile.

Il consiglio del giorno: guarda il film di azione ‘The call Guy’.

Voto 5 e mezzo ribelle.

Pesci

Amore: è la vostra attività preferita

Lavoro: le collaborazioni sono certamente il vostro forte.

Fortuna: è sempre presente e non vi abbandona mai.

Il consiglio del giorno: cena al ristorante cinese.

Voto 8 e mezzo generosissimi.