Oroscopo di domani 22 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, giovedì 22 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. Con la Luna in Leone, la giornata sarà particolarmente sollecitante dal punto di vista delle emozioni. Confusione nei sentimenti e nei desideri. Allacciate le cinture di sicurezza! Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, giovedì 22 febbraio 2024, la Luna in Leone sembra proprio voler combinare un grande casino: si oppone sia a Giove che alla combo Marte + Venere. Emozioni forti, ma contrastanti e pochissima diplomazia. Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato lo Scorpione, ma già lo sapeva!

Ariete

Amore: altissimi livelli.

Lavoro: per essere adorato non hai bisogno di metterti in posa su un piedistallo.

Fortuna: “Che te lo dico a fare”…

Il consiglio del giorno: regalati un fotoshooting professionale.

Voto: 8 e mezzo bellissimo.

Toro

Amore: ti senti come a dieta forzata.

Lavoro: non lasciarti convincere a prendere decisioni rapide senza aver ponderato attentamente la situazione.

Fortuna: ti nasconde telefono, iPad e anche computer e probabilmente è proprio lei ti ha staccato il tuo citofono per darti un pochino di pace.

Il consiglio del giorno: concediti una passeggiata in mezzo alla natura per ritrovare l’equilibrio.

Voto 5 – tutto da ricostruire.

Gemelli

Amore: massimi esperti in questo campo e lo dimostrate con i fatti fatti

Lavoro: vi piace prendere in mano la situazione e gestire i discorsi come Bruno Vespa in porta porta.

Fortuna: la vostra partner preferita per danzare il rock’n’roll acrobatico.

Il consiglio del giorno: giretto curioso nel vostro sexy shop preferito.

Voto 8 e mezzo hot.

Cancro

Amore: come per l’agricoltura è arrivato il momento di seminare.

Lavoro: per i buoni affari non devi aspettare il momento propizio, devi solo applicarti.

Fortuna: è come un buon commercialista che ti dice quando e come fatturare.

Il consiglio del giorno: riascolta i brani mitici di Rod Stewart che fanno molto anni ottanta.

Voto 6 calcolatore.

Leone

Amore: vuoi che ti riempia di complimenti in totale adorazione.

Lavoro: cerca almeno di seguire le indicazioni del capo o del buon senso.

Fortuna: cerchi il significato sul dizionario perché perché pare proprio che tu te lo sia dimenticato.

Il consiglio del giorno: ricorda che ci si può divertire parecchio anche nei giochi di gruppo.

Voto 6 + in arrestabile.

Vergine

Amore: sei troppo bloccata alla fase teoria, dovresti applicarti altrettanto nella pratica.

Lavoro:ti perdi un po’ troppo nei dettagli senza guardare la big picture.

Fortuna: lei ti offre sempre grandi opportunità, ora sei tu che devi coglierle.

Il consiglio del giorno Divertiti a risolvere quiz da cervelloni.

Voto 6 in prova.

Bilancia

Amore: sfilza di conquiste come se fosse l’onda verde.

Lavoro: ti piace da morire essere al centro dell’attenzione e che tutti siano attentissimi a quello che dici.

Fortuna: pare proprio che tu ne sia completamente imbevuta come lo stecchetto della profumazione per la casa.

Il consiglio del giorno: serata con gli amici con annesse conquiste improvvise.

Voto 8 e mezzo luminosissima.

Scorpione

Amore: lo guardi come se fosse sbarcato da un altro pianeta.

Lavoro: più complicato delle istruzioni dell’Ikea per montare i mobili.

Fortuna: vorresti guadagnartela come con una raccolta punti.

Il consiglio del giorno: dovresti lasciare perdere le antipatie di quando andavi al liceo.

Voto 5 rosicone.

Sagittario

Amore: per te sono sempre notti magiche.

Lavoro: stupire con effetti speciali.

Fortuna: è come l’amico che alle sei di mattina decide di portarti a fare a vedere l’alba al mare.

Il consiglio del giorno: Organizza una festa in maschera ispirata alle star del cinema anche se il carnevale ormai è finito.

Voto 8 e mezzo telegenico.

Capricorno

Amore: lo delimiti dal punto A al punto B.

Lavoro: sei più fiscale di una revisione di controllo.

Fortuna: pretendi che sia iper specializzata.

Il consiglio del giorno: ricorda che non puoi controllare tutto nella vita.

Voto 6 rigidone.

Acquario

Amore: ricorda che non tutti amano gli azzardi.

Lavoro: i tuoi progetti futuristici sono compresi da pochi eletti.

Fortuna: la vorresti aggiornata con l’ultima versione.

Il consiglio del giorno: segui i tuoi sogni anche se tutti ti dicono che sono impossibili.

Voto 8 e mezzo futurista.

Pesci

Amore: è sempre facile lanciarvi in promesse d’amore.

Lavoro: avere il pensiero laterale non è da tutti quindi sfruttalo.

Fortuna: c’è totale collaborazione.

Il consiglio del giorno: ascolta subito le hit di The American blessed Madonna.

Voto 7 mistici