video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 22 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 22 agosto 2024, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle. La stagione del Leone lascia spazio a quella della Vergine, ma la Luna in Ariete tiene viva la fiamma, giusto per non farci spegnere l’entusiasmo troppo presto. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Cancro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, giovedì 22 agosto 2024: benvenuta stagione della Vergine! Intorno alle 17:00, il dinamismo del Leone cede il passo a un approccio più pragmatico e concreto portato dalla Vergine. Si chiude il capitolo dell'energia selvaggia e festosa per fare spazio alla fase più pratica del "rimettiamo tutto in ordine". Con la Luna nel segno dell’Ariete, il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Amore: le tue doti amatorie sono quotate in borsa.

Lavoro: hai voglia di scartabellare file e fare ordine.

Fortuna: corre alla tua stessa velocità.

Il consiglio del giorno: hai una carica di adrenalina davvero impressionante. Sfruttala per fare qualcosa di concreto.Per esempio ho da ritinteggiare casa…

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: proposte succulenti.

Lavoro: il pc potrebbe di sua iniziativa impostare una lingua diversa.

Fortuna: connessione stabile ma lenta.

Il consiglio del giorno: dopo una mattinata intensa, porta al lavoro un buon pranzetto per premiarti del duro lavoro.

Voto: 5

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 21 agosto 2024

Gemelli

Amore: solo quello per il vostro completino sexy per andare a correre.

Lavoro: vi offrite volontario per un corso di aggiornamento.

Fortuna: vi calza a pennello.

Il consiglio del giorno: mettere su degli outfit che vi fanno sentire dei fighi pazzeschi non è una questione di fare colpo sugli altri, ma un atto d’amore verso voi stessi!

Voto: 7

Cancro

Amore: prima metti il broncio poi lo baci, in loop.

Lavoro: impiegato del mese? Non è tra le tue priorità.

Fortuna: resistere alle fluttuazioni emotive.

Il consiglio del giorno: cerca di usare calma e concentrazione soprattutto nei rapporti.

Voto: 5 +

Leone

Amore: tagliato per gli affari.

Lavoro: sento odore di nuovi business.

Fortuna: la tua migliore partner in crime.

Il consiglio del giorno: fai in modo di tenere PC e cellulare a debita distanza per almeno mezz’ora prima di andare a dormire.

Voto: 9

Vergine

Amore: parte sempre dall’amore per se stessi.

Lavoro: a differenza di altre occasioni, il rientro in ufficio non ti entusiasma.

Fortuna: chiudi gli occhi e fai finta che sia dalla tua parte, magari funziona!

Il consiglio del giorno: dedica un po’ di tempo al giardinaggio e ricarica mente e corpo mentre poti i cespugli: è un ottimo modo per ritrovare le tue energie!

Voto: 6

Bilancia

Amore: quanto ti atteggi sei ancora più sexy.

Lavoro: lavori con tutti ma sopporti pochi.

Fortuna: è la tua spalla preferita.

Il consiglio del giorno: cuffie a tutto volume nelle orecchie mentre sei in metro: con questa Luna, è meglio evitare le polemiche, che potrebbero scattare in un attimo.

Voto: 6 +

Scorpione

Amore: solo per pochi intimi.

Lavoro: preferiresti vivere di rendita.

Fortuna: si nasconde nelle pagine di un libro, chiuso sul comodino.

Il consiglio del giorno: prendere due biglietti per il cinema.

Voto: 5

Sagittario

Amore: tranquillo il tuo cuore ricomincerà a battere.

Lavoro: cervello super produttivo.

Fortuna: mmmm…….

Il consiglio del giorno: approfitta senza remore del servizio di food delivery! Con questo Marte, metterti ai fornelli è decisamente fuori discussione!

Voto: 6 +

Capricorno

Amore: ti prendi una piccola pausa detox, veloce eh.

Lavoro: non ci vai saltellando ma comunque ci vai.

Fortuna: veglia su di te come la nonna.

Il consiglio del giorno: con la Luna storta, hai un momento di defaillance, ma sono certa che se apri il tuo cuoricino, chi ti vuole bene sarà più che felice di ascoltarti.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: solo per il padel.

Lavoro: stanco di rispondere sempre alle stesse email, hai iniziato a fare copia-incolla a raffica, senza nemmeno controllare cosa stai inviando!

Fortuna: ti benedice.

Il consiglio del giorno: prenditi tutto il tempo necessario per pensarci su.

Voto: 6

Pesci

Amore: non ci siamo proprio.

Lavoro: lanci la sveglia fuori dalla finestra.

Fortuna: hai perso le speranze.

Il consiglio del giorno: devi aspettare il momento giusto? Non ossessionarti con l'attesa! Usa quel tempo per fare qualcos'altro: così aumenterai la tua produttività e manterrai la sanità mentale intatta.

Voto: 4 perché 3 mi pare brutto.