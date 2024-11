video suggerito

L’oroscopo di domani giovedì 21 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 21 novembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ardente e focoso.

Lavoro: senso del dovere sempre molto sviluppato.

Fortuna: ti fa sempre camminare con la schiena diritta.

Il consiglio del giorno: ascolta i consigli solo da chi ammiri veramente.

Voto: 8 super deciso.

Toro

Amore: gusti molto selettivi.

Lavoro: meglio trattenere il 50% delle tue osservazioni.

Fortuna: assente giustificata.

Il consiglio del giorno: prima di esporti conta fino a 10.

Voto 5 criticone.

Gemelli

Amore: divertente proprio come piace a voi.

Lavoro: pronti a rischiare con un ‘all in’.

Fortuna: dispensatrice di buoni consigli.

Il consiglio del giorno: esagerate solo nello sport e nelle performance fisiche .

Voto 8 eccitati.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 20 novembre 2024

Cancro

Amore: fai fatica a stargli dietro.

Lavoro: ti mimetizzi per non essere coinvolto.

Fortuna: è in arrivo con un treno ma non si sa bene quando.

Il consiglio del giorno: prepara una torta di mele in casa per il comfort food.

Voto 6 – bisogno di certezze, tue.

Leone

Amore: prendi tutto quello che vuoi.

Lavoro: come un vero condottiero.

Fortuna: regala ancora più emozioni.

Il consiglio del giorno: impossibile per te accettare anche un piccolissimo ‘no’.

Voto 8 in primo piano.

Vergine

Amore: regina del sentimento.

Lavoro: tutti si prodigano al tuo posto.

Fortuna: illumina il tuo sguardo come una spruzzata di glitter.

Il consiglio del giorno: sguardo dolce e seducente anche con chi ti sta antipatico.

Voto 7 e mezzo affascinante.

Bilancia

Amore: torna a far palpitare il tuo cuoricino.

Lavoro: impegnata quanto basta.

Fortuna: ti porta a rilassarti con una birretta al pub.

Il consiglio del giorno: godi dei successi del presente.

Voto 8 soddisfatta.

Scorpione

Amore: posticipato in data da definire .

Lavoro: metti in mute tutti i tuoi device elettronici.

Fortuna: non hai preso appuntamenti.

Il consiglio del giorno: concediti qualche sgarro goloso come una barretta intera di cioccolato nocciolato al latte.

Voto 5 e mezzo affaticato.

Sagittario

Amore: adrenalinico come un lancio con il paracadute.

Lavoro: sempre pronto all’avventura.

Fortuna: è un’ottima compagna di viaggio.

Il consiglio del giorno: prendi un volo last minute, il primo che ti capita.

Voto 8 e mezzo avventuriero.

Capricorno

Amore: un vero cuore di panna.

Lavoro: ci metti una passione per gli altri insolita.

Fortuna: entusiasmante e senza freni.

Il consiglio del giorno: apri il tuo cuoricino senza pensaci troppo.

Voto 8 + emozionato.

Acquario

Amore: pare sia la stagione delle potature.

Lavoro: è una vera scocciatura.

Fortuna: ti rincuora come i video tenerissimi di gattini.

Il consiglio del giorno: non essere troppo critico con te stesso.

Voto 5 e mezzo a riposo.

Pesci

Amore: dei veri secchioni.

Lavoro: è una noia mortale.

Fortuna: concentrata tutta sul sentimento.

Il consiglio del giorno: scrivete poesie d’amore perché siete parecchio ispirati.

Voto 7 e mezzo cuore d’oro.