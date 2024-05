video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 21 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 21 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.C’è una grande forza di sentimenti e di emozioni non solo a livello privato nell’oroscopo di domani, martedì 21 maggio 2024. Teniamoci pronti a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, 21 maggio 2024, Venere si sta avvicinando sempre di più a Giove il che renderà infinitamente più dolci ed emotivi i segni di terra, soprattutto i nati negli ultimi giorni del segno. Il Sole intanto è ufficialmente passato in Gemelli ed è oggi anche sollecitato da Plutone. Diciamo che le emozioni sono fortissime e il desiderio di amore a tutti i livelli davvero intenso. La Luna in Scorpione quasi piena (sarà Luna piena domani a 2 gradi del Sagittario) è molto forte e rende i Pesci il segno fortunato e il Leone il segno sfortunato.

Ariete

Amore: ti piace proprio esagerare.

Lavoro: le tue risposte sono delle vere e proprie frecciatine.

Fortuna: il successo è il tuo obiettivo che riesci sempre a raggiungere.

Il consiglio del giorno: organizza con tutti gli amici la visione della nuova stagione di Bridgerton.

Voto: 7 felice.

Toro

Amore: su e giù come un’altalena.

Lavoro: freddo e composto come uno squalo della finanza.

Fortuna: non basta per renderti felice.

Il consiglio del giorno: ordina un menù completo da McDonald’s.

Voto 6 – con il broncio.

Gemelli

Amore: pronti solo all’azione.

Lavoro: non prendete troppi impegni.

Fortuna: è ancora al di fuori della vostra portata.

Il consiglio del giorno: serata di tacchinaggio ma senza troppe aspettative.

Voto 6 e mezzo focosi.

Cancro

Amore: un cuore matto, matto da legare.

Lavoro: per te è come un gioco da ragazzi.

Fortuna: è come l’amico del cuore, sempre presente.

Il consiglio del giorno: quando ti impegni su ciò che ti piace fai sempre centro.

Voto 9 trionfale.

Leone

Amore: ti senti abbonato al due di picche.

Lavoro: neppure chat gpt riesce a darti una mano.

Fortuna: al momento è fuori stock.

Il consiglio del giorno: la sincerità è una virtù, ricordatelo sempre.

Voto 5 – in trambusto.

Vergine

Amore: è vincente sotto ogni aspetto.

Lavoro: hai la capacità di fare anche i miracoli.

Fortuna: è il tuo ingrediente segreto per ottenere qualsiasi cosa.

Il consiglio del giorno: party in casa con tanto di DJ set.

Voto 9 e ti piace assai.

Bilancia

Amore: libera di scegliere, mica male.

Lavoro: si ritorna a ragionare, evviva!

Fortuna: ti prepari per accoglierla a braccia aperte.

Il consiglio del giorno: cena nel tuo ristorante preferito.

Voto 7 di nuovo agile.

Scorpione

Amore: pronto per abbracci mozza fiato.

Lavoro: tu impegnati sempre senza pensare solo al risultato, quello arriverà.

Fortuna: non è da sperperare in cose inutili.

Il consiglio del giorno: prova ad usare l’intelligenza artificiale.

Voto 6 + goccio di positività.

Sagittario

Amore: alla ricerca dell’anima gemella.

Lavoro: se sempre il solito esagerato.

Fortuna: non è sicuramente da sperperare.

Il consiglio del giorno: prepara tutti i documenti da inviare al commercialista.

Voto 6 e mezzo spendaccione.

Capricorno

Amore: il fidanzato perfetto.

Lavoro: contabile di fiducia.

Fortuna: fa parte del tuo DNA.

Il consiglio del giorno: prenota un hotel a cinque stelle per festeggiare.

Voto 8 e mezzo ma vale dieci.

Acquario

Amore: non menzionato tra i tuoi appuntamenti.

Lavoro: vorresti organizzare ‘la grande fuga’.

Fortuna: non la trovi neppure nella tua rubrica del telefono.

Il consiglio del giorno: guarda uno dei film che sono stai presentati al Festival di Cannes.

Voto 7 e mezzo molto sobrio.

Pesci

Amore: alla grandissima!

Lavoro: certi del lieto fine.

Fortuna: si intona perfettamente con i vostri occhi.

Il consiglio del giorno: merenda con dolci di alta pasticceria.

Voto 8 e mezzo dolci e buonissimi.