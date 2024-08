video suggerito

L’oroscopo di domani 20 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 20 agosto 2024: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Urano e Mercurio perfezionano la loro quadratura, quindi fai attenzione a ciò che dici e al modo in cui lo esprimi. Il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato la Vergine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, martedì 20 agosto 2024: la Luna in Pesci porta con sé un'energia mistica, connettendoci alla nostra parte psichica più profonda. Le emozioni saranno altalenanti e cariche di nostalgia, mentre la quadratura tra Urano e Mercurio, che si perfeziona, ci rende meno diplomatici del solito. Contare fino a dieci, prima di parlare, potrebbe essere la chiave per evitare complicazioni. Il segno fortunato è il Cancro, mentre quello sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: giro di Tango o tanga.

Lavoro: il tuo motto è produttività.

Fortuna: è sempre molto generosa.

Il consiglio del giorno: potresti prendere ispirazione rivedendo tutti i film dell'universo Marvel per ritrovare la giusta carica creativa.

Voto: 8

Toro

Amore: appiccicoso come una marca da bollo.

Lavoro: potresti proporti come abbracciatore professionista.

Fortuna: ti sostiene soprattutto nelle relazioni.

Il consiglio del giorno: visto il tuo limitato interesse per l'informazione, potresti considerare di guardare video su Instagram. Troverai contenuti su argomenti di cultura generale e aggiornamenti sulle notizie, presentati in modo rapido e abbastanza completo.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: vi interessa di più quello degli altri.

Lavoro: siete i primi ad arrivare in ufficio e gli ultimi ad andartene.

Fortuna: vi da sempre i giusti consigli.

Il consiglio del giorno: svegliatevi mezz’ora prima ed iniziate la giornata con un ritmo più lento.

Voto: 6

Cancro

Amore: così romantico che vi meritate una cenetta soli, soletti.

Lavoro: porti una merenda sfiziosa da condividere con i tuoi colleghi.

Fortuna: sta in un post-it attaccato sullo specchio del bagno.

Il consiglio del giorno: scarica una app per trasformare in fotografia i ricordi più belli di queste vacanze.

Voto: 9

Leone

Amore: sei sexy da paura!

Lavoro: la tua mente è più veloce della calcolatrice.

Fortuna: è accesa come una miccia.

Il consiglio del giorno: una serata fuori con gli amici è d’obbligo stasera.

Voto: 7

Vergine

Amore: si da malato per un giorno.

Lavoro: oggi non riuscite a tenere a bada sbuffi e lamentele.

Fortuna: iniziare la giornata con cappuccio e brioche.

Il consiglio del giorno: Non è necessario completare tutti i vostri compiti in una sola volta! Suddivideteli in piccoli passi e procedete con costanza.

Voto: 5

Bilancia

Amore: non vuoi nulla di troppo impegnativo al momento.

Lavoro: svolgi tutto in metà del tempo e anticipi l’aperitivo.

Fortuna: impeccabile come te.

Il consiglio del giorno: Osa!

Voto: 8

Scorpione

Amore: concentrati su ciò che ti rende veramente felice.

Lavoro: ti vorresti concedere qualche giorno extra di vacanza.

Fortuna: è una cosa seria.

Il consiglio del giorno: dedicati a qualche film d'autore che possa risvegliare, anche solo un po', il tuo interesse per il cinema!

Voto: 6

Sagittario

Amore: lo senti un pò lontano e per ora ti va bene così.

Lavoro: usare la tua testolina ti gratifica sempre molto.

Fortuna: arenata come una balena sul divano.

Il consiglio del giorno: valuta l’iscrizione ad un corso di Ikebana.

Voto: 5

Capricorno

Amore: la perfezione esiste.

Lavoro: datti da fare ma senza esagerare.

Fortuna: racchiusa in un abbraccio

Il consiglio del giorno: prepara dei messaggi affettuosi da lasciare per essere consegnati nei momenti in cui l'umore non sarà al top.

Voto: 8 +

Acquario

Amore: sul sesso nulla da dire, cerca di coltivare la connessione emotiva.

Lavoro: preferiresti andare a vendere cocco in spiaggia.

Fortuna: una vincita imprevista, anche solo a carta forbice sasso.

Il consiglio del giorno: cerca di essere un pochino più disponibile con il partner.

Voto: 6

Pesci

Amore: non forzate nulla, ogni cosa ha il suo tempo.

Lavoro: sbolognate i lavori più noiosi allo stagista di turno.

Fortuna: un bel massaggino in pausa pranzo.

Il consiglio del giorno: è la serata perfetta per una maratona della tua serie TV preferita e una coppa di gelato.

Voto: 6