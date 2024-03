L’oroscopo di domani 2 marzo 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, sabato 2 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Sfruttiamo Giove in un momento molto forte: ci aiuterà a stare bene con le persone che ci circondano che siano amici o parenti. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è quello dei Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, sabato 2 marzo 2024, la Luna si muove tra Scorpione e Sagittario, ma possiamo ancora contare sulle energie e la voglia di condividere tempo ed esperienze del Sole a favore di Giove. Sentiamo forte il desiderio di andare in profondità. Il segno fortunato è il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato è quello dei Gemelli.

Ariete

Fortuna: vattela a prendere, come un ladro in una gioielleria con la porta aperta.

Il consiglio del giorno: riguardati la serie “Sons of Anarchy”.

Voto: 8

Toro

Amore: oggi preferisci di gran lunga i sudoku.

Fortuna: ti senti fortunato se non devi andare al lavoro.

Il consiglio del giorno: Contrasta la pigrizia, infila costume e cuffia e vai a farti una bella nuotata in piscina.

Voto: 6 –

Gemelli

Amore: datevi da fare, ma tenete la bocca cucita (impresa impossibile, vero?!)

Fortuna: ancora siete convinti di potercela fare.

Il consiglio del giorno: Purifica il fisico, fatti consigliare una dieta detox.

Voto : 5/6 per l’energia

Cancro

Amore: oggi, profondamente sapiosexual.

Fortuna: senti che sta iniziando a ingranare.

Il consiglio del giorno: compra un corso per imparare una nuova lingua.

Voto: 9

Leone

Amore: verso sera potresti lasciarti avvicinare per una coccola consolatrice.

Fortuna: anche lei si tiene bene alla larga.

Il consiglio del giorno: se puoi, dormi fino a tardi e passa direttamente al brunch.

Voto: 5, chi ti sta attorno ti darebbe molto meno.

Vergine

Amore: se non si offre per aiutarti col lavoro arretrato, non è amore.

Fortuna: oggi te ne servirebbe più di quanta ne disponi.

Il consiglio del giorno: dedicati solo a questioni che non richiedono sforzo mentale e delega, delega e delega ancora.

Voto: 5

Bilancia

Amore: irresistibile come la crosticina croccante sopra la crème brûlé.

Fortuna: come una scia luminosa nel cielo notturno: visibile da chilometri di distanza.

Il consiglio del giorno: organizza una serata karaoke a tema anni ’80.

Voto: 8

Scorpione

Amore: totalmente disinteressato a relazioni profonde come pozzanghere.

Fortuna che ti basti la fortuna di avere un’ intuito acutissimo.

Il consiglio del giorno: Costruisci un fortino come fanno i bambini e rintanati a leggere un libro di cui potresti innamorarti.

Voto: 6

Sagittario

Amore: salti la cena per non dover chiacchierare ed andare subito al sodo.

Fortuna: come un surfista in una giornata senza onde: non puoi cavalcare un’onda epica, ma puoi comunque goderti la brezza del mare.

Il consiglio del giorno: Lascia stare gli intellettuali, dedicati alla carne!

Voto: 6

Capricorno

Amore: Attratto solo da un cervello con tanto potere. I muscoli li lasci agli altri.

Fortuna: nemmeno pensi di averne bisogno.

Il consiglio del giorno: accantona un attimo la razionalità e lasciati guidare dalla saggezza del tuo cuore.

Voto: 8

Acquario

Amore: come sulle passerelle delle sfilate milanesi, sfoggi un look da “after party”. Quanto ti stai divertendo?

Fortuna: perdi l'autobus ma ti godi la passeggiata.

Il consiglio del giorno: impara a suonare "With a Little Help from My Friends" dei Beatles.

Voto: 7

Pesci

Amore: estremamente virtuale in senso lato.

Fortuna: come un girino in una pozza d’acqua fresca durante un periodo di siccità.

Il consiglio del giorno: cercate il vostro mantra per la serenità.

Voto: 8