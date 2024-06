video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 19 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 19 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ci permetterà ancora, grazie alla potentissima ondata dell’elemento acqua, di restare in ascolto nella profondità più intima dei nostri sentimenti. Approfittiamone! Il segno fortunato è il segno zodiacale del Cancro mentre il segno sfortunato sarà il Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 19 giugno 2024, continua ad esserci una grande sollecitazione dell'elemento acqua: emozioni, sentimenti forti, profondità dell'introspezione. Praticamente nulla verrà lasciato alla superficialità del vento! La Luna poi nel segno dello Scorpione sarà particolarmente coinvolta da diversi aspetti con i pianeti: opposta a Urano ma trigono a Nettuno. Il segno fortunato è il segno zodiacale del Cancro mentre il segno sfortunato sarà il Toro.

Ariete

Amore: pausetta come un ‘pitstop’ all’autogrill

Lavoro: prima di rispondere valuta tutti gli elementi.

Fortuna: non aspettarti coccole di prima mattina.

Il consiglio del giorno: conserva i numeri di telefono di persone interessanti.

Voto: 6 investi in pazienza.

Toro

Amore: lo vuoi perfetto.

Lavoro: anche qui pretendi troppo da te stesso.

Fortuna: sempre pronta a darti una mano ma tu non la noti.

Il consiglio del giorno: pazienza e temperanza da allenare in palestra.

Voto 5 e mezzo impaziente.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 18 giugno 2024

Gemelli

Amore: preziosissimo.

Lavoro: sapete emergere con grandissimo stile.

Fortuna: incastonata come una pietra preziosa.

Voto 7 e mezzo scintillante.

Cancro

Amore: livello massimo tendente al sublime.

Lavoro: volenteroso e pieno di iniziative.

Fortuna: eleva tutto alla potenza.

Il consiglio del giorno: puoi esagerare senza alcun pensiero.

Voto 8 alla grande.

Leone

Amore: troppo impegnativo al momento.

Lavoro: concentratissimo ma solo per il tuo benessere.

Fortuna: è evaporata con questi primi caldi.

Il consiglio del giorno: annullate incontri scomodi.

Voto 5 e mezzo riservato.

Vergine

Amore: segni del destino.

Lavoro: più rapida di un computer.

Fortuna: ti permette davvero grandissime cose, sfruttala.

Il consiglio del giorno: da bravo genietto applicati senza alcuna riserva.

Voto 9 velocissima.

Bilancia

Amore: ferma con il semaforo rosso.

Lavoro: prova a dare un ordine di priorità.

Fortuna: ti saluta mentre si imbarca per un volo transoceanico.

Il consiglio del giorno: cerca di stare più attenta.

Voto 6 distratta.

Scorpione

Amore: finalmente come nelle storie d’amore perfette.

Lavoro: sai emergere positivamente anche in piena crisi.

Fortuna: sai attirarla come la calamita i metalli.

Il consiglio del giorno: shopping estivo anche senza aspettare i saldi.

Voto 8 sereno.

Sagittario

Amore: sulla strada giusta.

Lavoro: riesci anche a esprimerti serenamente in pubblico.

Fortuna: la serenità ti sembra già una grande conquista.

Il consiglio del giorno: non metterti fretta.

Voto 6 e mezzo passo medio.

Capricorno

Lavoro: è puramente instintivo.

Fortuna: meglio lasciare la cloche di comando che tanto ti piace.

Il consiglio del giorno: punta solo sulla prova costume.

Voto 6 + ma confusissimo.

Acquario

Amore: calma piatta.

Lavoro: abituati alla lentezza della burocrazia.

Fortuna: al momento è in pausa.

Il consiglio del giorno: relax sul divano senza troppe pretese.

Voto 5 e mezzo rassegnato.

Pesci

Amore: insuperabile.

Lavoro: avanti tutta senza alcun blocco.

Fortuna: è sempre al vostro servizio.

Il consiglio del giorno: premete sull’acceleratore del destino.

Voto 9 perfetto.