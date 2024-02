Oroscopo di domani 19 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 19 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Il Sole entra nel segno dei Pesci e la Luna in Cancro. Un trionfo di emozioni: il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 19 febbraio 2024, e di tutta la settimana, inizia sotto l'influenza sensibile e creativa dell'elemento acqua con la Luna in Cancro ma soprattutto il Sole che passa in Pesci. Il segno fortunato di oggi è proprio il Cancro, finalmente libero da tutte le opposizioni, mentre il segno sfortunato è il Capricorno spiazzato solo salla Luna storta.

Ariete

Amore: il tuo bacio è come un rock.

Lavoro: quando entri in sala riunione parte lo stecchetto da show in prima serata.

Fortuna: aguzza tutti i sensi, soprattutto quelli più sexy.

Il consiglio del giorno: riguarda le prime due stagioni di Bridgerton.

Voto: 7 e mezzo bollente.

Toro

Amore: lo saluti dall’ultimo anello dello stadio.

Lavoro: imposta il pilota automatico a velocità crociera.

Fortuna: ti porta la tisanina come la mamma quando stai male a casa con il febbrone.

Il consiglio del giorno: Ricorda che la tuta dell’Adidas è un capo cool solo se sei un figo pazzesco.

Voto 5 e mezzo dalla mamma.

Gemelli

Amore: ve lo godette al cento per cento.

Lavoro: il capo vi dà le chiavi in mano dell’ufficio.

Fortuna: vi suggerisce tutti i numeri del lotto.

Il consiglio del giorno: ideate video improbabili da postare sui social perché siete parecchio geniali.

Voto 8 geniacci.

Cancro

Amore: che si dia inizio alle danze.

Lavoro: senti che l’ambiente è nuovamente propositivo.

Fortuna: ti aiuta a trovare il lato positivo in ogni cosa.

Il consiglio del giorno: vestiti e cipolla visto il tempo matto.

Voto 6 + rinato.

Leone

Amore: al momento no comment.

Lavoro: oggi sei autorizzato a tenere spento il pc.

Fortuna: meglio riposarsi invece di volerla cercare a tutti i costi.

Il consiglio del giorno: ripassa le basi di grammatica italiana e matematica.

Voto 5 e sto.

Vergine

Amore: sei nostalgica come quando si guardano le foto dell’estate scorsa.

Lavoro: sei bravissima a fare le analisi sull’andamento rispetto agli anni passati.

Fortuna: è come una storica amica che conosce tutto di te.

Il consiglio del giorno riguarda un film ‘college’ anni 90.

Voto 7 nostalgica.

Bilancia

Amore: torna ad essere il tuo punto di riferimento come la stella polare.

Lavoro: domini completamente tutta la situazione.

Fortuna: ti aiuta come la Dea delle Dee di Pollon.

Il consiglio del giorno: risplendi senza alcuna riserva.

Voto 7 e mezzo scintillante.

Scorpione

Amore: punta tutto sulla tenerezza.

Lavoro: meglio mettersi sulla corsia di emergenza invece di provare un’inversione ‘U’ in autostrada.

Fortuna: inutile sperare nel mitologico fattore ‘C’.

Il consiglio del giorno: Cena a casa con tutti i parenti.

Voto 5 + in alto mare.

Sagittario

Amore: raggiungi massimi livelli.

Lavoro: puoi finalmente sentirti il più intelligente di tutta la stanza.

Fortuna: ti prepara come se dovessi partecipare a una serata di gala.

Il consiglio del giorno: manda un messaggino vocale super sexy a chi ti piace.

Voto 8 affascinante.

Capricorno

Amore: è un passatempo, non una priorità.

Lavoro: puoi felicemente vivere di rendita.

Fortuna: ti consiglio la tranquillità nella tua spa preferita.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggetto anche al di fuori delle canoniche festività.

Voto 6 + tranquillo.

Acquario

Amore: libero da tutti i vincoli tradizionali.

Lavoro: sei un grandissimo motivatore che sostiene tutti i colleghi.

Fortuna: ti calza davvero a pennello.

Il consiglio del giorno: ascolta l’LP di ‘The Legend’ di Bob Marley su un giradischi.

Voto 8 e per le vibes.

Pesci

Amore: sprizza da tutti i pori.

Lavoro: preparatissimi su qualsiasi argomenti .

Fortuna: siete sempre sulla stesa lunghezza d’onda.

Il consiglio del giorno: telefonata a tutti i vostri amori, inclusi anche gli ex.

Voto 7