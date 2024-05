video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 17 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 17 Maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Giove e il Sole si trovano in congiunzione perfetta. E' un momento di abbondanza e ottimismo: con la Luna sempre in Vergine, il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Gemelli.

È nell'oroscopo di domani, venerdì 17 maggio 2024, che si congiungono e abbracciano il Sole e Giove. Parliamo di piaceri, ottimismo e voglia di abbondare felicemente soprattutto per i segni di terra nati nella terza decade. Con la Luna sempre in Vergine, il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Gemelli.

Ariete

Amore: sempre molto performante.

Lavoro: entusiasta anche su qualsiasi argomento.

Fortuna: per non sbagliare sorridi di prima mattina e ti guadagni già il buon umore.

Il consiglio del giorno: organizza con tutti gli amici la visione della nuova stagione di Bridgerton.

Voto: 7 felice.

Toro

Amore: non perdi mai un’occasione.Lavoro: sei un vero mago del business plan.

Fortuna: ti fa sentire come sul lettino in prima fila al mare.

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di tennis con gli amici.

Voto 9 e mezzo tutto è possibile.

Gemelli

Amore: allergici alle coccole.

Lavoro: non volete assolutamente sentire alcuna obiezione.

Fortuna: fa fatica anche lei ad approcciarvi.

Il consiglio del giorno: rispolverate il diario del liceo con tutti i vostri sogni nel cassetto.

Voto 5 e mezzo sognatori.

Cancro

Amore: così dolce da carie ai denti.

Lavoro: organizzalo considerando le tue energie.

Fortuna: ti aiuta a rendere tutto decisamente semplice.

Il consiglio del giorno: scegli attività come il ricamo o il punto croce per cui ci vuole una gran dose di delicatezza e pazienza.

Voto 8 e mezzo leggero come una piuma.

Leone

Amore: non lo cerchi stile favola della buonanotte.

Lavoro: anche il T9 ti ha abbandonato.

Fortuna: si è presa una pausa ma non ti ha ancora detto per quanto.

Il consiglio del giorno: non credere mai al 100% a quello che leggi o ti viene detto.

Voto 6 – confuso.

Vergine

Amore: te lo tieni sempre stretto stretto.

Lavoro: sei capace di mosse da campione russo di scacchi.

Fortuna: ormai te la sei guadagnata e non te lo scolli più di dosso.

Il consiglio del giorno: ascolta l’album di Taylor Swift a tutto volume con i tuoi migliori amici.

Voto 8 e mezzo senza limite.

Bilancia

Amore: sei di gusti parecchio difficili.

Lavoro: hai poca pazienza che sia chiaro a tutti.

Fortuna: hai proprio bisogno di ripartire dalle basi.

Il consiglio del giorno: telefona alla tua migliore amica per chiacchiere allegre.

Voto 6 e mezzo spinosa.

Scorpione

Amore: niente di impegnativo.

Lavoro: sei addirittura disposto al team work.

Fortuna: evita gli acquisti dei Gratta e vinci.

Il consiglio del giorno: guarda la serie the Office.

Voto 6 + goccio di positività.

Sagittario

Amore: dovresti puntare su uno stile diverso rispetto a quello che di solito ti piace.

Lavoro: passa la cloche di comando a qualcun altro.

Fortuna: la perdi in chiacchiere inutili.

Il consiglio del giorno: evita di sfogare tutte le tue insofferenze con del comfort food.

Voto 5 e mezzo traballante.

Capricorno

Amore: ne sei inzuppato come una macina nel latte.

Lavoro: ti senti come Indiana Jones alla ricerca dell’arca perduta, un figo pazzesco.

Fortuna: ti dice sempre di sì ed è per questo che andate perfettamente d’accordo.

Il consiglio del giorno: rispolvera uno dei tuoi progetti impossibili perché è un buon momento.

Voto 8 e mezzo alla conquista.

Acquario

Amore: ti infastidisce come pollini di stagione.

Lavoro: non ti piace per nulla fare il follower, ma ti tocca.

Fortuna: anche lei ti dà il due di picche.

Il consiglio del giorno: distraiti con un bel libro poco impegnativo.

Voto 6 – e tanta pazienza.

Pesci

Amore: non sempre è un incastro tipo mattoncino Lego.

Lavoro: riuscite a lamentarvi anche se va tutto bene.

Fortuna: vi aiuta ad arrotondare un po’ gli spigoli.

Il consiglio del giorno: mandate un messaggino dolce a una persona a cui volete bene.

Voto 5 e mezzo da ammorbidire