L’oroscopo del 16 ottobre 2023: le previsioni astrali di oggi per tutti i segni L’oroscopo di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna si trova nel segno dello Scorpione, e Marte intanto è a favore sia di Saturno che di Venere in Vergine: ottimo per iniziare nuovi rapporti di collaborazione. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione stesso e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Puoi finalmente rilassarti, mio caro, dopo aver trascorso un fine settimana sotto le forche caudine della Luna nuova in opposizione. Prenditi questa giornata di pausa per riassestarti e rilassarti. Evita di far visita alla città di Pavia, che in questi giorni è presa d’assedio da orde di curiosi per vedere le riprese della serie, già cult anche se non ancora uscita, ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. Meglio la noiosa tranquillità di un monastero o di un rifugio isolato in alta montagna.

Amore: la ripresa è lenta e controllata.

Lavoro: mentalmente puoi sempre iniziare la settimana da ‘domani’.

Fortuna: hai bisogno di molta calma per tenere i nervi saldi.

Il consiglio del giorno: per iniziare bene la mattina fai il ‘saluto al sole’.

Voto: 6 per ripartire

Toro

Sei tutto preciso e composto, con la Venere a favore che magicamente tira indento anche la tua pancetta da vero golosone. Dovresti non essere troppo integerrimo e insofferente, anche se con Marte contro e pure la Luna sei subito pronto a ‘sbottare’. Riconsidera anche le ‘sciocchezze’, base fondamentale dei film trash, perché pare che gli appassionati del genere siano dei veri cervelloni. Cerca sempre di mantenere uno sguardo ampio sul mondo.

Amore: solo in versione formale.

Lavoro: la bella presenza ti risolve proprio tutto.

Fortuna: tieni a bada il tuo lato burbero.

Il consiglio del giorno: come compito riguarda tutti i film anni ottanta di Lino Banfi.

Voto 7 – con il broncio

Gemelli

Tutto il gozzovigliare dell’estate ha dato come esito qualche centimetro in più sul giro vita, che Venere contro non smette di farvi notare. Non dovreste farne un dramma, perché vi fanno compagnia più’ di ventimila persone, in Italia che adorano la vita sedentaria e il junk food. Iniziate subito a rivedere il vostro regime alimentare optando, invece dei dolci, delle cinque porzioni di frutta consigliate dall’OMS, almeno così potreste sentirvi rassicurati dalla vostra coscienza.

Amore: non si batte chiodo.

Lavoro: questo è il vostro campo di azione preferito.

Fortuna: vi sentite sotto esame, tranquilli perché siete molto preparati.

Il consiglio del giorno: ripetete come un mantra il vecchio detto ‘alzarsi da tavola con ancora un po’ di fame’.

Voto 6 –

Cancro

Forza e sex appeal ravvivano la tua giornata, con la Luna che si congiunge a Marte, rendendoti focoso e desiderante come un adolescente in piena tempesta ormonale. Poco ti importano le innumerevoli problematiche politiche e sociali, come il fatto che l’Italia sia all’ultimo posto tra le nazioni europee dove un neolaureato possa trovare un buon lavoro. Tu sei tutto emozioni e voglia di azione, sotto le lenzuola, per tutto il resto deleghi volentieri le annose questioni ad altri.

Amore: sex machine.

Lavoro: non ti passa neppure per la testa.

Fortuna: un vero goleador osannato dalle folle.

Il consiglio del giorno: oltre alla prestanza fisica dovresti anche focalizzarti su altro.

Voto 7 +

Leone

La Luna che si congiunge a Marte ti fa riscoprire un lato più traballante, che solitamente tieni ben saldo grazie alla sicurezza in te stesso. Il fatto di avere Mercurio a favore ti fa riflettere profondamente sulle tematiche mondiali, come la notizia che il buco dell’Ozono sia ormai grande come la nazione del Brasile. Non è necessario che tu debba ‘accollarti’ tutto da solo, puoi sempre optare per piccoli gesti pieni di coscienza che ti permettono di stare bene con te stesso nel tuo quotidiano.

Amore: un filino troppo apprensivo.

Lavoro: studi tutte le varie opzioni.

Fortuna: è come il Grande Raccordo Anulare all’ora di punta.

Il consiglio del giorno: evita i programmi di attualità.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Appoggi totalmente la ‘Modalità Monaco’, il nuovo trend per disintossicarsi dai social. Con Venere, Marte e anche la Luna dalla tua, tu vuoi solo incontri reali dove ci si può toccare e guardare diritto negli occhi senza avere uno schermo come intermediario. Sei così ‘hot’ che non hai assolutamente bisogno di app o social, tu fai faville appena esci dal portone di casa.

Amore: modalità: tigre del materasso.

Lavoro: sei tutta da ammirare.

Fortuna: è più efficace del blush sugli zigomi la mattina quando ti trucchi.

Il consiglio del giorno: organizza una serata danzante con gli amici.

Voto 8 e mezzo

Bilancia

Sei ancora avvolta dagli influssi della Luna e dell’eclissi e ti pare di svettare su tutti i segni anche perché particolarmente consapevole delle tue capacità grazie a Mercurio. Ti senti come in cima all’Himalaya, che si è misteriosamente alzato di qualche metro. Tu da questa prospettiva studi e analizzi tutto il mondo che ti sta intorno senza esserne particolarmente coinvolta. Ma ancora per oggi perché poi tornerai a lasciarti coinvolgere fisicamente e emotivamente.

Amore: stato di beatitudine.

Lavoro: hai un punto di vista unico e sorprendente.

Fortuna: come un arbitro che controlla l’andamento del gioco.

Il consiglio del giorno: regalati una serata di lettura con un bel romanzo.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Questo impulso di metterti in primo piano ti piace parecchio. Asseconda Marte, Venere e anche la Luna a tuo favore per far emergere parti di te che solitamente ami tenere nascoste. Sei proprio come Tim Burton che si racconta apertamente al Musei Nazionale del Cinema di Torino senza alcun velo. Questo è proprio il momento perfetto per te per risplendere serenamente.

Amore: da dieci e lode.

Lavoro: schietto e sincero.

Fortuna: sei già meraviglioso così come sei.

Il consiglio del giorno: ti puoi concedere le paillette di prima mattina.

Voto 7 e mezzo scintillante

Sagittario

Puoi permetterti di dire apertamente quello che pensi e sei pronto a stare al gioco del ‘botta e risposta’. Mercurio a favore riporta la tua capacità comunicativa agli standard altissimi ai quali sei solitamente abituato, essendo tu il ‘professorone’ dello zodiaco. Puoi quindi lanciare querelle come quella della veneta Matilde Abbiati che afferma di volersi trasferire a Napoli dopo la laurea perché Milano è invivibile, scatenando un vero putiferio su Tik Tok. La tua parlantina non ha limiti.

Amore: stimoli intellettuali.

Lavoro: le tue tesi sono inattaccabili.

Fortuna: ne usi sempre q.b. (quanto basta).

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio in un capoluogo italiano.

Voto 6 e mezzo chiacchierone

Capricorno

Ti senti particolarmente affine al ruolo di portiere in una squadra di calcio dopo che hai scoperto che per far bene questo mestiere bisogna percepire in modo diverso la realtà e anticipare le situazioni. Se con Mercurio contro le tue capacità di logica sono ai minimi storici, in compenso hai dei riflessi felini grazie a Marte. In più oggi sei particolarmente stimolato dalla Luna che ti regala un sesto senso impareggiabile, da seguire pedestremente.

Amore: livelli altissimi.

Lavoro: segui il tuo istinto.

Fortuna: successo assicurato.

Il consiglio del giorno: fai un corso di teatro per imparare a parlare in pubblico.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Il cielo di oggi con la Luna che si congiunge a Marte in quadratura potrebbe indicare qualche intoppo. Per ovviare a piccole scocciature, dovresti sfruttare tutta la capacità di attenzione che ti conferisce Mercurio e fare un double check per essere certo di aver completato tutta la tua ‘to do list’. Altrimenti potresti trovarti nei guai come Britney Spears, di recente fermata dalla polizia e multata perché circolava senza patente e assicurazione scaduta. È sempre meglio essere preparati.

Amore: solo nella tua testa.

Lavoro: non è sempre sufficiente essere bravi.

Fortuna: non puoi considerarla un dato di fatto.

Il consiglio del giorno: controlla tutta la validità dei documenti della macchina.

Voto 5 e mezzo

Pesci

A volte la forza e le ‘good vibes’ di Marte e della Luna non sono abbastanza per contrastare Venere in opposizione. Quando tutto non ‘gira’ come si vorrebbe, bisogna pur sempre mantenere un atteggiamento positivo da vero sportivo. Proprio come quello di Sinner, eliminato agli ottavi di finale a Shanghai da Shelton. Voi avete tutte le capacità per poter ‘incassare ben’.

Amore: incontri passionali.

Lavoro: preparatevi a deviazioni sul tema.

Fortuna: non può sempre fare tutto da sola.

Il consiglio del giorno: fate sempre ‘buon viso a cattivo gioco’.

Voto 6 e mezzo