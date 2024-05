video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 16 maggio: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 16 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna è in Vergine ma soprattutto è Mercurio che esce dall’Ariete per entrare in Toro. Saranno i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) ad aprirsi al dialogo e alla curiosità. La Vergine è il segno fortunato mentre il segno sfortunato i Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di domani, giovedì 16 maggio 2024, Mercurio entra nel segno del Toro dopo la lunghissima sosta nel segno dell'Ariete. Se in Ariete è stato testardo, adesso sarà sempre testardo ma un po' più morbido nell'indorarci la pillola. Ne godranno i pensieri dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno! La Luna sta in Vergine quindi è proprio lei, la Vergine, il segno fortunato mentre il segno sfortunato è il segno dei Pesci.

Ariete

Amore: lo vuoi cotto a puntino.

Lavoro: apprezzi profondamente fare lo stretto indispensabile.

Fortuna: il movimento per te è fondamentale ma di certo non obbligatorio.

Il consiglio del giorno: opta per spostamenti a piedi per osservare dettagli che non avevi mai notato prima.

Voto: 7 – con calma.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 15 maggio 2024

Toro

Amore: è sempre una delle tue priorità.

Lavoro: gli investimenti per te sono sempre ponderati e sicuri.

Fortuna: è come avere un consulente finanziario espertissimo che ti aiuta sempre.

Il consiglio del giorno: serata fuori con un gruppo misto.

Voto 8 e mezzo puoi prendere qualche azzardo.

Gemelli

Amore: dei veri generali, anche troppo.

Lavoro: date indicazioni precise da seguire.

Fortuna: ormai vi annoia perché volete fare tutto da soli.

Il consiglio del giorno: optate per una routine militaresca, vi si addice parecchio.

Voto 5 e mezzo di poche parole.

Cancro

Amore: un partner perfetto.

Lavoro: non vedi l’ora di collaborare e condividere.

Fortuna: disponibile come l’ufficio del turismo.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend fuori porta per tutti i tuoi amici.

Voto 8 + un vero tesoro.

Leone

Amore: lo dovresti prenotare come una cena su The Fork.

Lavoro: mettiti in fila dietro a chi è più bravo di te.

Fortuna: lamentandoti non ne otterrai di più.

Il consiglio del giorno: per te è immancabile l’appuntamento in palestra.

Voto 6 – comunque scattante.

Vergine

Amore: si incastra perfettamente nei tuoi programmi.

Lavoro: ora si che hai tutto sotto controllo.

Fortuna: pare proprio che tu sia abbonata.

Il consiglio del giorno: un weekendino fuori porta te lo sei proprio meritato.

Voto 8 e mezzo fantastica.

Bilancia

Amore: lo vorresti come la come una coppa gelato gigante con doppia panna.

Lavoro: puoi rimescolare le carte a tuo favore.

Fortuna: inizia a fare gli esercizi di riscaldamento per prenderla al volo.

Il consiglio del giorno: rispolvera le scarpette da ballo.

Voto 6 e mezzo speranzosa.

Scorpione

Amore: è complicato ma in fondo ti piace parecchio.

Lavoro: per le urgenze rivolgersi altrove.

Fortuna: è ancora sconosciuta.

Il consiglio del giorno: studia come si forma in cielo l’aurora boreale.

Voto 6 + perché in fondo sei propositivo.

Sagittario

Amore: parlate due lingue completamente diverse.

Lavoro: le tue prese di posizione sono davvero inutili.

Fortuna: non hai ancora capito come funziona.

Il consiglio del giorno: non puoi girare costantemente come la trottola di Inception.

Voto 5 + per non scoraggiarti troppo.

Capricorno

Amore: è in piena fioritura come i ciliegi in Giappone.

Lavoro: ora si che si ragiona alla grande.

Fortuna: è come un cinquantone nel portafogli.

Il consiglio del giorno: ti è concesso dare consigli anche non richiesti.

Voto 8 e mezzo splendido splendente.

Acquario

Amore: non è tra le priorità.

Lavoro: segui i programmi che hai prestabilito senza cambiare idea.

Fortuna: ormai pensi che sia una credenza del passato, tipo superstizione.

Il consiglio del giorno: segui profili di bricolage sui social.

Voto 6 – comunque geniale.

Pesci

Amore: siete molto esigenti.

Lavoro: dei veri brontoloni.

Fortuna: imparate a valorizzarla.

Il consiglio del giorno: prima di andare a dormire dedicate almeno mezz’ora alla lettura.

Voto 5 e mezzo noiosissimi