Oroscopo di domani 15 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, giovedì 15 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle: a San Faustino una bellissima Luna in Toro congiunta a Giove e sestile a Saturno è di ottimo auspicio, soprattutto se a cercare l'amore sono i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 15 febbraio 2024, la luna è ufficialmente in Toro, e da qui si congiunge a Giove e si mette a favore di Saturno. Ottima per scaldare i cuori, ma soprattutto per iniziare relazioni di lunga durata. Il segno fortunato è il Capricorno appunto con ancora Venere a favore, e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: sei più caldo di una stufetta a pellet.

Lavoro: impossibile dirti di no.

Fortuna: ti fa procedere a passo deciso, quasi militaresco.

Il consiglio del giorno: Fai un corso di social media manager.

Voto: 7 comunicativo.

Toro

Amore: lo vuoi tutto per te.

Lavoro: punta tutto sulle buone relazioni di cui ti puoi fidare.

Fortuna: ti soddisfa meglio di un cornetto ripieno alla crema.

Il consiglio del giorno: scopri qual è il tuo segno zodiacale cinese.

Voto 6 e mezzo tutto emozioni.

Gemelli

Amore: una valanga travolgente.

Lavoro: siete al cento per cento delle vostre capacità.

Fortuna: non riesce assolutamente a frenare i vostri bollenti spiriti.

Il consiglio del giorno: segnate subito sul calendario quando andrà in onda la prima puntata della serie super Sex.

Voto 7 e mezzo per i bollenti spiriti.

Cancro

Amore: ti riavvicina dolcemente.

Lavoro: puoi rimettere mano ai tuoi progetti per fare anche delle correzioni.

Fortuna: ti sostiene quando ne hai più bisogno.

Il consiglio del giorno: cerca di essere sempre aggiornato sulla situazione geopolitica mondiale.

Voto 6 + con ripensamenti.

Leone

Amore: ti infastidisce come i coriandoli nelle mutande.

Lavoro: c’è sempre bisogno di un supporto tecnico.

Fortuna: hai ormai finito le scorte.

Il consiglio del giorno: leggi tutte le tradizioni del carnevale anche se ormai è tardi.

Voto 5 e mezzo scorbutico.

Vergine

Amore: vola ad altissimi livelli.

Lavoro: sei tu la forza motrice di tutto l’ufficio.

Fortuna: ti rende più aggraziata di una ballerina dell’Opera di Parigi.

Il consiglio del giorno manda messaggini motivazionali a tutti i tuoi amici.

Voto 7 e mezzo personal coach.

Bilancia

Amore: gli fai le pulci.

Lavoro: hai la lucidità e la pragmaticità dei grandi statisti.

Fortuna: è come far ballare in modo aggraziato un comodino.

Il consiglio del giorno: cerca di non rosicare troppo.

Voto 6 e mezzo attentissima.

Scorpione

Amore: lo vorresti meraviglioso ma esiste solo nella tua fantasia.

Lavoro: metti il GPS anche per raggiungere la sala riunioni.

Fortuna: ti aiuta come l’intelligenza artificiale ma solo se è ben impostata.

Il consiglio del giorno: studia gli spostamenti da A a B su Google Maps prima di muoverti da casa.

Voto 6 – disperso nel tuo mondo.

Sagittario

Amore: sei incontenibile.

Lavoro: sei più chiaro dell’aumento in busta paga.

Fortuna: ti cotona i capelli come la storica parrucchiera della nonna.

Il consiglio del giorno: impara a riconoscere le truffe online.

Voto 7 e mezzo supereroe.

Capricorno

Amore: ti fai in quattro per chi ami.

Lavoro: iperattivo anche quando non richiesto.

Fortuna: trasforma tutto in un tripudio di baci e di coccole.

Il consiglio del giorno: impara il punto croce per fare i corredini ai tuoi nipotini.

Voto 7 materno.

Acquario

Amore: non vedi l’ora di metterti all’opera.

Lavoro: utilizzi tecniche che si vedono solo nei laboratori nella NASA.

Fortuna: te la costruisci su misura.

Il consiglio del giorno: canticchia le canzoni di Annalisa.

Voto 7 e mezzo tecnologico.

Pesci

Amore: per voi non ci sono assolutamente misteri.

Lavoro: pensate ad una attività imprenditoriale.

Fortuna: vi regala un terno al lotto.

Il consiglio del giorno: l’amore si festeggia tutti i giorni, quindi anche oggi.

Voto 8 generosi.