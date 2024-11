video suggerito

L’oroscopo di domani giovedì 14 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 14 novembre 2024 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: tutta una questione di muscoli.

Lavoro: lo prendi a morsi come la vita.

Fortuna: pretendi che ti dia il massimo.

Il consiglio del giorno: spavaldo al punto giusto.

Voto: 7 + voglia di fare.

Toro

Amore: è da 10 e lode.

Lavoro: ci metti tutto il cuore.

Fortuna: la riempi di abbracci e di coccole.

Il consiglio del giorno: dai affetto a tutte le persone che conosci.

Voto 8 generoso.

Gemelli

Amore: procedete ancora a tentoni.

Lavoro: impegnativo e con poca voglia di fare.

Fortuna: al momento non si applica.

Il consiglio del giorno: leggete la pagine delle barzellette sulla settimana enigmistica.

Voto 7 e qualche sorriso in più.

Leggi anche In arrivo la Superluna piena in Toro il 15 novembre 2024: scoppiano passioni ma anche tensioni emotive

Cancro

Amore: a piccole dosi.

Lavoro: in fase di budget forecast.

Fortuna: a centellinare ogni giorno.

Il consiglio del giorno: partecipa solo agli eventi che ti interessano.

Voto 7 e mezzo tutto studiato.

Leone

Amore: non riesce proprio a farti ragionare.

Lavoro: sei un vulcano di idee travolgenti.

Fortuna: ti fa andare a briglie sciolte.

Il consiglio del giorno: non è detto che tu debba sempre e per forza avere ragione.

Voto 5 e mezzo agitato.

Vergine

Amore: ti concedi al 100%.

Lavoro: segui più il cuore che la ragione.

Fortuna: pronta a supportarti solo se le idee sono valide.

Il consiglio del giorno: opta sempre per la semplicità e per la verità.

Voto 8 senza dubbi.

Bilancia

Amore: un po’ troppo perfezionista.

Lavoro: concreta e asciutta, senza fronzoli.

Fortuna: ti accontenta anche se le chiedi la Luna.

Il consiglio del giorno: non esagerare nell’essere troppo severa con tutti.

Voto: 7 anche se vorresti ill massimo.

Scorpione

Amore: emozioni discordanti.

Lavoro: scelte ponderate e sempre con una certa ‘riserva’.

Fortuna: pronta ad intervenire come un airbag.

Il consiglio del giorno: prenditi il giusto tempo per riflettere.

Voto 5 traballante.

Sagittario

Amore: travolgente e passionale.

Lavoro: ti senti sempre come sulla griglia di partenza della F1.

Fortuna: ti fa sgasare i motori.

Il consiglio del giorno: ti è concesso di fare tutto quello che ti salta per la testa .

Voto 7 e mezzo agilissimo.

Capricorno

Amore: ti doni al 100%.

Lavoro: pretendi il benessere di tutti, nessuno è escluso.

Fortuna: sei pronto a regalarla a chi ne ha bisogno.

Il consiglio del giorno: tutto è possibile, basta impegnarsi.

Voto 8 e mezzo cuore grande.

Acquario

Amore: niente fronzoli.

Lavoro: deve viaggiare tutto su una monorotaia prestabilita.

Fortuna: è solo uno strumento funzionale.

Il consiglio del giorno: punta sempre sul classico che non delude mai.

Voto 5 irrigidito.

Pesci

Amore: un tripudio di sentimento.

Lavoro: andate diritti al punto.

Fortuna: si è ripresa ed è pronta ad intervenire.

Il consiglio del giorno: parole a ruota libera.

Voto 8 decisamente sicuri.