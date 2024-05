video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 14 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 14 Maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è molto fermento nell’aria: il Sole che scappa da Urano si mette in trigono a Lilith in Vergine. Quello che desideriamo lo facciamo sentire! Con la Luna in Leone il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, martedì 14 maggio 2024, la Luna è in Leone ma mi interessa il Sole che, allontanandosi dal pericoloso Urano, forma un bellissimo trigono con Lilith. Questi aspetti insieme parlano proprio di ribellione, di alzarsi in piedi per far valere i nostri diritti, costi quel che costi e rompa quel che rompa. Mi riferisco alla rottura della tradizione, eh! Con la Luna in Leone il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: lo comprendi al volo.

Lavoro: sempre pronto a dare il massimo.

Fortuna: super attivo come un fanatico della palestra.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso per imparare una lingua nuova.

Voto: 8 + molto comunicativo.

Toro

Amore: lo coltivi come una piantina di pomodori per dare ottimi frutti d’estate.

Lavoro: con un passettino alla volta arrivi rilassato all’obiettivo.

Fortuna: sempre pronta a darti una gran mano.

Il consiglio del giorno: acquisti folli dal tuo vivaio di fiducia.

Voto 7 pollice verde.

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 13 maggio 2024

Gemelli

Amore: farfalline nello stomaco.

Lavoro: il vostro cervello ha la potenza di un motore di Formula 1.

Fortuna: pronta a dare il massimo al pit stop.

Il consiglio del giorno: spostatevi per la città a piedi o con in mezzi.

Voto 8 e mezzo e scarpe comode.

Cancro

Amore: lo accompagni per mano.

Lavoro: sai come gestire tutti gli umori dell’ufficio.

Fortuna: ingrandisce di due taglie il tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: sei sempre l’amico migliore da chiamare nei momenti del bisogno.

Voto 7 sensibilissimo.

Leone

Amore: un po’ di maretta.

Lavoro: non devi per forza essere il più bravo di tutti.

Fortuna: hai tutta l’energia per stare diritto tutto da solo.

Il consiglio del giorno: coccole in una spa.

Voto 5 e mezzo e auto rigenerazione.

Vergine

Amore: sei una secchioncella in materia.

Lavoro: affidabile come un treno svizzero.

Fortuna: ormai hai sviscerato tutti i segreti più nascosti.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio a Disneyland Paris.

Voto 7 e mezzo tutta cuore.

Bilancia

Amore: torni in pista.

Lavoro: pienamente soddisfatta per una volta.

Fortuna: è come una sorpresa inaspettata.

Il consiglio del giorno: accogli tutto quello che ti propone la vita.

Voto 7 e mezzo felicissima.

Scorpione

Amore: non ne vuoi proprio sentir parlare.

Lavoro: le interazioni è meglio ridurle al minimo.

Fortuna: non è neppure un argomento per chiacchiere da bar.

Il consiglio del giorno: ritagliati dei momenti per stare tranquillo senza dover parlare con nessuno.

Voto 5 – in silenzio.

Sagittario

Amore: lo vuoi al massimo.

Lavoro: sei un talento naturale.

Fortuna: la gusti in tutte le salse.

Il consiglio del giorno: guarda uno dei tanti film con Ryan Gosling.

Voto 8 in trionfo.

Capricorno

Amore: pronto a dare tutto te stesso.

Lavoro: i dubbi amletici sono la tua specialità.

Fortuna: siete sempre in perfetta sintonia.

Il consiglio del giorno: guarda solo programmi ironici come ‘only fun’.

Voto 7 tenerone.

Acquario

Amore: lo inserisci nella tua wish list.

Lavoro: niente straordinari.

Fortuna: è una vera sfida a scacchi.

Il consiglio del giorno: leggi poesie d’amore per ammorbidire il tuo cuoricino.

Voto 5 e mezzo in bianco.

Pesci

Amore: va proprio ‘alla grande’.

Lavoro: condividete felicemente i successi.

Fortuna: sempre pronti a regalarne a chi ne ha bisogno.

Il consiglio del giorno: rileggete il saluto tra Ettore e Andromaca nell’Iliade.

Voto 8 e mezzo intellettuali.