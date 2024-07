L’oroscopo di domani, domenica 14 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Nell'oroscopo di domani, domenica 14 luglio il Sole e la Luna continuano a stuzzicarsi trovandosi rispettivamente in Cancro e Bilancia. Venere e Mercurio in Leone ci fanno l'occhiolino in modo malizioso, mentre Marte si avvicina a Urano con l'intento di buttarci fuori dalla nostra zona di comfort. Il segno sfortunato è l’Acquario e il segno fortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: dritto al punto senza giri di parole.

Fortuna: vieni scambiato per una star di Hollywood.

Il consiglio del giorno: indossa vestiti eleganti per guardare la TV.

Voto: 5 + come incoraggiamento.

Toro

Amore:nulla di serio.

Fortuna: parla in aramaico antico.

Il consiglio del giorno: una lezione all’aperto di yoga con gli animali.

Voto: 5

Gemelli

Amore: tutto baci e sudoku.

Fortuna: come un panda in una foresta di bambù.

Il consiglio del giorno: organizzate una gara di chi ride per ultimo.

Voto: 8

Cancro

Amore: non ce n’è per nessuno.

Fortuna: si sente ignorata.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa che non hai mai fatto ma no Panic!

Voto: 5

Leone

Amore: alla giusta distanza che non hai voglia di sudare.

Fortuna: ti saltella intorno scodinzolante.

Il consiglio del giorno: organizza una sfilata di moda di costumi animalier.

Voto: 7

Vergine

Amore: hai voglia di qualcosa di nuovo.

Fortuna: come la tua migliore amica che parte senza di te.

Il consiglio del giorno: esprimi tutto quello che non ti va più.

Voto: 6

Bilancia

Amore: tenerone e coccoloso.

Fortuna: come un unicorno in un campo di arcobaleni.

Il consiglio del giorno: gioca a fare finta di essere una diva anni '70.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: parte con un weekend con gli amici.

Fortuna: è troppo avanti per essere compresa.

Il consiglio del giorno: racconta storie di paura con una torcia.

Voto: 4 +

Sagittario

Amore: un solo partner non ti basta.

Fortuna: ti snobba ma non te ne frega nulla.

Il consiglio del giorno: fai un karaoke con canzoni inventate.

Voto: 8

Capricorno

Amore: solo se ti permette di sudare abbastanza.

Fortuna: come un autobus appena passata ma sapendo che un altro arriverà presto.

Il consiglio del giorno: gira per casa come se fosse una giungla.

Voto: 6

Acquario

Amore: si salvi chi può!

Fortuna: prende la strada panoramica ma punta la destinazione.

Il consiglio del giorno: gioca a nascondino al buio.

Voto: 4

Pesci

Amore: su di voi si può contare.

Fortuna: vi concentrate su altro.

Il consiglio del giorno: preparate il costumino da infermierina sexy per le nottate con il partner.

Voto: 6 e mezzo.