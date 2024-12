L’oroscopo di domani, sabato 14 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: prepari arancine siciliane per tutti.

Fortuna: vi assiste nelle vostre nottate di assoluto divertimento.

Il consiglio del giorno: organizza una sorpresa di classe per la tua dolce metà, come una cena privata con chef e violinista.

Voto: 9

Toro

Amore: chiudi la porta e butti la chiave.

Fortuna: ti piacerebbe che impacchettasse i regali di Natale al posto tuo.

Il consiglio del giorno: Fai scorta di vitamine e rimedi naturali contro l’influenza dalla tua erborista di fiducia.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Amore: siete impetuosi come cavalli imbizzarriti.

Fortuna: vi propone trattamenti rapidi e miracolosi per ridurre le rughe d’espressione.

Il consiglio del giorno: evitate di mettervi in competizione con i giochi da tavolo, Mercurio non vi rende lucidi.

Voto: 6

Cancro

Amore: profuma di torta di mele con la cannella.

Fortuna: come la tua vicina di casa che passa per un caffè.

Il consiglio del giorno: inizia una nuova serie TV.

Voto: 7 tranquillone

Leone

Amore: non proprio il fidanzato ideale.

Fortuna: vorrebbe ammorbidirti un pò.

Il consiglio del giorno:travestirsi da Grinch per andare al centro commerciale non ti farà saltare la fila alla cassa, mi spiace.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: fingi di addormentarti sul divano.

Fortuna: non sei tra i suoi pensieri.

Il consiglio del giorno: esci a prendere una boccata d’aria fresca: ti servirà per schiarire la mente e rimettere in ordine le idee. Ogni tanto, staccare a miracoli.

Voto: 5 scarichissima.

Bilancia

Amore: a tutto tondo.

Fortuna: ne accumuli un pò per i periodi più freddi.

Il consiglio del giorno: tu, che sei sempre impeccabile e al passo con le ultime tendenze, regalati qualcosa di unico da sfoggiare alla cena della Vigilia.

Voto: 9

Scorpione

Amore: sei un anti repellente naturale.

Fortuna: ti suggerisce battute taglienti.

Il consiglio del giorno: prenditi una giornata tutta per te e dedicati a quello che ti fa stare meglio.

Voto: 5

Sagittario

Amore: puntiglioso.

Fortuna: ti ha già messo il pacchetto sotto l’albero.

Il consiglio del giorno: sei così sommerso dalle cose da fare che un salto dalla mamma per ritirare una teglietta di lasagne già cotte, potrebbe essere la soluzione perfetta per risolvere il pranzo.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: ti concentri su te stesso.

Fortuna: ti passa gli attrezzi giusti.

Il consiglio del giorno: cena da solo ma nel tuo ristorante preferito.

Voto: 7

Acquario

Amore: corteggiamento lunghissimo.

Fortuna: ti abbraccia teneramente.

Il consiglio del giorno: una pallina antistress sempre in tasca.

Voto: 7

Pesci

Amore: come i bastoncini di Merluzzo in freezer.

Fortuna: vi sentite abbandonati.

Il consiglio del giorno: comprate una nuova scatola di pennarelli per quando ritornerà la vostra fervida immaginazione. Meglio essere pronti per quando scatterà l’ispirazione.

Voto: 5