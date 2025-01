video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 13 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 13 gennaio 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: è in fase embrionale.

Lavoro: chiedi a chatGpt di organizzarti la giornata.

Fortuna: oggi ti lascia tranquillo.

Il consiglio del giorno: impara ad ascoltare.

Voto: 5 confuso.

Toro

Amore: te lo gusti lentamente come piace a te.

Lavoro: zelante come un bravo scolaro.

Fortuna: ti da addirittura il bacino della buona notte.

Il consiglio del giorno: valuta investimenti importanti.

Voto 8 e mezzo prontissimo.

Gemelli

Amore: frettoloso e distratto.

Lavoro: sei come una pallina nel flipper.

Fortuna: hai perso le istruzioni per l’uso.

Il consiglio del giorno: la vita non può essere sempre come il carnevale di Rio.

Voto 6 e mezzo a macchia di Leopardo.

Cancro

Amore: sai sempre come rendere il partner felice.

Lavoro: puntuale e preciso al millimetro

Fortuna: ti dà lo slancio di un tappeto elastico.

Il consiglio del giorno: dare una mano a chi ne ha bisogno è per te fondamentale.

Voto 8 super eroe.

Leone

Amore: il divertimento è assicurato.

Lavoro: sei su una corsia preferenziale.

Fortuna: ti regala quel ‘je ne sais quoi’.

Il consiglio del giorno: battutine piccanti anche al tuo capo.

Voto 7 e mezzo divertente.

Vergine

Amore: capace di imprese epiche.

Lavoro: super prestante.

Fortuna: sai sempre come calcolarla a tuo favore.

Il consiglio del giorno: riprendi in mano tutti i tuoi progetti lasciati a metà.

Voto 8 decisissima.

Bilancia

Amore: prendi appuntamento verso primavera.

Lavoro: la puntualità è un fattore soggettivo.

Fortuna: è ritirata in fondo a una scatola con le decorazioni dell’albero di Natale.

Il consiglio del giorno: non avere fretta.

Voto 5 e mezzo incastrata.

Scorpione

Amore: puoi chiedere tutto quello che vuoi.

Lavoro: ti basta schioccare le dita.

Fortuna: insieme fate strategie per la conquista del mondo.

Il consiglio del giorno: fai solo video call.

Voto 8 e mezzo fichissimo.

Sagittario

Amore: selflove.

Lavoro: procedi a passettini.

Fortuna: l’aspetti come il pacco alle poste che hai smarrito.

Il consiglio del giorno: detox per illuminare la pelle.

Voto 6 e mezzo prenditi cura di te stesso.

Capricorno

Amore: lo metti in pausa.

Lavoro: pronto a dare il meglio.

Fortuna: super stimolante.

Il consiglio del giorno: studia bene tutto il tema dell’intelligenza artificiale.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.

Acquario

Amore: dai benissimo quali punti stimolare.

Fortuna: sai perfettamente come moltiplicarla.

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto.

Voto 7 e mezzo visionario.

Pesci

Amore: è una chiave vincente.

Lavoro: siete soggetti a ‘colpi di fulmine’.

Fortuna: con il cuore siete imbattibili.

Il consiglio del giorno: mostrate a tutti la vostra grande sensibilità.

Voto 8 e mezzo amore a go-go.