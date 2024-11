video suggerito

L’oroscopo di domani martedì 12 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 12 novembre 2024 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: passione ardente.

Lavoro: hai voglia di ribaltare il mondo come i giovanissimi.

Fortuna: la convinci a fare acrobazie ed evoluzioni impensabili.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente esagerare.

Voto: 8 un vero treno.

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 11 novembre 2024

Toro

Amore: come in una favola, anche un po’ erotica.

Lavoro: punta tutto sulla chiusura dell’anno.

Fortuna: si ripresenta alla tua porta con un mazzo di fiori.

Il consiglio del giorno: segui le tue ottime intuizioni.

Voto 7 e mezzo tutto molto bello.

Gemelli

Amore: temperature quasi caraibiche.

Lavoro: non è ancora la vostra materia preferita.

Fortuna: mette in risalto il vostro lato decisamente ‘hot’.

Il consiglio del giorno: ricontattate i vecchi flirt perché potrebbe sbocciare nuovamente il sentimento.

Voto 8 rinati.

Cancro

Amore: calma piatta.

Lavoro: trovare la voglia è più complicato di risolvere un rebus in un minuto.

Fortuna: ha perso la bussola che punta sempre all nord.

Il consiglio del giorno: non arrabbiarti per qualsiasi cosa.

Voto 5 mogio mogio.

Leone

Amore: è come una passeggiata in mezzo al foliage.

Lavoro: ti stai già applicando su progetti futuri.

Fortuna: sempre pronta a darti ragione.

Il consiglio del giorno: nelle contrattazioni prendi sempre parola perché sei molto convincente.

Voto 7 + parole a mitraglia.

Vergine

Amore: è la tua missione quotidiana.

Lavoro: hai la calma interiore di dire ‘va tutto bene’ anche se spira un uragano.

Fortuna: te la sei guadagnata mettendoci impegno.

Il consiglio del giorno: cenetta romantica con chi vuoi tu.

Voto 7 cuoricino palpitante.

Bilancia

Amore: per ora lo lasci inscatolato in cantina con l’albero di Natale.

Lavoro: metti tutta te stessa.

Fortuna: puoi contare sul suo intervento solo ad orari concordati.

Il consiglio del giorno: non pensare già ad acquistare le uova di Pasqua, è ancora troppo presto.

Voto 5 e mezzo di fretta.

Scorpione

Amore: batte forte forte.

Lavoro: sei super ingegnoso, quando ti impegni un minuto.

Fortuna: arriva puntuale come gli auguri sui social.

Il consiglio del giorno: sei felicissimo solo e quando vai a letto presto.

Voto 7 + di buon umore.

Sagittario

Amore: solo flirt momentanei.

Lavoro: qui va tutto proprio alla grande.

Fortuna: la porti in giro durante le tue scorribande.

Il consiglio del giorno: lascia fare agli altri per poi intervenire al momento giusto.

Voto 8 super saggio.

Capricorno

Amore: esercitati a farlo diventare ‘pubblico’.

Lavoro: un po’ troppo severo come l’insegnante di greco.

Fortuna: impara ad ascoltarla.

Il consiglio del giorno: la pazienza è una qualità da sviluppare .

Voto 5 e mezzo scontroso.

Acquario

Amore: solo fantasie erotiche.

Lavoro: usa sempre il dettatore automatico.

Fortuna: ti ricorda le vitamine ogni giorno.

Il consiglio del giorno: prima di metterti a scrivere fai una scaletta.

Voto 7 e mezzo pino di progetti.

Pesci

Amore: con la testa e il cuore tra le nuvole.

Lavoro: siete ancora fuori tema.

Fortuna: non è ancora pronta a rimettersi all’opera.

Il consiglio del giorno: confidenze solo con le vostre amiche del cuore.

Voto 7 chiacchieroni.