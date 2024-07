video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 12 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 12 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Venere in Leone e la Luna in Bilancia donano una grande emotività, le tensioni iniziano a farsi sentire! Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Nell’oroscopo di domani, venerdì 12 luglio la Luna è in Bilancia ma soprattutto la Venere, sollecitatissima, è ufficialmente in Leone. I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), quindi, si preparano ad amplificare emozioni, ma anche voglia di fare e ricevere grattini. Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: non sei neppure nostalgico.

Lavoro: qui ce la metti proprio tutta.

Fortuna: siete su due binari paralleli.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in ‘mute’ per non essere disturbato.

Voto: 5 dispotico.

Toro

Amore: vuoi sperimentare tutto il kamasutra.

Lavoro: insolitamente innovativo.

Fortuna: pronta a renderti ancora più sexy.

Il consiglio del giorno: acquista dei prodotti nuovi al sexy shop.

Voto 7 + voglia di nuovo.

Gemelli

Amore: prontissimi a fare i ‘farfalloni’.

Lavoro: il programma perfetto è per il ‘post ufficio’.

Fortuna: vi accompagna nelle vostre scorribande notturne.

Il consiglio del giorno: presentatevi alla Gintoneria presto perché non si possono prenotare tavoli.

Voto 8 e mezzo nottambuli.

Cancro

Amore: lo metti in pausa ma per pochissimo.

Lavoro: prepariamoci a rispostacce che stupiranno anche te stesso.

Fortuna: oggi non ti fa nessuna sorpresa.

Il consiglio del giorno: analisi interiore.

Voto 5 e mezzo riflessivo.

Leone

Amore: lo sai valorizzare come il capo vintage della nonna che crea unicità.

Lavoro: pronto a rischiare perché sai benissimo di avere l’intuizione giusta.

Fortuna: pronta a servirti come i Cavalieri della Tavola Rotonda di Re Artù.

Il consiglio del giorno: ricerca creator specializzati sui social.

Voto 7 e mezzo illuminato.

Vergine

Amore: è meraviglioso in ogni aspetto.

Lavoro: sai essere generosissima e non vedi l’ora di dare una mano a tutti.

Fortuna: hai così tanto amore da dare che non fa la differenza.

Il consiglio del giorno: aiuta i nipoti o i figli di amici per fare i compiti delle vacanze.

Voto 7 e mezzo e lavoretti manuali.

Bilancia

Amore: super accudente.

Lavoro: sei una vera stakanovista, non ti fermi mai.

Fortuna: la ritrovi nella pragmaticità.

Il consiglio del giorno: pronta a dare una mano a chi ne ha bisogno.

Voto 8 e mezzo buonissima.

Scorpione

Amore: è un’equazione difficilissima.

Lavoro: c’è parecchio da mettere in ordine.

Fortuna: ti tocca fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: meditazione mattutina per riequilibrare corpo e mente o a che solo provarci.

Voto 5 galleggi.

Sagittario

Amore: voglia di movimento sotto le lenzuola.

Lavoro: scocchi la tua freccia e prendi una nuova direzione.

Fortuna: la comprendi perfettamente perché parlate la stessa lingua.

Il consiglio del giorno: dai consigli di moda alle tue amiche alla ricerca del pezzo cool ai saldi.

Voto 7 stilosissimo.

Capricorno

Amore: alla ricerca di una qualsiasi comunicazione.

Lavoro: affronta una email alla volta.

Fortuna: chiedi calma e silenzio ma non è detto che tu venga accontentato.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di tappi per ridurre i suoni e i rumori.

Voto 5 e mezzo emotivamente affaticato.

Acquario

Amore: deboli segnali che forse non riesci a distinguere.

Lavoro: tu segui sempre il più bravo così sarai certo di non sbagliarti.

Fortuna: ti consola ma non è sufficiente.

Il consiglio del giorno: leggi le barzellette dei ‘Pera Toons’. Sono per bambini ma fanno comunque molto ridere.

Voto 6 e mezzo cielo sereno o molto nuvoloso.

Pesci

Amore: va proprio alla grande.

Lavoro: prontissimi alle sfide.

Fortuna: vi propone sempre ottimi incontri.

Il consiglio del giorno: post serata molto hot e poco romantico.

Voto 7 e mezzo pronti all’azione.