Oroscopo di oggi 10 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, venerdì 10 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Mercurio entra in Sagittario: questa non solo è un’ottima notizia per i segni di fuoco, ma anche per tutti coloro stanno dando il via ad un progetto di insegnamento/apprendimento. Con la Luna ancora in Bilancia il segno sfortunato è il Cancro e il segno fortunato l’Acquario, che non gli pare vero!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete: potresti sentirti messo a nudo da Venere e dalla Luna in opposizione e vorresti profondamente trovare un luogo tranquillo per nasconderti. Per fortuna Mercurio arriva puntuale a fornirti idee illuminanti e potresti realizzare una stanzetta segreta dove rifugiarti per riflettere e studiare. Dovresti prendere esempio da quella di Leonardo Da Vinci, accessibile da una botola nel pavimento e che dopo ben cinquant’anni dal ritrovamento, ora, sarà possibile visitare. Tieniparticolarmente alla tu privacy. Amore: puoi tranquillamente darne a meno. Lavoro: meglio lasciarti riflettere senza metterti fretta. Fortuna: sei uno all’antica a cui piace ‘farsi’ da solo. Il consiglio del giorno: metti una poltrona comoda in cantina per quando vuoi stare da solo senza che nessuno ti venga a disturbare. Voto: 5 + molto riservato

Leggi anche Oroscopo del 6 novembre 2023

Toro: finalmente le tue sinapsi sono nuovamente libere dalle costrizioni di Mercurio contro e tu torni ad impossessarti del pensiero e della logica. Anche se un po’ arrugginito non puoi che appoggiare l’aspra critica degli studenti indignati dall’offerta di stage negli uffici di Montecitorio che è a titolo gratuito senza neppure un rimborso per i pasti. Va bene che si tratta di un’esperienza davvero prestigiosa, ma proprio la classe politica dovrebbe dare il buon esempio sul tema, molto discusso, del praticantato non sufficientemente retribuito. Tu torni subito in pista con ottimi propositi. Amore: dedichi poesie d’amore. Lavoro: sai come spenderti bene per le giuste cause. Fortuna: ti piace considerala un benefit aziendale. Il consiglio del giorno: rispolvera le decorazioni di Natale. Voto 7

Gemelli: il lavoro è proprio una delle vostre ultime preoccupazioni con Mercurio, da oggi, in opposizione. L’ufficio per voi rappresenta unicamente un luogo di relazioni che sapete ben coltivare proprio grazie a Venere e alla Luna, che portano quel valore aggiunto e voglia di aggregazione. Sono sicura che voi sarete i primi a usufruire del progetto ‘PetHub’ promosso e finanziato dalla regione Piemonte, che invita i dipendenti a portare nei luoghi di lavoro, gli amici a quattro zampe. Con tutta questa voglia di compagnia siete già pronti a improvvisare una grigliata con salamelle e braciole. Amore: ogni occasione è ottima per amoreggiare. Lavoro: il vostro compito è portare il buonumore. Fortuna: vi accompagna anche a fare la spesa. Il consiglio del giorno: aperitivo con gli amici del parchetto dei cani. Voto 7 e mezzo molto conviviale

Cancro: diciamocela tutta, ora che non devi più dedicarti all’amore, con Venere in quadratura, sei decisamente più sereno nell’impegnarti al 100% nel business senza avere quel senso di colpa di non essere in grado di soddisfare appieno la tua dolce metà. Il lavoro è la tua missione che sai diversificare perfettamente come i veri imprenditori. Sei in grado di creare partnership solo in previsione di ottimi guadagni come il sodalizio tra Hamilton e Leo di Caprio per la catena di hamburger vengani, Neat Burger, che sta per approdare a Milano. Tu non cerchi né comprensione né tantomeno amicizie, ma solo ottimi soci in affari. Amore: le tue conquista non durano più di ventiquattro ore. Lavoro: sei un vero genietto in questo campo. Fortuna: a volte sei proprio tu a fornirle degli ottimi consigli. Il consiglio del giorno: mai mettersi in società con un caro amico solo per simpatia. Voto 6 – rampante negli affari

Leone: devi stare molto attento alle goliardate perché con Giove e Marte contro potresti ricevere delle brutte sorprese. Proprio come è successo al quarantunenne di Catania che per scherzo si mette a sonnecchiare su un divano fissato, per il trasporto, sul tetto della macchina di un amico e dopo essere diventato virale sulla rete viene multato perché riconosciuto nel video. Non è ancora il momento per venire acclamato dal pubblico incondizionatamente, meglio regalarsi coccole e affetto in privato con Venere e anche la Luna che oggi ti permettono di fare il pieno di amore. Amore: sei più dolce di un marron glacé. Lavoro: va di pari passo con il tuo ritrovato entusiasmo. Fortuna: torna a proporti idee geniali. Il consiglio del giorno: seratina a casa con il tuo migliore amico. Voto 7 +

Vergine: fino a ieri avresti spiegato tu il perché si è potuta vedere l’aurora boreale tra le vette di Piemonte, Veneto e Lombardia ma oggi ti sei svegliata con le stesse scarse capacità intellettuali di Homer Simpson. Mercurio si è messo di traverso e ha nascosto in un luogo ‘top secret’ tutta la tua minuziosa conoscenza. Quindi invece di iscriverti al club del libro sarebbe meglio, per il momento, che tu frequentassi quello di kickbox perché, con Marte dalla tua, fisicamente sei davvero imbattibile. Amore: pronta al sesso matto. Lavoro: periodo di pausa riflessiva. Fortuna: come giocare a tre sette senza imbrogliare. Il consiglio del giorno: dedicati a rimettere al top la tua forma fisica. Voto 7 e mezzo spaccato

Bilancia: non sbagli proprio un colpo ora che alla meravigliosa Venere si aggiunge anche Mercurio a favore che ti fa ricadere nel più classico dei tuoi cliché: essere brava, bella e buona. D’ora in poi tutto quello che realizzerai otterrà lo stesso clamore del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’’ che vince il biglietto d’oro, essendo il film più visto dell’anno. Puoi anche decidere di cimentarti in imprese che solitamente sono impossibili. Amore: ti avvolge come un caldo maglione di cachemire. Lavoro: quando il gioco si fa duro, tu sbaragli tutti con un sorriso. Fortuna: ti regala una classe innata. Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere il film di Paola Cortellesi. Voto 9 galattico

Scorpione: da oggi il tuo cervello dovrà rallentare con Mercurio che ti saluta per procedere nel suo cammino attraverso il cerchio dello zodiaco. In fondo rallentare un po’ non ti dispiace affatto solo che questa voglia improvvisa di amaca sotto una palma ai tropici proprio non l’avevi preventivata. Proprio come l’inaspettata reazione dell’asteroide deviato con il progetto Dart, che si sta lentamente fermando, cosa che nessuno aveva previsto. Sai essere una vera sorpresa e non bisogna mai darti per scontato. Amore: hai sempre un asso nella tua manica. Lavoro: ti presenti solo se ne hai davvero voglia. Fortuna: niente impegni oggi, solo puro relax. Il consiglio del giorno: concediti qualche chiacchiera interessante con il portiere del palazzo che non vede l’ora di spifferarti tutti i pettegolezzi sui tuoi vicini. Voto 7 e mezzo procedere con molta calma.

Sagittario: solo tu che sei un vero nerd quando si parla di geografia, orientamento e poli magnetici drizzi subito le antenne perché sono temi per te irresistibili. Di certo hai notato la notizia sulle nuove coordinate dell’aeroporto di Linate e dell’aggiornamento che le rotte aeree dovranno fare immediatamente proprio per lo spostamento del polo nord magnetico che modifica tutti gli strumenti di orientamento. Mercurio fa capolino nel tuo segno e ti riporta subito in cattedra per fare lezione su qualsiasi argomento, meglio se fuori programma perché adori dare informazioni non richieste. Amore: padroneggi perfettamente tutta l’arte amatoria Lavoro: riesci a spiegare anche all’idraulico come dovrebbe riparare la perdita in bagno. Fortuna: essere davvero felice ti dona parecchio. Il consiglio del giorno: scarica l’app google Earth per farti un viaggetto anche e sei comodamente seduto sul divano. Voto 7 e mezzo quasi ‘professorone’.

Capricorno: la sensazione oggi è di essere in india, di fronte al Taj Mahal e non riuscire a vedere lo storico monumento, che fa parte delle sette meraviglie del mondo, a causa dell’eccessivo smog. Venere e anche la Luna annebbiano tutta la sua capacità di sentire e di emozionarti: puoi sempre decidere di pensarci in un secondo momento. ti assicuro che posticipare non è come risolvere il problema. Amore: fai come lo struzzo, metti la testa sotto terra per non pensarci. Lavoro: d’improvviso vorresti diventare un guru indiano. Fortuna: è la tua nuova filosofia. Il consiglio del giorno: leggi i libri di Sadh Guru e seguilo sui social per i suoi ottimi consigli. Voto 6 – alla ricerca di una via

Acquario: sei perfettamente cosciente di essere tornato in auge grazie a Venere, Mercurio e anche alla Luna che ti appoggiano. Hai ripreso totale controllo di te stesso tanto che riusciresti a giocare al video game più stressante di sempre, Super Mario Kart, senza neppure una gocciolina di sudore di tensione sulla fronte. Tu sei certamente proto a sfide ben più importanti e complicate. Amore: vuoi fare incetta di castagne come si fa durante una passeggiata nei boschi. Lavoro: rimetti mano a conti e finanze come un colletto bianco di Wall Street. Fortuna: il futuro torna ad essere roseo. Il consiglio del giorno: sfida alla PS5 con i tuoi compagni di gioco preferiti. Voto 7 e mezzo, che rimonta!

Pesci: avete perso quella capacità di avere una chiara lettura su ogni situazione con Mercurio in quadratura che vi confonde le idee. Infatti su argomenti come l’universo e il cosmo, tra i vostri preferiti, avete bisogno di chiedere l’aiuto da casa. Non siete più in grado di risolvere il mistero di come siano potute scomparire ben tre stelle dal firmamento, voi oltre a supposizioni scientifiche di altri preferireste una bella favola da poter ripetere la sera prima di andare a dormire. Amore: vi intriga ma non sapete come approcciarlo. Lavoro: niente scelte avventate, please! Fortuna: vi salva sempre in corner. Il consiglio del giorno: lunga passeggiata nei vostri posti del cuore. Voto 6 ma nulla di più.