L’oroscopo di domani, mercoledì 10 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 10 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è ancora tanta voglia di accudire ed essere accuditi: tutto merito di Venere in Cancro e della Luna in Vergine. Il segno fortunato è il Toro, mentre il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell'oroscopo del giorno di domani, 10 luglio 2024, possiamo ancora goderci questa bella Venere in Cancro e sostenuta sia da Nettuno che da Urano. Da domani, invece, inizierà anche a doversela vedere con l'opposizione di Plutone. La Luna, nel frattempo, è nel segno della Vergine, rigorosa ma attenta alle esigenze altrui. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: non lo puoi risolvere con la logica.

Lavoro: attentissimo a qualsiasi dettaglio.

Fortuna: con la precisione e la determinazione ottieni tutto quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo per valutare i conti di casa.

Voto: 7 con la calcolatrice in mano.

Toro

Amore: qui sei sempre in primo piano.

Lavoro: affidati agli esperti.

Fortuna: la devi trovare come se giocassi a nascondino.

Il consiglio del giorno: dovresti ogni tanto fare anche quello che non ti piace.

Voto 6 e mezzo e richieste d’aiuto.

Gemelli

Amore: lo vorrete esagerato.

Lavoro: se non siete i migliori, puntate i piedi.

Fortuna: vi porta sempre in alto come il vento con l’aquilone.

Il consiglio del giorno: acquistaste il libro dei ‘Guinness dei primati’.

Voto 5 e mezzo ridimensionati.

Cancro

Amore: in perfetta sintonia.

Lavoro: le urgenze puoi felicemente rimandarle a domani.

Fortuna: è una giornata da trascorrere in totale libertà.

Il consiglio del giorno: serata sul divano con tutta la famiglia.

Voto 7 e mezzo dolcissimo.

Leone

Amore: bisognoso di coccole.

Lavoro: hai in mano tutto il polso della situazione.

Fortuna: la conquisti con la logica.

Il consiglio del giorno: ritaglia del tempo per leggere e studiare.

Voto 8 molto disciplinato.

Vergine

Amore: voglia di momenti super romantici.

Lavoro: in fase di pianificazione, ma delle vacanze.

Fortuna: sempre pronta a performante.

Il consiglio del giorno: acquista le guide della Lonely Planet.

Voto 8 avventurosa.

Bilancia

Amore: sei impegnata su altri fronti al momento.

Lavoro: voglia di passare alla ‘storia’.

Fortuna: super presente sopratutto nella tua logica.

Il consiglio del giorno: punta tutto sulla tua professionalità.

Voto 7 studiosa.

Scorpione

Amore: da strapazzare di coccole.

Lavoro: sei esperto nel prendere il caffè alla macchinetta.

Fortuna: provi a cercarla con il binocolo.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di eL Seed a Milano.

Voto 7 fantasioso.

Sagittario

Amore: come una stella marina che rimane troppo tempo fuori dall’acqua.

Lavoro: iper razionale, anche troppo.

Fortuna: non vuoi assolutamente alcuna ‘spintarella’.

Il consiglio del giorno: non puoi risolvere tutte le questioni in un giorno solo.

Voto 5 secco e asciutto.

Capricorno

Amore: vorresti essere contraccambiato con la stessa energia.

Lavoro: chiedi sempre un supporto esterno.

Fortuna: la puoi ritrovare tra buoni amici e colleghi.

Il consiglio del giorno: niente cambi complicati di direzione.

Voto 7 e mezzo da orientare.

Acquario

Amore: non è una priorità.

Lavoro: sei sempre nervosetto e un po’ su di giri.

Fortuna: è come quando si hanno gli occhiali in testa e si cercano per tutta casa.

Il consiglio del giorno: ritagliati dei momenti di relax.

Voto 6 e mezzo agitato.

Pesci

Amore: in stop ma solo per 24 ore.

Lavoro: con grandissima voglia di fare, anche troppa.

Fortuna: vi lascia stare anche lei.

Il consiglio del giorno: meditazione mattutina per schiarirvi le idee.

Voto 5 irritabili.