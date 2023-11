Oroscopo di oggi 1 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 1 novembre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: Venere è ancora sostenuta ed energizzata da Urano a favore, mentre la Luna sta nel segno dei Gemelli. Quindi le emozioni ci sono, e saranno anche friccicarelle, soprattutto per i segni di terra. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete: vorresti poter ottenere tutto e subito, con questa Luna che ti rende parecchio impaziente. Non potresti mai essere il custode della lettera che la Regina Elisabetta ha scritto nel 1986 durante un viaggio in Australia, e che ha chiesto di aprire dopo cento anni, perché tu potresti non riuscire a stare ai voleri della cara Lilibeth. Devi convincerti ad attendere il giusto tempo di maturazione. Amore: in modalità alla conquista! Lavoro: ogni ordine deve essere confermato di default. Fortuna: ha la funzione airbag. Il consiglio del giorno: opta per una merenda a metà pomeriggio per darti un attimo di respiro. Voto: 7 + in velocità

Toro: per poter esprimere le tue necessità dovresti fare come le islandesi, che di recente hanno indetto uno sciopero nazionale di tutte le donne per sensibilizzare la popolazione alla parità di genere. Quindi dovrai puntare i piedi a questo Mercurio e Marte contro, e far sentire le tue ragioni ad alta voce. A volte essere decisi è assolutamente necessario. Amore: ti fai valere. Lavoro: impara a mettere in evidenza i tuoi punti di forza. Fortuna: ti dona sempre molto equilibrio. Il consiglio del giorno: ti è concesso pestare i piedi, ma solo per oggi. Voto 7 in contestazione

Gemelli: lo so che non sempre riuscite ad arrivare in anticipo ad un appuntamento come vorreste. Oggi, con la Luna nel vostro segno, potreste perdere di vista l'orologio, presi dalle emozioni e dalle paure. Non sarà poi così male, però, perché da un recente studio scientifico pare che i ritardatari siano degli inguaribili ottimisti. Quindi per far fronte alla Venere contro dovreste concedervi qualche ritardo. Amore: da cogliere al volo. Lavoro: vi piace fare gli studenti modello. Fortuna: dovete sempre guadagnarvela in qualche modo. Il consiglio del giorno: optate per una programmazione più organizzata e ponderata. Voto 6 e mezzo e rilassatevi

Cancro: ti piace molto essere un vero democratico, tanto che potresti appoggiare la proposta dell’Istituto universitario europeo di Fiesole di rinominare il Natale, ‘Festa d’Inverno’ per poter rispettare le diverse osservanze religiose e culturali. Con Mercurio a favore ti lasci coinvolgere da un buon senso super calcolato e ragionato, e pensi di raggiungere l’utopia e di poter accontentare tutti. Amore: è la tua guida spirituale. Lavoro: sai sempre come renderti utile. Fortuna: sei stra-colmo di speranza. Il consiglio del giorno: stilla la tua lista dei regali di Natale. Voto 7 e mezzo

Leone: questa Luna ti regala una grande vitalità e fiducia nelle tue capacità. Ti senti come Luisa Ranieri, onorata per essere stata raccomandata da Mina a Ferzan Ozpetek, che le ha dato una splendida opportunità per splendere. Quindi avvolgiti di lustrini e paillettes e risplendi in tutta questa giornata facendo sentire a tutti il tuo ruggito. Amore: lo vuoi super scintillante. Lavoro: mostra a tutti i tuoi punti di forza. Fortuna: devi attendere la tua buona onda. Il consiglio del giorno: vai a vedere un film al cinema. Voto 6 +

Vergine: a volte non tutto si può tenere sotto controllo, e oggi sarà proprio la Luna storta a insegnarti questa lezione. Dovresti avere lo stesso piglio di Ornella Vanoni quando fa leggere in diretta a ‘Che Tempo Che Fa’ le sue analisi al professore Burioni ironizzando come solo lei sa fare. Quindi non innervosirti troppo se il tuo ciuffo solo per oggi sarà un po’ ribelle. Ti potrebbe addirittura ispirare un nuovo look. Amore: esplora nuovi gusti. Lavoro: a volte non è necessario rasentare la perfezione. Fortuna: ti permette di fare un salto carpiato senza neppure il minimo allenamento. Il consiglio del giorno: guarda le nuove puntate del programma ‘Che Tempo Che Fa’. Voto 8 con tanta ironia

Bilancia: tu sai come rendere tutto più bello e coinvolgente grazie alla Luna. Proprio come i Negramaro, che improvvisano nel centro di Napoli una commemorazione per Pino Daniele. Sai come coinvolgere e comunicare empatizzando con tutte le persone che ti circondano. Sei capace di dare un tocco in più alla vita, proprio come il sale. Amore: assolutamente unica. Lavoro: sei un valore aggiunto. Fortuna: ti aiuta sempre a valorizzarti. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di chitarra classica. Voto 7 +

Scorpione: creatività e determinazione con aggiunta di un tocco sexy è tutto merito tuo oltre che un piccolo aiutino da Venere, Mercurio e Marte. Puoi osare come Bob Sinclair con il suo nuovo Remix della canzone tutta italiana ‘Ti sento’. Sei capace di dare nuovo smalto con grandissimo ingegno, anche riadattando e rendendo super moderno il giubbotto di pelle anni ottanta. Amore: sguazzi nel tuo ambiente. Lavoro: sei un vero problem solver. Fortuna: ti fornisce sempre ottime idee. Il consiglio del giorno: fai una playlist con musica dance. Voto 8 a ritmo di House Music

Sagittario: dovresti imparare da Fedez come si reagisce con una certa classe alle provocazioni oggi che hai la Luna storta. Infatti, il cantante si è fatto una grassa risata quando ha saputo che Fiorello aveva spoilerato la sua finta partecipazione come presentatore al Festival di Sanremo, che avrebbe potuto suscitato una certa polemica. Tu impara a fare lo slalomista con il sorriso. Amore: tu mandi solo baci volanti. Lavoro: giornata di pausa meritata. Fortuna: è stare tranquillo nel tuo nido tutto da solo. Il consiglio del giorno: ascolta musica Jazz a lume di candela. Voto 6 in silenzio

Capricorno: in questa giornata hai addirittura la scienza che ti suggerisce di rilassarti e di posticipare la sveglia che pare faccia molto bene al cervello. Lo so che con Marte e Mercurio a favore tu sei un vulcano di idee che realizzi a suon di click sul tuo telefonino. Fai riposare le tue dita e dedicati al tanto conclamato ozio. Amore: arriva sempre molto puntuale. Lavoro: organizza solo lo stretto indispensabile Fortuna: risuona come un’orchestra sinfonica. Il consiglio del giorno: merenda con i tuoi cari con caldarroste e frittelle di mele. Voto 9 –

Acquario: ti piace superare tutte le convinzioni e i canoni tradizionali di bellezza come il brand Loewe che ha scelto l’attrice ottuagenaria Maggie Smith come testimonial per la campagna autunno inverno. Oggi la Luna ti conferisce quel coraggio di esprimere sinceramente chi sei e cosa vuoi e ti assicuro che sarà di ispirazione per molti. Amore: il primo step parte sempre dall’amicizia. Lavoro: le tue idee sono, come sempre, avveniristiche. Fortuna: ritarda come gli autobus della capitale. Il consiglio del giorno: vestiti come ti pare perché hai uno stile davvero unico. Voto 6 –

Pesci: i piccoli sotterfugi e malesseri possono insediarsi anche in luoghi improbabili come nel ciclismo degli e-Sport, ovvero le gare virtuali, dove un atleta è stato addirittura trovato positivo al doping. Quindi oggi sfruttate il vostro Mercurio a favore per poter evitare di lasciarvi travolgere da necessità emotive perché con Luna e anche Venere contro siete molto suscettibili a cambi di idee dettati proprio dal cattivo umore. Amore: non vi convince per niente. Lavoro: i lampi di genio sono da tenere a bada. Fortuna: passa sempre dalla porta principale. Il consiglio del giorno: passeggiata rilassante in un bosco. Voto 7 –