Oroscopo di oggi 1 dicembre 2023, le previsioni del giorno segno per segno L’oroscopo di oggi, venerdì 1 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Godiamoci l’ultima giornata piena di emozioni e pensieri forti, alti, idealisti. Poi Mercurio passa in Capricorno: il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 1 dicembre 2023, Mercurio entra nel segno zodiacale del Capricorno, dove sicuramente diventa più razionale, concreto, fattivo, volto al risultato. Qui, a breve, diventerà retrogrado. Ma ne riparleremo! Intanto la Luna, che sta per quasi tutto il giorno in Cancro, forma diversi aspetti con Venere e Plutone. Come a dire che le emozioni saranno ancora malinconiche!

Ariete: ti piace gestire, organizzare e mettere sempre il punto a qualsiasi situazione, a volte in modo un po’ dispotico, per colpa di Venere e della Luna storta. Mercurio a favore ti permette di avere una chiara visione sul futuro e su progetti a lungo termine. Infatti, le decisioni che potresti rendere oggi faranno la differenza, ma solo tra qualche tempo. Amore: ti annoia profondamente. Lavoro: hai una perfetta visione da qui a dieci anni. Fortuna: alla fine la inserisci nel budget annuale. Il consiglio del giorno: inizia a pensare ai regali di Natale di quest’anno invece di stillare la lista per il prossimo. Voto: 7 – veggente.

Toro: ti sembra giusto che i ristoranti possano chiedere una ‘caparra’ a chi dà ‘buca’ a una prenotazione. Hai un forte senso di correttezza, oggi proprio enfatizzato dalla Luna a favore. Punti a un certo virtuosismo, e soprattutto a confermare la tua caratteristica di brava e buona persona, e oggi ti assicuro che ci riuscirai benissimo. Amore: voglia di confermare una certa reputazione. Lavoro: la classica stretta di mano per te funziona sempre. Fortuna: ti esalta come quando si fanno gli abbinamenti dopo una seduta di armocromia. Il consiglio del giorno: serata perfetta con il tuo partner. Voto 7 tutto di un pezzo

Gemelli: potreste spararle proprio grosse, e soprattutto incappare in qualche guaio, dato dalle incongruenze in cui siete bravissimi a cacciarvi. Con Marte e Mercurio contro aspettatevi qualche colpo di scena, di quelli che potrebbero attirare l’attenzione di Valerio Staffelli e del temutissimo Tapiro d’Oro. Proprio come è successo a Fedez per tutta la questione che gli sta sfuggendo di mano a XFactor. Amore: anche qui cercate il livello più difficile. Lavoro: le vostre idee strampalate sono proprio da evitare. Fortuna: fate troppo affidamento sul fattore ‘C’. Il consiglio del giorno: guardate le nuove puntate di XFactor. Voto 6 – per darvi consapevolezza.

Cancro: dovresti smetterla di fare il modesto in pubblico, come i secchioni che dicono a tutti di non aver studiato e poi prendono 9 alla traduzione di greco. Proprio come Valerio Mastandrea, che afferma apertamente che non pensava di essere in grado di interpretare il ruolo di coprotagonista del film di Paola Cortellesi, e invece ha dato una grandissima lezione di cinema a tutti quanti. Puoi felicemente evitare tutto questo ‘cerimoniale’ e lasciare che questa Luna, ancora nel tuo segno, ti permetta di dire ad alta voce quanto tu sia bravo e buono. Amore: cuoricino aperto come una vongola dopo la cottura. Lavoro: non temere l’ansia da prestazione. Fortuna: si impegna sempre con una certa costanza. Il consiglio del giorno: serata spensierata al cinema. Voto 6 + con un filo di determinazione in più.

Leone: l’amore ti investe come la frenesia del periodo di Natale, che riesce addirittura a contagiare tipi come il ‘Grinch’. Venere a favore ti garantisce incontri romantici, e perché no magari anche la persona giusta. Pare che anche il bel Damiano dei Maneskin si sia proprio preso una sbandata per Dove Cameron, con cui sembra non riuscire a tenere le labbra distanti più di due centimetri. Questo è il momento di aprirsi proprio all’amore. Amore: sempre più coinvolgente. Lavoro: ti dai sempre molto da fare. Fortuna ti accoglie a braccia aperte. Il consiglio del giorno: preparati per una serata danzante. Voto 8 + coinvolgente.

Vergine: mia cara Vergine, lo so che ti senti imbranata peggio di Donnarumma su un campo da calcio, protagonista di recenti papere clamorose. Non lasciarti scoraggiare da questo Mercurio e Marte contro che tentano di affossare la tua autostima e le tue capacità. Ricorda che al momento il tuo campo d’azione sono i sentimenti e l’amore, proprio rinvigoriti dalla Luna a favore. Quindi per te niente lavoro intellettuale o prestazioni atletiche da campione olimpionico, solo dolci coccole sul divano. Amore: luci soffuse e sguardi languidi. Lavoro: sei già in mood weekend. Fortuna: ti prepara una tisanina e un plaid per farti rilassare. Il consiglio del giorno gli sforzi esagerati sono assolutamente sconsigliati. Voto 6 solo per le coccole.

Bilancia: la Luna di oggi ti rende consapevole del fatto che ci sono dei limiti da rispettare, e non sempre tutto ti è dovuto. Potresti sentirti un po’ contrariata come Madonna, ‘rimbalzata’ la domenica a pranzo dalla Latteria San Marco a Milano perché è il giorno di chiusura e i proprietari si dedicano all’orto. Sei capace di affrontare i rifiuti con un meraviglioso sorriso smagliante. Amore: un po’ troppo perfezionista. Lavoro : ricorda che non puoi chiedere la Luna. Fortuna: ti mette di buonumore anche quando fuori piove. Il consiglio del giorno: oggi jeans comodi e scarpe da ginnastica Voto 8 e mezzo

Scorpione: sei molto attento al tuo benessere psicofisico, con la Luna che ti chiede proprio di prenderti cura in primis di te stesso. Sei della stessa filosofia della celebre modella Giselle Bündchen, che da anni ha abbracciato un regime alimentare quasi monastico perché il suo corpo deve essere venerato e rispettato come un tempio. Puoi quindi decidere di cambiare stile di vita e alimentazione. Vedrai che ti farà anche comodo come preparazione per i pranzi luculliani delle feste. Amore: metti per primo te stesso. Lavoro: ti spendi per lo stretto indispensabile. Fortuna: te la tieni stretta stretta. Il consiglio del giorno: nella lista della spesa aggiungi noci, muesli e latte di mandorla. Voto 7 + molto consapevole.

Sagittario: goditi le ultime ore in cui ti senti un vero professorone, con Mercurio nel tuo segno. Ogni volta che spieghi un concetto tu non vuoi assolutamente perdere tempo per dare delucidazioni e approfondimenti ai tuoi interlocutori. Proprio come è successo a Zerocalcare che, durante un evento a Berlino, ha messo in seria difficoltà l’interprete che non aveva alcuna idea di cosa volesse dire il termine, tipicamente romanesco, ‘si bomba’. Ogni tanto ti puoi spendere per dare una manina a chi non è rapido come te a comprendere un concetto. Amore: è mangiare un panino con un bambino, come direbbero Albano e Romina. Lavoro: la fai sempre un po’ troppo facile. Fortuna: è sempre li a portata di mano. Il consiglio del giorno: aiuta i tuoi figli o nipotini delle elementari a fare i compiti. Voto 8 professorone

Capricorno: sei quasi più imbufalito degli abitanti di Cervinia, celebre località sciistica, che per un vezzo del presidente della regione Valle D’Aosta vedranno cambiare i cartelli stradali con il vecchio nome francese ‘Le Breuil’. Con Venere contro e anche la Luna storta, ti scaldi facilmente e sei ipersensibile alle critiche da parte di chi pensa sapere tutto su di te. Per te è importantissimo ritrovare la tua identità. Vedrai che questo genere di consapevolezza non tarderà, devi solo avere un goccio di pazienza. Amore: ogni volta che ti parla ti fa innervosire. Lavoro: punti sempre in alto, non puoi proprio farne a meno. Fortuna: è una dote che al momento non sai bene come sfruttare. Il consiglio del giorno: organizza un weekend in montagna per rimettere gli sci. Voto 6 – infastidito

Acquario: ti piace puntare in alto e superare tutti i limiti della gravità e della fisica. Mercurio a favore ti permette proprio questo genere di giochi di prestigio. Sei il nostro David Copperfield dello Zodiaco, che dopo aver fatto scomparire in diretta mondiale la statua della Libertà, ora si accinge a un obiettivo davvero stupefacente ovvero far svanire la Luna. Tu hai tutte le qualità magiche e sorprendenti per raggiungere scopi o mete impossibili. La tua forza di volontà è leggendaria. Amore: è come un dolcetto a fine pasto. Lavoro: sai sempre come sorprendere tutti. Fortuna: ti aiuta nelle tue imprese folli. Il consiglio del giorno: tra i regali di Natale chiedi un piccolo set di magia. Voto 8 e mezzo

Pesci: per trovare un po’ di serenità non avete bisogno di andare a vivere nella provincia di Bolzano, al numero uno della classifica redatta dall’Università La Sapienza dei luoghi dove si vive meglio in Italia. Oggi vi basta la Luna a favore, che vi dona grande serenità e mette addirittura a tacere Marte contro, che ultimamente vi fa sbottare per qualsiasi quisquilia. Un po’ di calma e serenità è quello di cui avete più bisogno. Come una cioccolata calda con panna da gustare comodamente nel calduccio della vostra meravigliosa casa. Amore: da assaporare lentamente. Lavoro: affrontatelo come i rompicapi della settimana enigmistia. Fortuna: vi sgancia il bonus extra per dolcezze e effusioni. Il consiglio del giorno: preparate una torta al cioccolato per una super merenda. Voto 6 + e infinita dolcezza.